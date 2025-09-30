धनाश्री वर्मा को धोखा दे रहे थे युजवेंद्र चहल, शादी के दो महीने बाद ही शुरू हो गया था अफेयर!

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा की स्ट्रेसफुल शादी एक बार फिर सबके सामने आ गई है. अब कोरियोग्राफर ने दावा किया है कि उन्होंने शादी के दो महीने बाद ही अपने एक्स पति को धोखा देते हुए पकड़ा था. बता दें कि इस समय धनाश्री राइज एंड फॉल नाम के एक रियलिटी शो में नजर आ रही हैं. शो के एक हिस्से में, धनाश्री डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के दौरान एक्ट्रेस कुब्रा सैत के साथ अपनी परेशान शादी के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. उनकी बातचीत का एक क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया है. बातचीत के दौरान कुब्रा ने धनाश्री से पूछा कि उन्हें पहली बार कब एहसास हुआ कि चहल के साथ उनकी शादी नहीं चलेगी.

कुब्रा ने पूछा, "आपको अपने रिश्ते में कब एहसास हुआ कि 'भाई, यह नहीं चल सकता, यह गलती हो गई है अभी?'" इस पर धनाश्री ने जवाब दिया, "पहला साल. दूसरे महीने में ही पकड़ लिया." उनके जवाब से कुब्रा हैरान रह गईं और बोलीं, "क्रेजी ब्रो". धनाश्री ने स्वीकार किया और दोहराया, "क्रेजी ब्रो".

इससे पहले शो में धनाश्री ने खुलासा किया था कि गुजारा भत्ता की अफवाहें झूठी थीं. उन्होंने आदित्य नारायण से कहा, "ऑफिशियी लगभग एक साल हो गया है. यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमनी की बात करते हैं, तो यह गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, तुम कुछ भी कहते रहोगे? मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने अपनी बात रखूं जिनकी मुझे परवाह है." जो आपको जानते तक नहीं, उन्हें समझाने में समय क्यों बर्बाद करें?"