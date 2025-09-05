विज्ञापन

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की बातें सुनने के बाद अब आया माता-पिता का रिएक्शन, जानें क्यों बोले- ये हमारे लिए मुश्किल...

बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल ने अपने घरवालों को बताया कि वह एक बहुत अमीर परिवार से आती हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके पास 26,000 वर्ग फुट का ऑफिस है और 800 घरेलू कर्मचारी हैं.

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की बातें सुनने के बाद अब आया माता-पिता का रिएक्शन
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल ने अपने घरवालों को बताया कि वह एक बहुत अमीर परिवार से आती हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके पास 26,000 वर्ग फुट का ऑफिस है और 800 घरेलू कर्मचारी हैं. उनके इन "अविश्वसनीय" दावों ने उन्हें बिग बॉस हाउस में हंसी का पात्र बना दिया है. न केवल घरवाले, बल्कि कई दर्शक भी मानते हैं कि तान्या अपने दावों में हद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बोल रही हैं और इस वजह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है.

इसके जवाब में, तान्या मित्तल के माता-पिता ने दर्शकों से उनकी बेटी का मजाक उड़ाते समय मर्यादा में रहने की अपील की है. तान्या के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में, उनके माता-पिता ने दर्शकों से थोड़ा मानवीय होने की गुजारिश की. बयान में लिखा, "हमारी तान्या को देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में देखकर हमें मिक्स फीलिंग दोनों हो रही है. एक माता-पिता के लिए अपनी बेटी का दिल जीतते देखना गर्व की बात है, लेकिन उसे निशाना बनाकर क्रूर कमेंट सुनना बहुत दुख देता है." उन्होंने आगे कहा, "हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि तान्या के सफर के पूरा होने तक कोई जल्दबाजी में फैसला न करें. आपके रील्स और आरोप ध्यान तो खींच सकते हैं, लेकिन वे जख्म छोड़ जाते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं."

तान्या के परिवार को इस विवाद से दूर रखने की अपील करते हुए, उनके माता-पिता ने लिखा, "हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे परिवार को इस मामले से बाहर रखें. यह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है. हमने अपनी बेटी को केवल प्यार से पाला, लेकिन उसे इतने बड़े मंच पर इतनी नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है." उन्होंने तान्या को मजबूत रहने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वे हमेशा उसका साथ देंगे. बिग बॉस 19 में तान्या अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. कई झगड़ों में शामिल होने के बावजूद, उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई और न ही कोई अपशब्द इस्तेमाल किया. दर्शक धीरे-धीरे इसे नोटिस कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.

