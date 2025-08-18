31 साल पहले इस सीरियल के दूरदर्शन पर आए थे 510 एपिसोड, बॉलीवुड का टार्जन बना था उजागर

टीवी का वो दौर जब घर घर में सिर्फ दूरदर्शन का बोलबाला था. उस समय कई सीरियल्स ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. उन्हीं में से एक सीरियल था जुनून. जो 1994 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ था. इस शो ने लंबा सफर तय किया और पूरे 510 एपिसोड्स के साथ अपनी अलग पहचान बनाई. करीब 31 साल पहले ये टीवी का सबसे लंबे चलने वाला सीरियल बन गया था. टार्जन बन कर बड़े पर्दे पर यादगार रोल निभाने वाले हेमंत बिरजे भी इस सीरियल में नजर आए थे.

जुनून की कहानी और पहचान

जुनून की कहानी बिजनेस, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती थी. इसमें इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स जैसे टॉम ऑल्टर, फरीदा जलाल, अर्चना पूरनसिंह, नीना गुप्ता, पंकज बैरी जैसे कई कलाकार नजर आए. लोगों को इसमें सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि जिंदगी की असलियत की झलक भी देखने को मिलती थी. यही वजह थी कि यह शो लगातार पांच साल तक घर घर में देखा गया. इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि नए एपिसोड के इंतजार में लोग टीवी के सामने ही बैठे रहते थे. इसके डायलॉग और किरदार उस दौर के दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए थे.

उजागर से टार्जन तक का सफर

इस सीरियल की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी. बल्कि इसके कलाकार भी थे. इसमें एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में आया. जिसने उजागर सिंह रोल अदा किया था. इस किरदार को निभाया था एक्टर हेमंत बिर्जे ने. जुनून में हेमंत बिर्जे का किरदार दर्शकों को खूब भाया और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा. उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन (1985) से. जिसमें वो इंडियन टार्जन के रूप में मशहूर हुए. उनकी दमदार पर्सनैलिटी और एक्शन ने उन्हें लोगों के बीच फेमस कर दिया. जुनून और टार्जन दोनों ने मिलकर हेमंत बिर्जे की किस्मत बदल दी.

