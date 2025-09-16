विज्ञापन

इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में ये 5 लोग हुए नॉमिनेट, ये टीवी एक्ट्रेस एक बार फिर से हुई नॉमिनेट

बिग बॉस के दर्शकों की निगाहें इस हफ्ते खासतौर पर इस पर हैं कि आखिर कौन सा कंटेस्टेंट शो से बाहर का रास्ता देखेगा. इस बीच नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है.

बिग बॉस के घर से इस हफ्ते कौन होगा बाहर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का हर हफ्ता दर्शकों के लिए नई सरप्राइज और ड्रामे से भरा रहता है. इस बार भी शो का माहौल काफी हाई-वोल्टेज नजर आ रहा है क्योंकि दूसरा एविक्शन अब कुछ ही दिनों में होने वाला है. कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव, स्ट्रैटेजी और बदलते रिश्ते गेम को और भी दिलचस्प बना रहे हैं. दर्शकों की निगाहें इस हफ्ते खासतौर पर इस पर हैं कि आखिर कौन सा कंटेस्टेंट शो से बाहर का रास्ता देखेगा. इस बीच नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है कि किसे इस बार घर से बाहर होना चाहिए किसे नहीं.

नॉमिनेशन लिस्ट और कंटेस्टेंट्स की स्थिति
इस हफ्ते जिन कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है, उनमें शामिल हैं – नेहल चुडासमा, अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे. इन पांचों का सफर अब तक अलग-अलग अंदाज में आगे बढ़ा है. नेहल चुडासमा अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कई बार उन पर ओवरएक्टिंग का आरोप भी लगता है. अशनूर कौर अपनी मासूमियत और सादगी से दर्शकों का दिल जीत रही हैं. हालांकि उन पर कई बार बनावटी होने के आरोप भी लगते रहे हैं. बसीर अली का एग्रेसिव अंदाज और रियलिटी शो का एक्सपीरियंस उन्हें मजबूत कंटेस्टेंट बनाता है. वहीं अभिषेक बजाज कभी अपनी स्ट्रैटेजी से प्रभावित करते हैं तो कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. प्रणीत मोरे ने अब तक अच्छे जज़्बे के साथ खेल दिखाया है, लेकिन दर्शकों के हिसाब से उनकी पकड़ बाकी कंटेस्टेंट्स जितनी मजबूत नहीं लगती.

दर्शकों की राय और सोशल मीडिया पर हलचल
नॉमिनेशन लिस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा – “प्रणीत मोरे का नाम देखना मुश्किल है, उन्होंने अच्छा स्पिरिट दिखाया है लेकिन शायद उनके बाहर होने के चांस ज्यादा हैं.” वहीं किसी ने नेहाल पर तंज कसते हुए कहा – “उनकी ओवर एक्टिंग ही उन्हें बाहर करवा देगी.”

कुछ दर्शकों ने बाकी घरवालों की भी पोल खोली. एक कमेंट में अशनूर को लेकर लिखा गया, “वो सिर्फ अभिषेक के पीछे भाग रही हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं.” एक अन्य यूजर ने मृदुल तिवारी पर तंज कसते हुए कहा, “घर में कर क्या रहे हैं समझ नहीं आता.”  कुल मिलाकर, इस हफ्ते का एविक्शन दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है. क्या फैंस की राय सही साबित होगी या फिर बिग बॉस का कोई नया ट्विस्ट कहानी बदल देगा? इसका जवाब मिलेगा वीकेंड के वार पर.

