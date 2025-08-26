बिग बॉस में तान्या मित्तल का दावा- कुंभ में मेरे बॉडीगार्ड ने बचाई थी 100 जानें, सुनकर हक्के बक्के रह गए घरवाले

बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही घर का माहौल काफी हंगामेदार हो चुका है. पहले ही दिन खाने को लेकर जमकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिले. इसी बीच सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. शो के एक वीडियो में तान्या अपने बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी को लेकर बात करती नज़र आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके बॉडीगार्ड ने कुंभ मेले में 100 लोगों की जान बचाई थी.
तान्या का बयान
तान्या घर के कंटेस्टेंट जीशान कादरी से बातचीत करते हुए कहती हैं- 'लोग कहते हैं कि बॉडीगार्ड खतरे के वक्त सबसे पहले भागते हैं, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी. यहां तक कि पुलिस वालों की भी मदद की थी. उसी वजह से मैंने उन्हें अपनी टीम में रखा. हमारी सिक्योरिटी हमेशा तैयार रहती है हमारी फैमिली में ये सब नॉर्मल है'.
हमेशा रही है सिक्योरिटी
तान्या आगे कहती हैं- 'हमारे घर में हमेशा से सिक्योरिटी रही है। पीएसओ और स्टाफ के बिना हमारी लाइफ अधूरी है. बिज़नेस बड़ा है तो सामान और लोगों की देखभाल करने वाले चाहिए ही. बाकी लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मल लाइफ है.
#TanyaMittal claim her bodyguard saved 1000+ people in kumbh.#BiggBoss19 pic.twitter.com/Tz5EOvVPb7— Khabri 👂 (@real_khabri_1) August 26, 2025
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग
जहां कुछ घरवाले तान्या की बातें सुनकर हैरान रह गए, वहीं सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने उन्हें ‘फेंकू क्वीन' तक कह डाला.
