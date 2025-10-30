मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने सुनाई आपबीती, 17 साल की उम्र में हुआ कुछ ऐसा कि साउथ इंडस्ट्री से मोड़ लिया मुंह

मदालसा शर्मा ने टीवी शो के अलावा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में भी कदम रखा है. हाल के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आए कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेज ने उन्हें वहां से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया. ‘अनुपमा' में अपनी दमदार किरदार से मशहूर हुईं मदालसा हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की ‘द बंगाल फाइल्स' में भी दिखीं. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि साउथ छोड़ने का फैसला कुछ अजीब हालात के चलते लिया.

कास्टिंग काउच का सामना

सवाल पूछे जाने पर कि साउथ क्यों छोड़ा, मदालसा ने जवाब दिया, ‘वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैं समझौते का रास्ता नहीं अपनाऊंगी.' डिटेल में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘कास्टिंग काउच जैसी बातें. मुझे लगता है यह हर जगह मौजूद है, लेकिन साउथ में मुझे खासा निराशा हाथ लगी. कोई फिजिकल एक्सपीरियंस शारीरिक अनुभव नहीं, पर एक मीटिंग में हुई बातचीत ने मुझे बुरी तरह असहज कर दिया. मैं उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी. याद तो ठीक से नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि मीटिंग से उठकर सीधे बाहर निकली और खुद से कहा—अब मुंबई लौटना है.'

अपनी शर्तों पर जिंदगी

मदालसा ने जोड़ा, ‘हर व्यक्ति का एक टार्गेट होता है, मेरे पास भी महत्वाकांक्षा है. लेकिन वह इतनी प्रबल नहीं कि मैं उसकी खातिर खुद पर अत्याचार स्वीकार कर लूं. मुझे जो चाहिए, जिस कीमत पर चाहिए यह मैं खुद तय करती हूं.'

मिथुन चक्रवर्ती की बहू

मदालसा मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं. वह मिथुन के बेटे मिमोह की पत्नी हैं. करियर की शुरुआत 2009 में तेलुगु फिल्म ‘फिटिंग मास्टर' से हुई. इसके बाद ‘आलस्याम अमृतम', ‘थम्बिकु इंधा ऊरु', ‘मेम वयासुकु वाचम', ‘पथयेरम कोडी', ‘डोव' और ‘सुपर 2' जैसी कई दक्षिणी फिल्मों में नजर आईं. बॉलीवुड में राजश्री की ‘सम्राट एंड कंपनी' समेत कुछ प्रोजेक्ट किए.