विज्ञापन

सलमान खान ने शेरा पर किया ऐसा कमेंट, शर्म से लाल हुए हमेशा रफ एंड टफ दिखने वाले बॉडीगार्ड

अरबाज खान और शूरा खान की शादी की सालगिरह पर पहुंचे सलमान काफी मजेदार मूड में दिखे. पैपराजी के सामने शेरा के लिए ऐसी बात कहीं कि वह भी शरमा गए.

Read Time: 3 mins
Share
सलमान खान ने शेरा पर किया ऐसा कमेंट, शर्म से लाल हुए हमेशा रफ एंड टफ दिखने वाले बॉडीगार्ड
सलमान और शेरा का क्यूट मोमेंट हुआ वायरल
Social Media
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सलमान खान बुधवार (24 दिसंबर) को मुंबई में अपने भाई अरबाज खान और शूरा खान की शादी की सालगिरह के जश्न में शामिल होने के लिए निकले तो वह मस्ती के मूड में थे. यही वजह थी कि वह पैपराजी के सामने वह शेरा की ड्रेसिंग और लुक को लेकर उन्हें छेड़ते दिखे. सलमान की बात सुन शेरा भी शरमा गए और सभी फोटोग्राफर भी हंसने लगे. बुधवार को, सलमान अपने परिवार के साथ अरबाज और शूरा की दूसरी शादी की सालगिरह मनाने पहुंचे.

इस मौके पर सलमान ने कैजुअल लुक कैरी किया और जींस के साथ एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट पहनी. एक्टर चुपचाप वेन्यू पर पहुंचे, अंदर जाने से पहले मेहमानों और अपनी सिक्योरिटी टीम के सदस्यों को ग्रीट किया. हालांकि वह फोटोग्राफरों के लिए थोड़ी देर रुके और अंदर जाने से पहले पोज दिए. लेकिन, फोटो सेशन के बाद शेरा के साथ उनका हल्का-फुल्का पल सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है.

सलमान-शेरा का क्यूट मोमेंट 

शेरा ने जैकेट के साथ ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और मैचिंग एक्सेसरीज पहनी हुई थीं. सलमान उन्हें चीयर करते दिखे, फोटोग्राफरों को शेरा के आउटफिट की तस्वीरें लेने का इशारा किया. इस मस्ती भरे पल से शेरा शरमा गए और हंसने लगे. वह हंसते हुए सलमान के कंधे पर झुकते हुए दिखे. सलमान भी शेरा के साथ हंसते हुए दिखे. इसके बाद शेरा सलमान को वेन्यू के अंदर ले जाते हुए दिखे.

इस वायरल वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "ओह माय गॉड, अभी भी क्यूट @beingsalmankhan." एक फैन ने लिखा, "पहली बार शेरा जी को शरमाते हुए देखा". एक ने कमेंट किया, "वी लव यू भाईजान."

शेरा, जिनका असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है, 1995 से सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी हेड के तौर पर काम कर रहे हैं. सालगिरह की पार्टी काफी प्राइवेट थी, जिसमें करीबी परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल थे, जिनमें मनीषा कोइराला और सोहेल खान भी थे.

सलमान का अगला प्रोजेक्ट

सलमान आखिरी बार बड़े पर्दे पर सिकंदर में दिखे थे, जो उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाई. उन्होंने आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली वेब शो, द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो किया था. सलमान रियलिटी शो बिग बॉस 19 को भी होस्ट करते दिखे थे.

अगली बार दबंग खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में दिखेंगे. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं और यह 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प की कहानी दिखाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Shera, Bigg Boss 19, Battle Of Galwan, Arbaaz Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com