21 साल की अशनूर कौर को बॉडीशेम करने वालों की सलमान खान ने लगाई क्लास, हिना खान ने बताया 'शर्मनाक'

बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस हिना खान ने सलमान खान द्वारा अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग करने वाले लोगों को फटकार लगाने पर रिएक्शन दिया है. 

अशनूर कौर के सपोर्ट में हिना खान ने सलमान खान को किया शुक्रिया
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग करने पर फटकार लगाई, जिसके बाद अब बिग बॉस 11 की रनरअप रहीं टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने सलमान खान का शुक्रिया अदा किया है और अशनूर कौर को सपोर्ट किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शो के कुछ एपिसोड में अन्य फीमेल कंटेस्टेंट ने अशनूर कौर पर कुछ कमेंट किए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों ने 21 वर्षीय एक्ट्रेस को सपोर्ट किया और बॉडीशेम करने वालों को फटकार लगाई. 

इसी को लेकर हिना खान ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा,  मैंने इस WKV (वीकेंड का वार)का इंतजार किया था और इसीलिए मैंने अशनूर के खिलाफ कही गई उन आहत कर देने वाली और असंवेदनशील बातों पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, क्योंकि इतने सालों से तुम्हें जानने के बाद, मुझे पता था कि इस हफ्ते सलमान खान सर इंसाफ जरूर करेंगे. सलमान, इस संवेदनशील मुद्दे को उठाने और बेहद शालीनता और उचित सहानुभूति के साथ संभालने के लिए शुक्रिया. आपने कर दिखाया. एक 21 साल की लड़की को नेशनल टीवी पर उसकी लंबाई, वजन और रूप-रंग के लिए बार-बार अन्य महिलाओं द्वारा शर्मिंदा किया जा रहा था, जिन्होंने उससे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है. #शर्मनाक. 

आगे हिना खान ने लिखा, मुझे अशनूर कौर पर बहुत गर्व है कि उन्होंने इस पूरे मामले को इतनी शालीनता, संवेदनशीलता, स्पष्टता और मैच्योरिटी के साथ संभाला. हालांकि वह इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती थीं, लेकिन उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, न ही कोई बनावटी आंसू बहाए, न ही कोई सहानुभूति, न ही बेवजह पोक किया, और न ही इसे घटिया ध्यान खींचने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि वह बेताब नहीं थीं. यह उनके कैरेक्टर, मूल्यों और उनके माता-पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों को दर्शाता है. हमारा रूप-रंग, रूप-रंग और स्वास्थ्य सिर्फ हमारे जीवन के फैसलों का नतीजा नहीं होता, कभी-कभी ये हमारे जीन्स का भी नतीजा होता है. मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूं. 

आगे वह कहती हैं, याद रखें, महिलाओं को खास तौर पर हार्मोनल असंतुलन के कारण ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मूड स्विंग्स, थकान, अनिद्रा, अनियमित मासिक धर्म, वज़न बढ़ना, रूखी त्वचा, वज़न कम होने से लेकर मधुमेह, हाइपो या हाइपर थायरॉइड, बांझपन, मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों तक. हम अपने जेनेटिक्स नहीं बदल सकते और हमें इसके परिणाम भुगतने ही होंगे. मुझे पता है कि अपनी जेनेटिक संवेदनशीलता से लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है. ये जिंदगी बदल देने वाला, बेहद निराशाजनक और प्रतिबंधात्मक होता है. मुझसे पूछो कि जब ये जीन्स में होता है तो कैसा लगता है. हां, हम सभी गलतियां करते हैं. मैंने भी की है, लेकिन जब गलतियां बिना पछतावे के बार-बार दोहराई जाती हैं, तो ये सुविधा और साफ तौर पर अहंकार होता है. काश सहानुभूति उन लोगों को मिले जो असहमत हों और सभी के लिए प्यार करें. तुम बहुत सुंदर लग रही हो मेरी गर्ल. 

गौरतलब है कि हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है में अशनूर कौर की मां का किरदार निभा चुकी है. वहीं उन्हें काफी पसंद किया गया था. 

