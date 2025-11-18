कुनिका ने फरहाना के लिए कही ऐसे बात, आप ही बताएं श्राप है या वरदान

बिग बॉस 19 के घर में जब भी लड़ाई या किसी मुद्दे पर बवाल काटने की बात आती है तो सबसे पहले फरहाना भट्ट का नाम आता है. फरहाना घर में हर सदस्य से लड़ती नजर आती हैं और सबके काम में पंगा करती दिखती हैं. ऐसा कोई भी कैप्टन नहीं रहा होगा जिसे फरहाना ने परेशान न किया हो. वो हमेशा घर का काम करने से मना कर देती हैं. शो में इन दिनों कुनिका और फरहाना की काफी बन रही है. ऐसे में कुनिका ने फरहाना के लिए ऐसी बात कह दी है है जिसे अब वरदान समझा जाए या श्राप ये कंफ्यूजन हो गया है.

क्या बोलीं कुनिका

शो में मस्ती करते हुए कुनिका सदानंद ने फरहाना को 11 बच्चे होने की बात कह दी है.कुनिका ने फरहाना से कहा- मैं दुआ करती हूं कि तेरे 11 बच्चे हों. वो तुझसे इतना काम कराएं, पूरी क्रिकेट टीम पैदा हो. तुझे रात दिन काम करना पड़े. कुनिका की ये बात सुनकर अमाल, प्रणित और अशनूर जोर-जोर से हंसने लगते हैं. किसी की हंसी ही नहीं रुकती है. उसके बाद हर कोई फरहाना की खिंचाई करने लगता है.

कुनिका की बात पर क्या बोलीं फरहाना

जहां सभी लोग फरहाना का मजाक उड़ाते हैं वहीं फरहाना डर जाती हैं. वो कहती हैं ऐसा बिल्कुल भी न हो. फरहाना ने कुनिका की विश को श्राप बताया.उन्होंने कहा- प्लीज मुझे माफ करो. ऊपर वाले प्लीज इनकी बात मत सुनना. ये मुझे श्राप दे रही हैं. वहीं सब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फरहाना कैसे बच्चों को संभालेगी. इस पर अशनूर कहती हैं बच्चे बोलेंगे घटिया. उसके बाद प्रणित मजाक उड़ाते हुए कहते हैं- बच्चे बोलेंगे हमे खाना दो. मगर फरहाना कहेगी मैं मेकअप करके आऊंगी. मैं तुम्हे खाना देने के लिए पैदा हुई हूं. फरहाना के साथ घरवाले खूब मस्ती करते हुए नजर आए.

