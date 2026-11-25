जब अलग-अलग सोच और स्वभाव के लोग किसी खास इंसान से मिलने की उम्मीद के साथ एक जगह आते हैं, तो क्या होता है? रिश्तों और जीवनसाथी की तलाश को एक नए अंदाज में पेश करते हुए बालाजी टेलीफिल्म्स अपना नया डिजिटल शो ‘इट्स अ मील' लेकर आ रहा है. यह शो 19 दिसंबर से बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर शुरू होगा. जाने-पहचाने चेहरों, बेझिझक बातचीत और प्यार मिलने की उम्मीद के साथ यह शो मनोरंजन, आपसी समझ और कई अनपेक्षित पलों से भरा होगा.

शो की स्टारकास्ट

टीवी जगत के कुछ लोकप्रिय कलाकारों और चेहरों, जिनमें मन्नारा चोपड़ा, नायरा एम. बनर्जी, अमन गांधी, आकांक्षा चमोला और अन्य शामिल हैं, को ‘इट्स अ मील' एक साथ लेकर आएगा. अलग-अलग पृष्ठभूमि और स्वभाव के ये सभी लोग किसी खास से जुड़ने और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. शो की मेज़बानी उर्वशी ढोलकिया करेंगी. उनका खास अंदाज़ और ऊर्जा इस सफर को और भी मजेदार बनाएगी. सही जीवनसाथी की तलाश के इस सफर में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले पल देखने को मिलेंगे.

इस शो में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के लिए यह अनुभव अपनी झिझक दूर करने और नए लोगों से मिलने का भी मौका होगा. शो का हिस्सा बनने पर अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने कहा, “यह शो लोगों को अपनी झिझक दूर करके अपने पसंदीदा इंसान को ढूंढने का मौका देगा. मेरा मानना है कि हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है और कई बार किसी से एक बातचीत ही एक खास जुड़ाव की शुरुआत बन सकती है. मैं इस सफर में होने वाली मस्ती, नए अनुभवों और चौंकाने वाले पलों को लेकर उत्साहित हूं.”

क्या बोलीं नायरा बनर्जी

अपनी खुशी जाहिर करते हुए नायरा एम. बनर्जी ने कहा, “प्यार, आपसी समझ और रिश्ते हमेशा दिलचस्प विषय रहे हैं, क्योंकि हर इंसान इन्हें अपने तरीके से देखता है. इस शो की सबसे खास बात यह है कि मुझे अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि से आए लोगों से मिलने और उन्हें समझने का मौका मिलेगा. यह सफर कई बार चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन इसमें कई ऐसे पल भी आएंगे, जिनकी उम्मीद नहीं होगी.”

शो का फॉर्मेट

इस शो का फॉर्मेट अधिक्षा गुप्ता और मोहम्मद नागमन लतीफ ने तैयार किया है. मनोरंजन के साथ-साथ ‘इट्स अ मील' बालाजी टेलीफिल्म्स की नई कहानियों और डिजिटल कंटेंट के अलग-अलग तरीकों को आजमाने की कोशिश का भी हिस्सा है. दर्शकों की पसंद बदल रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज़ में कहानियां पेश करने के कई मौके मिल रहे हैं. ऐसे में कंपनी ऐसे विषयों पर काम कर रही है, जिनसे दर्शक जुड़ सकें और जिनमें कलाकारों के अलग-अलग व्यक्तित्व के जरिए मनोरंजन भी मिले.

‘इट्स अ मील' के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स रिश्तों की कहानी और जाने-पहचाने चेहरों के मनोरंजन को एक नए अंदाज़ में पेश करने जा रहा है. इस शो में दिलचस्प बातचीत, आपसी जुड़ाव, चौंकाने वाले पल और शायद कुछ खूबसूरत प्रेम कहानियां भी देखने को मिलेंगी. आखिर, हो सकता है कि आपका सही जीवनसाथी बस एक मुलाकात दूर हो!