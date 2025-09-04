23 साल की उम्र में विदेशी बॉयफ्रेंड संग की शादी, देखें अनुराग कश्यप की बेटी की 10 अनदेखी तस्वीरें

अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप एक उभरती हुई सोशल मीडिया प्रभावशाली और यूट्यूबर हैं, जो अपनी बेबाकी और रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं. आलिया का जन्म अनुराग कश्यप और उनकी पहली पत्नी, फिल्म संपादक आरती बजाज के घर हुआ. युवा होने के बावजूद, आलिया ने अपनी अलग पहचान बनाई है और सोशल मीडिया पर लाखों फैंस का ध्यान खींचा है. आलिया एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जहां वे लाइफस्टाइल, फैशन, रिलेशनशिप और व्यक्तिगत अनुभवों पर वीडियो बनाती हैं.
उनके वीडियो में खुलापन और ईमानदारी साफ झलकती है, जो युवाओं को आकर्षित करती है. 2023 में, आलिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने पिता अनुराग के साथ एक खास बातचीत शेयर की, जिसमें उन्होंने शादी से पहले संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा की. इस वीडियो ने उनके और उनके पिता के खुले विचारों को दर्शाया.
आलिया की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही है. उन्होंने 2023 में अपने लंबे समय के प्रेमी शेन ग्रेगोइरे से सगाई की और 2024 में उनसे शादी की. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. आलिया ने 2024 में फिर से शेन के साथ शादी की, जिसे उन्होंने अपने शेयर के साथ शेयर किया. उनकी शादी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए.
आलिया और इम्तियाज अली की बेटी इदा अली करीबी दोस्त हैं. दोनों ने बचपन में एक डरावना अनुभव शेयर किया, जब उनकी नौकरानी ने उन्हें बंधक बनाया था. आलिया ने इस घटना को अपने पॉडकास्ट में शेयर किया. इसके अलावा, 2019 में आलिया को सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थीं, जिसके खिलाफ अनुराग ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. आलिया न केवल एक प्रभावशाली हस्ती हैं, बल्कि अपने पिता की तरह रचनात्मक और साहसी भी हैं. वे भविष्य में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख सकती हैं.
