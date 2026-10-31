Bigg Boss 20: कनिका मान के सामने किसने काटा था अपना हाथ? सबके सामने एक्ट्रेस को जड़ दिया थप्पड़

अभिनेत्री कनिका मान ने 'बिग बॉस' के अपने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अपने कॉलेज के दिनों और शुरुआती रिश्तों के बारे में बताते हुए अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए. कनिका ने बताया कि 12वीं कक्षा तक उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. कॉलेज के पहले साल के लिए जब वह चंडीगढ़ गईं, तो उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें आजादी मिल गई है. उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत थी, लेकिन शायद यह FOMO (कुछ छूट जाने का डर) था. मुझे लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है. इसलिए मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया. जो पहला लड़का थोड़ा ध्यान देने लगा, वही मेरा बॉयफ्रेंड बन गया."अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "वह एक साइको था. वह बहुत हिंसक इंसान था."

जड़ दिया था जोगरदार थप्पड़

शारीरिक हिंसा के एक वाकये को याद करते हुए कनिका ने बताया कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड बिना बताए उनकी क्लास में आ गया और स्ट्राइप्ड सूट (धारीदार कपड़े) पहनने की वजह से उन्हें थप्पड़ मार दिया. उसने मुझे पूरे कॉरिडोर के सामने थप्पड़ मारा. उन्होंने आगे बताया कि उस समय उनके कानों में हाल ही पियर्सिंग कराया था और थप्पड़ लगने के बाद उनके कानों से खून बहने लगा. जब उनके दोस्तों ने पूछा कि क्या किसी ने बीच-बचाव किया, तो उन्होंने बताया कि मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया. कनिका ने यह भी बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका फोन छीनकर भीड़ में फेंक दिया था. कनिका ने बताया कि वह उनकी हर गतिविधि को कंट्रोल करने की कोशिश करता था. कनिका ने बताया कि एक बार उसने उनके हॉस्टल के कमरे की चाबियां भी फेंक दी थीं.

यह भी पढ़ें- 53 साल पुराना जीनत अमान का गाना, बेल्जियम के गाने की कॉपी, पाकिस्तानी पीएम ने बेटे की शादी में गाकर जीता दिल, आशा-रफी की आवाज में अमर

कनिया ने अपने लिए स्टैेंड लिया

उन्होंने बताया कि वह उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल भी करता था, "वह धमकी देता था, 'अब मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे पिता को फोन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं.' "उन्होंने आगे बताया कि एक बार उसने सच में उनके पिता को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. अगर उन्होंने फोन उठा लिया होता, तो मैं बहुत पहले ही इस स्थिति से बच गई होती. "अभिनेत्री ने यह भी बताया कि कैसे धीरे-धीरे उन्हें अपने अधिकारों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग आठ से नौ महीने तक लॉ की पढ़ाई की थी, जिससे उन्हें कुछ कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिली.

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे धीरे-धीरे उन्हें अपने अधिकारों की समझ होने लगी और उन्होंने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग आठ-नौ महीने तक कानून (लॉ) की पढ़ाई की थी, जिससे उन्हें कुछ कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिली. अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ हुई आखिरी फाइट को याद करते हुए, कनिका ने बताया कि वह उनके हॉस्टल से कॉलेज डिपार्टमेंट तक उनका पीछा करता हुआ आया था. जब वह बिल्डिंग में प्रवेश कर रही थीं, तो उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी ओर खींचा. उन्होंने यह भी बताया कि उसने हुडी पहनी हुई थी और उसके पास एक चाकू था. उस डरावनी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, उसने चाकू निकाला और हाथ की नसों पर 3-4 बार वार किया. वह गाली-गलौज भी कर रहा था.

इसके बाद कनिका ने बताया कि उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति को वहां से गुजरते हुए देखा और तुरंत उससे पुलिस को बुलाने के लिए कहा. उसने पुलिस को फोन किया और सच में पुलिस आ गई. यूनिवर्सिटी में पुलिस मौजूद रहती है. 2 मिनट के भीतर ही पुलिस वहां पहुंच गई. उन्होंने आगे बताया कि पहली बार उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डरा हुआ देखा. उन्होंने कहा, "पहली बार मुझे लगा कि वह भी किसी चीज से डरा हुआ है. कनिका ने बताया कि उन्होंने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उनके एक्स बॉयफ्रेंड को वहां से ले जाया गया. उन्होंने बताया कि वह दो-तीन दिन तक जेल में रहा. हालांकि, यह मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई. उसके पकड़े जाने के बाद, उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया.

अपने ऊपर पड़े दबाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "उसके परिवार और रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया. उन्होंने मुझे धमकाया." वे कोई अनुरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि धमकी दे रहे थे." जिसके बाद वह डर गईं. उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके परिवार को इस घटना के बारे में पता न चल जाए. उन्होंने अपने परिवार से मिले समर्थन के लिए आभार जताया और कहा, "लेकिन मेरे परिवार का शुक्रिया, जब मैंने उन्हें सब बताया, तो उन्होंने सच में मेरा पूरा साथ दिया." कनिका मान 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' और 'चांद जलने लगा' जैसे टीवी शो में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. वह पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.

