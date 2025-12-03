पापा धर्मेंद्र के निधन से टूटे सनी देओल को फिर आया गुस्सा, मीडिया पर भड़के और छीन लिया कैमरा बोले- पैसा चाहिए?

धर्मेंद्र बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में से एक थे. उन्होंने लंबे समय तक अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. बीते 24 नवंबर को उनका मुंबई में अपने घर पर निधन हो गया. उनके निधन से देओल परिवार और फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. वहीं पिता की तबीयत और निधन की कवरेज को लेकर देओल परिवार पहले से ही मीडिया से नाराज है. यह बात उस वक्त साफ हो गई थी जब बीमार धर्मेंद्र की कवरेज को देख सनी देओल गुस्सा हो गए थे. सनी ने घर से बाहर आकर मीडिया पर गुस्सा निकाला था और गाली भी दी थी.

मीडिया पर फिर फूटा सनी देओल का गुस्सा

अब धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन के दौरान भी मीडिया के लिए सनी देओल का एक बार फिर से गुस्सा फूट गया है. दिग्गज एक्टर की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की गई हैं. बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सनी देओल एक मीडियाकर्मी पर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह मीडियाकर्मी का कैमरा तक छिनते दिखाई दिए और बोलते हैं कि ऐसे मत कर. तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हरिद्वार का है जब देओल परिवार धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित करने गया.

"पैसे चाहिए तेरे को कितने पैसे चाहिए"

This happened when Dharam Ji's asthi visarjan was going on at Haridwar and someone started recording them secretly.

Sunny Deol's anger is totally justified,

Respect the family in tough situations or face the heat.

pic.twitter.com/VFw1jCNByx — Abhishek (@vicharabhio) December 3, 2025

कैसे हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार

सोशल मीडिया पर सनी देओल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बात करें धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन की तो अंतिम संस्कार के बाद के रीति-रिवाज को अब अंजाम दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की चिता की राख को उनके फार्म हाउस पर बिखेरा गया है. जबकि अस्थियों को हरिद्वार लाया गया है. पूरी फैमिली मंगलवार को हरिद्वार पहुंच चुकी है. अस्थि विसर्जन बुधवार को पूरे रीति-रिवाज से हुआ.

कब थी धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर को हुई थी. जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल समेत परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे तो पूरा बॉलीवुड भी इस मौके पर देओल परिवार के साथ खड़ा हुआ था. हालांकि हेमा मालिनी देओल परिवार की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकी थीं क्योंकि उन्होंने इस दिन अपने घर पर गीता पाठ का आयोजन कर रखा था.

