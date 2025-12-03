बिग बॉस 19 का ये कंटेस्टेंट निकला असली मास्टरमाइंड, शहबाज बदेशा बोले- वो चुपचाप मैनिपुलेट करता रहा

बिग बॉस 19 को जल्द विजेता मिलने वाला है. 7 दिसंबर को सलमान खान के इस शो का फिनाले हैं. टॉप 5 में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट पहुंच गए हैं. ऐसे में बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को लेकर बयान दे रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं. बिग बॉस 19 से बाहर हो चुके शहबाज बदेशा ने घर के अंदर के कई राज खोल दिए. बाहर आते ही उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स पर खुलकर अपनी राय दी और कहा कि अब वो कुछ लोगों से सारी रिश्ते तोड़ देंगे.

क्या बोले शहबाद

शहबाज ने कहा, “मैंने अपनी तरफ से बेस्ट खेला. इतने करीब आकर एविक्ट होना दुख देता है, लेकिन सफर यादगार रहा.” जब उनसे सह-कंटेस्टेंट्स को एक शब्द में बताने को कहा गया तो शहबाज ने तान्या मित्तल को सीधे-सीधे “फेक” कह दिया. उन्होंने बताया, “मैं उस घर में उनके साथ रहा हूं. रियल लाइफ में वो ऐसी बिलकुल नहीं हैं. बहुत फेक हैं और अब दर्शकों को भी ये साफ दिखने लगा है.”

गौरव खन्ना पर क्या बोले शहबाज

प्रणीत के लिए शहबाज ने कहा कि वो “बहुत एक्स्ट्रा” हैं, यानी हर बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं. लेकिन इस सीजन का सबसे बड़ा खुलासा गौरव खन्ना के बारे में किया. शहाबाज ने उन्हें “मास्टरमाइंड” करार दिया. उन्होंने कहा, “गौरव ने गेम खेली है. बैकफुट पर हो या फ्रंटफुट पर, बस उसी की चली. वो चुपचाप मैनिपुलेट करता रहा.”

अमाल मलिक पर क्या बोले शहबाज

अमाल मलिक से अपनी लड़ाई के दौरान भी गौरव की चुप्पी पर शहाबाज ने कहा, “वो जो दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन जो है वो रियल है. वो प्लेयर है और इस सीजन का असली मास्टरमाइंड भी वही है.” शहाबाज का बाहर आते ही कई कंटेस्टेंट्स पर तीखा हमला करना फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में घरवाले उनका जवाब कैसे देते हैं.