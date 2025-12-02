Bigg Boss 19: शो की वोटिंग लिस्ट आई सामने, टॉप 2 में पहुंचे ये दो कंटेस्टेंट्स, इन कंटेस्टेंट्स की बढ़ी मुश्किलें

बिग बॉस 19 के फिनाले में बस कुछ ही दिन रह गए हैं. इस वीकेंड पर बिग बॉस का विनर ऑडियंस को मिल जाएगा. फिनाले की रेस में कौन-कौन आने वाला है ये हर कोई जानना चाहता है. गौरव खन्ना पहले ही टिकट टू फिनाले से फाइनल में पहुंच गए हैं. अब उनके साथ और कौन आने वाला है इसके लिए वोटिंग चल रही है. शो में इस हफ्ते छह कंटेस्टेंट बचे हैं. वोटिंग में कौन सबसे आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है आइए आपको बताते हैं.

ये भी पढ़ें: जिस एक्टर संग होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, उसने किया धर्मेंद्र को याद, बोले- मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान

होग मिड वीक एविक्शन

बिग बॉस में इस समय गौरव खन्ना, मालती, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट हैं. गौरव फिनाले में पहुंच गए हैं बाकी 5 में से कौन 4 लोग फिनाले में आने वाले हैं इसका सभी को जानने का इंतजार है. शो में अब मिड वीक एविक्शन होने वाला है. जो आज या कल के ऑन एयर होने वाले एपिसोड में दिखने वाला है. वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं. फाइनल टॉप 5 लिस्ट भी इस एविक्शन के साथ सामने आ जाएगी.

क्या चल रहा है वोटिंग ट्रेंड

हाल ही में बंद हुईं वोटिंग के बाद जो ट्रेंड चल रहा है वो सरप्राइजिंग है. फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे लीड कर रहे हैं. उनका वोटर सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. वहीं अमाल, तान्या और मालती तीनों बॉटम तीन में हैं. कई सोशल मीडिया पोल्स से पता चलता है कि अमाल मलिक, मालती चाहर के साथ बॉटम दो नंबर पर आ गए हैं, हालांकि तान्या के वोट्स में सुधार हुआ है, जिससे वह तीसरे नंबर पर आ गई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स अमाल को एविक्ट होने से बचाने वाले हैं. जिसका मतलब ये है कि मालती चाहर या तान्या मित्तल में से कोई एक बाहर होने वाला है. अब इन दोनों में से कौन बाहर जाता है ये देखना होगा.