विज्ञापन

Bigg Boss 19: टीवी के 'सुपरस्टार' गौरव खन्ना की फैन निकलीं फरहाना की मम्मी, आते ही अमाल को किया रोस्ट

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि जैसे ही फरहाना की मां घर में आती हैं, फरहाना भावुक होकर उनके पैरों में गिर जाती है. मां-बेटी का यह पल देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए.

Read Time: 2 mins
Share
Bigg Boss 19: टीवी के 'सुपरस्टार' गौरव खन्ना की फैन निकलीं फरहाना की मम्मी, आते ही अमाल को किया रोस्ट
बिग बॉस के घर में आईं फरहाना भट की मम्मी
नई दिल्ली:

टीवी का सुपरहिट रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने फाइनल वीक के बेहद करीब पहुंच चुका है. जैसे-जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, घर का माहौल और ज्यादा भावुक और मजेदार होता जा रहा है. फैमिली वीक की शुरुआत ने इस सीजन में नई जान डाल दी है. पहले दिन अशनूर कौर के पिता और कुनिका सदानंद के बेटे अयान घर में आए. दूसरे दिन गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की एंट्री ने दर्शकों को खुश कर दिया. और अब घर में वह शख्स पहुंची हैं जिनकी एंट्री ने एक ही साथ इमोशन, मस्ती और ताबड़तोड़ हंसी ला दी- फरहाना भट्ट की मां . उनका मजाकिया अंदाज और तेज-तर्रार रिएक्शन सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं.

फरहाना की मां की एंट्री ने भर दिया इमोशन और कॉमेडी का तड़का

लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि जैसे ही फरहाना की मां घर में आती हैं, फरहाना भावुक होकर उनके पैरों में गिर जाती है. मां-बेटी का यह पल देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए. लेकिन इमोशन के साथ-साथ हंसी का असली धमाका तब हुआ जब फरहाना की मां ने अपने मजेदार अंदाज से घरवालों को रोस्ट करना शुरू किया. उन्होंने गौरव खन्ना से हंसते हुए कहा, "मैं आपकी फैन से भी बड़ी फैन हूं…फरहाना को क्या पता टीवी क्या होता है". यह सुनकर घर में हंसी का ठहाका गूंज गया.

वहीं अमाल मलिक ने मजाक में कहा, "आपकी बेटी की ज़ुबान बहुत लंबी है". फरहाना की मां ने तुरंत पंच मारा, "आपसे थोड़ी छोटी है". उनकी कॉमेडी टाइमिंग देखकर घरवाले हंस–हंसकर लोटपोट हो गए. फैंस ने भी कमेंट कर कहा, "सबसे बेस्ट एंट्री. मैं हंसते-हंसते रो पड़ी".

बात करें गेम शो की तो इस हफ्ते शहबाज बदेशा को छोड़कर गौरव खन्ना, प्रणित मोर, अशनूर कौर, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद और मालती चाहर नॉमिनेटेड हैं. फैमिली वीक के बाद किसकी किस्मत चमकेगी, यह देखना दिलचस्प होगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Farrhana Bhatt, Farrahana Bhatt Mother, Salman Khan, Bigg Boss 19 Latest News, Bigg Boss 19 Promo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com