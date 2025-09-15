विज्ञापन

सोहा अली खान के साथ सड़क पर दिन दहाड़े हुई बद्तमीजी! छलका एक्ट्रेस का दर्द बोली ऐसा अक्सर....

सोहा अली खान ने स्वीकार किया कि उनके प्रिविलेज्ड बैग्राउंड ने उन्हें कई अनसेफ हालातों से बचाया है जिनका सामना महिलाएं रोजाना करती हैं. अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा...

सोहा अली खान के साथ इटली में बद्तमीजी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में इटली में अपने साथ हुए एक दुखद एक्सपीरियंस को शेयर किया, जहां उन्हें दिनदहाड़े फ्लैश किया गया था. सोहा को यह घटना परेशान करने वाली लगी और उन्होंने स्वीकार किया कि वह इसके पीछे के मकसद को समझ नहीं पाईं. सोहा ने हाउटरफ्लाई यूट्यूब चैनल पर द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में अपने प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हुए इस अजीब घटना के बारे में बात की.

बातचीत के दौरान, उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी पब्लिकली फ्लैश किया गया है. इस पर सोहा ने कहा, "इटली में, हां. जाहिर है, ऐसा अक्सर होता है. लेकिन दिनदहाड़े? हां... उनका मकसद क्या है? मुझे यह समझ नहीं आता. हम उनके दिमाग में जाकर यह समझना नहीं चाहते."

सोहा ने स्वीकार किया कि उनके प्रिविलेज्ड बैग्राउंड ने उन्हें कई अनसेफ हालातों से बचाया है जिनका सामना महिलाएं रोजाना करती हैं, उन्होंने कहा, "मैं समझती हूं कि मेरी लाइफ में मुझे प्रिविलेजेस मिली हैं. मेरी लाइफ सेफ है और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस नहीं मिले. मैं जानती हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों के साथ हर दिन कुछ न कुछ होता है."

दरअसल, सोहा ने कहा कि उनका मानना ​​है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का सामना करने से वो हमेशा बची रहीं. उन्होंने कहा, "जहां आप एक इंडस्ट्री परिवार से जुड़े होते हैं." उन्होंने कहा कि "सबको लगता था कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं."

सोहा अली खान की पर्सनल लाइफ 

शर्मिला टैगोर की बेटी और सैफ अली खान की बहन, सोहा ने 2014 में एक्टर कुणाल खेमू से सगाई करने के बाद 2015 में उनसे शादी कर ली. उनकी बेटी इनाया नौमी खेमू का जन्म 2017 में हुआ जब वह 39 साल की थीं. सोहा हाल ही में हॉरर फिल्म छोरी 2 में नजर आईं, जिसमें नुसरत भरुचा भी लीड रोल में थीं. उनके साथ गश्मीर महाजनी और सौरभ गोयल सपोर्टिंग रोल में थे.

