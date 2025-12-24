900 करोड़ी फिल्म देते ही Akshaye Khanna के बदले तेवर, 'दृश्यम 3' से बाहर होकर फैंस को दिया तगड़ा झटका

Akshaye Khanna Exit Drishyam : बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye khanna) इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' में अपनी जबरदस्त एक्टिंग को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का जो किरदार निभाया, उसकी हर तरफ तारीफ चर्चा हो रही है. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो अक्षय के फैंस को थोड़ा उदास कर सकती है. खबर है कि अक्षय खन्ना ने मच-अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) छोड़ दी है.क्या फीस बनी वजह?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर' के सुपरहिट होने के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी थी. सिर्फ इतना ही नहीं, कहा ये भी जा रहा है कि अक्षय खन्ना फिल्म में अपने लुक को लेकर भी कुछ बदलाव चाहते थे. फीस और लुक को लेकर मेकर्स और अक्षय के बीच बात नहीं बन पाई जिसके चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला ले लिया.
अक्षय खन्ना का 'दृश्यम 3' से बाहर होना फिल्म के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. अब देखना यह होगा कि मेकर्स उनकी जगह किसे कास्ट करते हैं.'रहमान डकैत' बनकर जीता सबका दिल
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने एक खूंखार गैंगस्टर और राजनेता रहमान डकैत का रोल निभाया है. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय की पर्सनैलिटी और उनकी जबरदस्त एक्टिंग स्किल ने रोल में जान फूंक दी. साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए बेहद लकी साबित हो रहा है.छावा में औरंगजेब के किरदार से भी लूट ली महफिल
'धुरंधर' के साथ-साथ फिल्म 'छावा' (Chhava) में 'औरंगजेब' के रोल के लिए भी अक्षय की खूब तारीफ हुई. लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एक बार फिर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे हैं. बता दें कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके सबको हैरान कर दिया है.
