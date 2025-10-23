हिना खान ने खोली बिग बॉस 19 की पोल! मेकर्स को सुनाई खरी-खोटी, बताया नॉमिनेशन टास्क को एक बड़ा ड्रामा

रियलिटी शो बिग बॉस 19 को कई सेलेब्स फॉलो कर रहे हैं. कुछ सेलेब्स इस शो का हिस्सा रह चुके हैं और कुछ को ये शो काफी पसंद आता है. उनमें से एक है बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं टीवी एक्ट्रेस हिना खान. हिना खान ने बिग बॉस 19 को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा धमाका कर दिया है. हिना ने शो के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि नॉमिनेशन टास्क में सब कुछ पहले से तय है और दर्शकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जो चीज़ें टीवी पर रियल बताकर दिखाई जा रही हैं, वो असल में एक ड्रामा है. हिना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है.

हिना खान का आरोप-सब स्क्रिप्टेड लगता है

हिना खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'नॉमिनेशन टास्क सिर्फ दिखावा है, असली फैसले पहले से किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे ये सब लाइव हो रहा है, लेकिन असलियत में खेल कुछ और ही है. उनका कहना है कि ऐसे टास्क का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर रिजल्ट पहले से तय हो. हिना के इन आरोपों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिग बॉस वाकई एक रियलिटी शो है या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा.

If fixed nominations had a FACE 🤭😉

Sabse pehle kisko bheja to open the box decides everything 😬

Aur Haan box number choose karne ke baad kya peeche se tasveeren badli jaa rahi thi.. humein kya pata 😄

Janta jaan na chaahti hai 😂

This show has lost its charm sadly

Subhraatri — Hina Khan (@eyehinakhan) October 22, 2025

हिना ने खोली पोल

हिना खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इसे फिक्स्ड नॉमिनेशन कह दिया है. हिना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हिना ने लिखा-अगर फिक्स्ड नॉमिनेशन में एक चेहरा होता, सबसे पहले किसे भेजा,बॉक्स खोलना ही सब कुछ तय करता है. और हां बॉक्स नंबर चुनने के बाद क्या पीछे से तस्वीर बदली जा रही थी.. हमें क्या पता. जनता जानना चाहती है. दुख की बात है कि इस शो ने अपना चार्म खो दिया है. शुभरात्रि. हिना खान के इस पोस्ट पर यूजर्स ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

एक यूजर ने लिखा- अरे,पिक्चर चेंज हो सकती है लेकिन बंदे को बचाना है या नॉमिनेट करना है.ये टीम की कल्पना और कंट्रोल से बाहर था. और जब सबको पता था कि सिर्फ 4 ही नॉमिनेट हो सकते हैं.तो बसीर और बाकी लोग अलग फैसला ले सकते थे. दूसरे ने लिखा- या हो सकता है सभी बॉक्स में सेम पिक्चर डाल के फिर बुला रहे. बता दें बिग बॉस 19 से इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए गौरव खन्ना,प्रणित मोरे, बसीर अली और नेहल चुडासमा नॉमिनेट हुए हैं. पिछले हफ्ते दिवाली की वजह से एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था. इस वजह से इस हफ्ते कौन बाहर होता है ये देखना मजेदार होगा. हालांकि हिना खान के आरोपों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिग बॉस वाकई रियलिटी शो है? फिलहाल, मेकर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन इतना तय है कि हिना के बयान के बाद ‘Bigg Boss 19' अब पहले से ज्यादा सुर्खियों में है.