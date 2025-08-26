विज्ञापन

बिग बॉस में तान्या मित्तल का दावा- कुंभ में मेरे बॉडीगार्ड ने बचाई थी 100 जानें, सुनकर हक्के बक्के रह गए घरवाले

बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और शो में पहले दिन ही लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल शो में कुंभ के बारे में बात करती नजर आईं.

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस में तान्या मित्तल का दावा- कुंभ में मेरे बॉडीगार्ड ने बचाई थी 100 जानें, सुनकर हक्के बक्के रह गए घरवाले
तान्या मित्तल के बॉडीगार्ड ने कुंभ में बचाई थी 100 लोगों की जान
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही घर का माहौल काफी हंगामेदार हो चुका है. पहले ही दिन खाने को लेकर जमकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिले. इसी बीच सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. शो के एक वीडियो में तान्या अपने बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी को लेकर बात करती नज़र आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके बॉडीगार्ड ने कुंभ मेले में 100 लोगों की जान बचाई थी.

तान्या का बयान

तान्या घर के कंटेस्टेंट जीशान कादरी से बातचीत करते हुए कहती हैं- 'लोग कहते हैं कि बॉडीगार्ड खतरे के वक्त सबसे पहले भागते हैं, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी. यहां तक कि पुलिस वालों की भी मदद की थी. उसी वजह से मैंने उन्हें अपनी टीम में रखा. हमारी सिक्योरिटी हमेशा तैयार रहती है  हमारी फैमिली में ये सब नॉर्मल है'.

हमेशा रही है सिक्योरिटी

तान्या आगे कहती हैं- 'हमारे घर में हमेशा से सिक्योरिटी रही है। पीएसओ और स्टाफ के बिना हमारी लाइफ अधूरी है. बिज़नेस बड़ा है तो सामान और लोगों की देखभाल करने वाले चाहिए ही. बाकी लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मल लाइफ है.

 सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग

जहां कुछ घरवाले तान्या की बातें सुनकर हैरान रह गए, वहीं सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने उन्हें ‘फेंकू क्वीन' तक कह डाला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss Season 19, Bigg Boss, Tanya Mittal, Kumbh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com