विज्ञापन

'बिग बॉस 20' से बाहर होते ही छलका ईशा रिखी का दर्द, बोलीं- इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई

बिग बॉस 20 से बाहर आने के बाद ईशा रिखी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि घर के अंदर बिताए तीन हफ्ते कई चुनौतियों, इमोशनल ब्रेकडाउन, हंसी और आंसुओं से भरे रहे, इन सबके बीच वो खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाईं.

Read Time: 3 mins
Share
'बिग बॉस 20' से बाहर होते ही छलका ईशा रिखी का दर्द, बोलीं- इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई
बिग बॉस से बाहर आते ही भावुक हुईं ईशा रिखी, लिख डाला इमोशनल पोस्ट
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस ईशा रिखी 'बिग बॉस -20' के घर से बाहर आ गई हैं. एक्ट्रेस ने बुधवार को अपने फैंस और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया. अभिनेत्री ने घर के अंदर बिताए अपने समय को याद किया और बताया कि यह सफर कई तरह के इमोशन से भरा रहा, जिसमें कई बार उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में भी दिक्कत हुई. ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मुश्किल और चुनौती भरे सफर में उनका साथ दिया. अभिनेत्री ने लिखा, "बिग बॉस के घर में तीन हफ्ते, इतने सारे इमोशन्स, अनुभव, चुनैतियों, हंसी, आंसुओं और यादों से भरे हफ्ते, जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगी."

अभिनेत्री ने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है. उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, मेरे लिए तालियां बजाईं और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया.

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "मैं हर राय, मैसेज और इंसान की आभारी हूं जो किसी भी तरह से इस सफर का हिस्सा बना. पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए आसान नहीं थे, मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, ऐसे पल आए जब मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई और ऐसे पल भी आए, जहां मैं वैसी नहीं दिख पाई जैसी मैं दिखना चाहती थी. मुझे पता है कि मैंने आप में से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है, तो मैं दिल से माफी मांगती हूं.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 20 की रीति तिवारी विवादों में, एकम बावा ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप

ईशा रिखी का कहना है कि बिग बॉस के कई सारे अनुभवों को एक सीख के तौर पर लिया है. अभिनेत्री ने लिखा, "मैं अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूं, खुद को बेहतर समझ रही हूं और इस पूरे अनुभव को एक सीख के तौर पर ले रही हूं.एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वो ये है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया, तब भी जब मैं खुद ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और मेरे लिए इसका मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा है.मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझे लगातार सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया. मैं दिल से आप सभी की आभारी हूं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 20, Isha Rikhi, Hindi News, Ndtv Hindi, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com