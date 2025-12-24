सपना चौधरी के 'जले 3' ने मचाया तहलका, यूट्यूब पर धूम, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही रील्स

हरियाणवी डांस सेंसेशन सपना चौधरी का हालिया रिलीज गाना ‘जले 3 (बलमा)' खूब पसंद किया जा रहा है. इस गाने को यूट्यूब पर तो खूब व्यूज मिल ही रहे हैं, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा जा रहा है. सपना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर गाने की रील शेयर की है, जिसमें उन्होंने फैंस को धन्यवाद देते हुए कैप्शन लिखा है, 'जले 3' को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गाना हमारा नहीं आपका है और आपका ही रहेगा सुनिए और गाने को अपनापन दीजिए.' सपना चौधरी की जले 3 सॉन्ग पर बनी इस रील पर फैन्स के खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं. अपनी पसंदीदा आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर कुछ फैन इसे सुपर बता रहे हैं तो कुछ ने इस डांस को स्टनिंग बताया है.
सपना चौधरी का जले 3 सॉन्ग
सपना चौधरी का हरियाणवी सॉन्ग ‘जले 3 (बलमा)' 25 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था, इसमें सपना चौधरी के साथ शिवा चौधरी और हर्ष संधु नजर आ रहे हैं. गाने के लिरिक्स दीपक डबलैन्या ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक GR म्यूजिक ने कंपोज किया है. वेस्टर्न बीट्स लेबल से जारी इस ट्रैक ने रिलीज के कुछ ही हफ्तों में ही 48 लाख व्यूज हासिल कर लिए हैं. ‘जले' और ‘जले 2' की तरह यह तीसरा पार्ट भी सपना की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की वजह से चर्चा में है.
सपना चौधरी लंबे समय से हरियाणवी संगीत जगत की लोकप्रिय हस्ती हैं. बिग बॉस 11 में भाग लेने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में फैल गई. उनके हिट गाने जैसे ‘तेरी आंख्या का यो काजल', ‘चटक मटक' और ‘जले' सीरीज ने करोड़ों व्यूज बटोरे हैं. ‘जले 3' की इस सफलता से एक बार फिर साबित हो गया है कि सपना चौधरी की लोकप्रियता बरकरार है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं