बिग बॉस में लेस्बियन कपल पर कसा कंटेस्टेंट ने तंज, होस्ट बोले- वे आपके ख़र्च पर नहीं जी रहे हैं....

बिग बॉस टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो में से एक है. जहां एक तरफ सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 19 की चर्चा हो रही है तो वहीं अब बिग बॉस मलयालम सीजन 7 भी सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, बिग बॉस मलयालम सीजन 7 को सुपरस्टार मोहनलाल होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शो के वीकेंड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें मलयालम सुपरस्टार घर में समलैंगिकता (लेस्बियन) विरोधी टिप्पणी करने पर दो कंटेस्टेंट को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट वेद लक्ष्मी दूसरे कंटेस्टेंट और लेस्बियन कपल अधीला नसरीन और फातिमा नूरा पर भेदभावपूर्ण कमेंट करती हुई नजर आ रही हैं.

वीकली टास्क में कंटेस्टेंट अकबर से बहस के बीच लक्ष्मी ने अधीला और नूरा की सेक्सुलिटी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. दरअसल, लक्ष्मी ने अकबर से कहा कि बिग बॉस के घर में बने रहने के लिए अधीला और नूरा का सपोर्ट लेने की उनमें “बेशर्मी” नहीं है. वह कहती हैं, “ये लड़कियां हमारे समाज में रह भी नहीं सकतीं. मुझमें इतनी बेशर्मी नहीं है कि मैं उनका सपोर्ट मांगूं. अगर वे दो लोग होते जो काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, तो मैं उनका सम्मान करती. लेकिन वे ऐसे नहीं हैं.

वह आगे कहती हैं, वे उस तरह के लोग हैं जिनका आप अपने घर में भी स्वागत नहीं करेंगे,” . इस कमेंट ने कपल को हिलाकर रख दिया, उन्होंने सीधे जवाब नहीं देने का फैसला किया. कुछ ही समय बाद, एक और वाइल्डकार्ड एंट्री, मस्तानी ने भी इसी तरह का कमेंट किया और कपल पर समाज में “एलजीबीटीक्यू संस्कृति” के रूप में संदर्भित “सामान्यीकरण” करने का आरोप लगाया.

इस पर होस्ट मोहनलाल ने लक्ष्मी से पूछा, "ऐसे कौन हैं जिनका आपके घर में स्वागत नहीं हो सकता? ऐसे कौन हैं जिनका समाज में कोई महत्व नहीं है? ऐसे कौन हैं जो बिना नौकरी के जी रहे हैं?" जवाब में, लक्ष्मी ने दावा किया कि वह "समलैंगिकता को नॉर्मल बनाने" के ख़िलाफ हैं. इस बात को सुन मोहनलाल नाराज होते हुए सख़्ती से जवाब देते हुए कहते हैं, "वे आपके ख़र्च पर नहीं जी रहे हैं. वे अपना काम कर रहे हैं, सम्मान के साथ जी रहे हैं. यह कैसा बयान था? समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया है हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है. अगर आपको इससे कोई समस्या थी, तो आपको इस शो में नहीं आना चाहिए था. किसी ने आपको मजबूर नहीं किया. हमने ऐसे कई लोगों का इस मंच पर स्वागत किया है, और हमें गर्व है."

मलयालम सुपरस्टार ने आगे कहा, "मैं उनका अपने घर में स्वागत करूंगा. उन्हें मेरे घर आने दो," इस बात को सुन बाकी कंटेस्टें ताली बजाते हुए नजर आते हैं. वहीं सुपरस्टार से मिले सपोर्ट के बाद अधीला और नूरा इमोशनल होती हुई नजर आती हैं. जबकि मोहनलाल इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस बात के लिए नूरा और अधीला के सपोर्ट में खड़े नहीं हुए.