सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' से चिढ़ा चीन, भाईजान की फिल्म को बताया 'कमजोर फिल्म'

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है. यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है.

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' से चिढ़ा चीन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है. यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. टीजर 27 दिसंबर को सलमान के जन्मदिन पर जारी किया गया, जिसमें वे भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी है और अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म में सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जो गलवान संघर्ष में शहीद हुए थे.

सलमान खान की फिल्म का टीजर देख भड़के चीन के लोग 

टीजर में वे सैनिकों को प्रेरित करते दिख रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं. फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को दिखाती है. चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. हालांकि, फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई कि चीन में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया. चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर यूजर्स ने फिल्म को तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा, "जब इतिहास कमजोर पड़ता है, तो बॉलीवुड आगे आता है." दूसरे ने कहा कि फिल्म की कहानी वास्तविकता से मेल नहीं खाती.

क्या बोला चीनी मीडिया

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी फिल्म पर हमला बोला. उसने इसे "तथ्यों को विकृत करने वाला" और "बढ़ा-चाढ़ा ड्रामा" बताया. अखबार के अनुसार, 2020 की घटना में भारत ने सीमा उल्लंघन किया था और झड़प की जिम्मेदारी भारत की है. रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी फिल्में दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाती हैं, लेकिन चीन की संप्रभुता पर कोई असर नहीं डाल सकतीं.

भारत सरकार ने दिया रिएक्शन

वहीं इस पूरे मामले में अब भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सूत्रों की अनुसार चीनी मीडिया को जवाब देते हुए सरकार ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है और सिनेमाई अभिव्यक्ति इसका एक ज़रूरी हिस्सा है. भारतीय फिल्म निर्माता इस कलात्मक आजादी के तहत फिल्में बनाने के लिए आजाद हैं. जिन लोगों को इस खास फिल्म को लेकर कोई चिंता है, वे किसी भी जानकारी के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं. इस फिल्म में सरकार की कोई भूमिका नहीं है.

सलमान खान  की फिल्म बनी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा

भारत में फिल्म को सैनिकों की वीरता का सम्मान बताकर सराहा जा रहा है. कई लोग इसे सलमान का शानदार कमबैक बता रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म अच्छी रिसर्च पर आधारित है और बॉलीवुड की यह कोशिश सराहनीय है. यह विवाद ऐसे समय में आया है जब भारत-चीन संबंधों में कुछ सुधार के संकेत दिख रहे हैं. फिल्म की रिलीज से पहले ही यह अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है.

