विज्ञापन

74 साल की उम्र में भी रजनीकांत का जलवा बरकरार,'कुली' देखने के लिए इस कंपनी ने दी अपने कर्मचारियों को छुट्टी

रजनीकांत अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फैंस की उत्सुकता चरम पर है.

Read Time: 2 mins
Share
74 साल की उम्र में भी रजनीकांत का जलवा बरकरार,'कुली' देखने के लिए इस कंपनी ने दी अपने कर्मचारियों को छुट्टी
74 साल की उम्र में भी रजनीकांत का जलवा बरकरार
नई दिल्ली:

रजनीकांत अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फैंस की उत्सुकता चरम पर है. एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और हर दिन फिल्म की जमकर बुकिंग हो रही है. रजनीकांत की 'कुली' को लेकर दर्शकों के बीच ऐसे उत्साह है कि एक कंपनी इस फिल्म को देखने के लिए अपनी कर्मचारियों को छुट्टी तक दे डाली है. मदुरै की एक कंपनी ने सभी कर्मचारियों को पेड हॉलिडे और फ्री टिकट दिए हैं. यह सपने जैसा लगता है, लेकिन सच है.

ये भी पढ़ें: मोहरा और गुप्त के डायरेक्टर को अचानक क्यों छोड़ना पड़ा भारत, कभी हर हीरो करना चाहता था उनके साथ काम

थलाइवर के बड़े फैन होने के नाते, साउथ इंडिया में कई ब्रांच वाली कंपनी ऊनो एक्वा केयर ने 'कुली' की रिलीज के दिन सभी कर्मचारियों के लिए आधिकारिक छुट्टी घोषित की है. यह छुट्टी चेन्नई, बैंगलोर, त्रिची, तिरुनेलवेली, चेंगलपट्टू, मट्टुथावनी और अरप्पलायम समेत सभी जगहों पर लागू होगी. ऊनो एक्वा केयर का ट्रिब्यूट सिर्फ छुट्टी तक सीमित नहीं है. कंपनी "50 ईयर्स ऑफ रजनीज्म" के बैनर तले चैरिटी एक्टिविटी आयोजित कर रही है. इसमें अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में खाना दान करना, जनता को मिठाइयां बांटना और पाइरेसी के खिलाफ समर्थन शामिल है. इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को 'कुली' देखने के लिए फ्री टिकट मिलेंगे.

आपको बता दें कि 'कुली' की जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है. रजनीकांत की फिल्म ने ब्लॉक सीट्स को छोड़कर 5.55 करोड़ रुपये पार कर लिए हैं. ब्लॉक सीट्स मिलाकर यह आंकड़ा 10.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. विदेशी बाजारों में भी पहले दिन की एडवांस बिक्री 37 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. ये नंबर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की ओर इशारा करते हैं, जहां विशेषज्ञ पहले दिन वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये पार करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं. मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित 'कुली' एक मास एंटरटेनर है, जिसमें हाई-ऑक्टेन एक्शन, रोमांचक ड्रामा और रजनीकांत के खास स्टाइल वाले पल हैं, जो उनके फैंस को खासतौर पर रोमांचित करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coolie, Movie Coolie, Rajinikanth, Coolie Advance Booking, Rajinikanth Coolie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com