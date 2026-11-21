ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने दिवंगत पिता और बेटी आराध्या बच्चन को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक फोटो शेयर कीं, जिसके साथ एक प्यारा कैप्शन शेयर किया. इसमें वह इमोशनल होती हुईं नजर आईं. ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पिता को 'डैडी-अज्जा' और बेटी आराध्या को अपनी 'एंजल' कहकर पुकारा. एक्ट्रेस ने आराध्या के बचपन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा कि उनके लिए उनका प्यार शाश्वत, अनंत और हमेशा बना रहने वाला है. ऐश्वर्या राय ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "मेरे सबसे प्यारे डैडी-अज्जा और मेरी एंजल आराध्या को जन्मदिन की बधाई. आप दोनों से मेरा प्यार हमेशा, अनंत और बिना किसी शर्त के है" ऐश्वर्या राय के इस पोस्ट पर फैंस हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और आराध्या बच्चन को जन्मदिन की बधाई देते दिख रहे हैं.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी

आराध्या बच्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी हैं, और सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियों अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पोती हैं. 'धूम 2' की शूटिंग के दौरान अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया था. जनवरी 2007 में उनकी सगाई की घोषणा हुई और अप्रैल 2007 में इस जोड़े ने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली.

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ऐश्वर्या राय के बारे में

ऐश्वर्या ने 1994 में 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीता और बाद में भारत की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गईं. 2004 में, 'टाइम' मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था. ऐश्वर्या ने 1997 में मणिरत्नम की तमिल राजनीतिक ड्रामा फिल्म 'इरुवर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी. उसी साल उन्होंने बॉबी देओल के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा.

अभिनेत्री को आखिरी बार मणिरत्नम द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन: II' में देखा गया था. कल्कि कृष्णमूर्ति के 1954 के उपन्यास 'पोन्नियिन सेलवन' पर आधारित दो भागों वाली फिल्म सीरीज का यह दूसरा हिस्सा है, जो 'पोन्नियिन सेलवन: I' की सीधी अगली कड़ी (सीक्वल) है.

इस फिल्म में कलाकारों की एक बड़ी टीम शामिल है, जिनमें विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, रवि मोहन, कार्थी, तृषा कृष्णन, जयराम, प्रभु, आर. सरथकुमार, शोभिता धूलिपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रम प्रभु, प्रकाश राज, रहमान, आर. पार्थिबन और अन्य कलाकार शामिल हैं. कहानी राजकुमार अरुलमोझी वर्मन (जो आगे चलकर सम्राट राजराज प्रथम बने) और उनके परिवार के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है, जो चोल साम्राज्य के सामने आने वाले खतरों का सामना करते हैं. ऐश्वर्या ने इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई है.

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