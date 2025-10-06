विज्ञापन

फिर से मां बनने वाली हैं भारती सिंह, पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शेयर की खुशखबरी

मशहूर कॉमेडियन और टीवी स्टार भारती सिंह ने एक बार फिर अपनी खुशखबरी से इंटरनेट पर सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है. भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.

नई दिल्ली:

मशहूर कॉमेडियन और टीवी स्टार भारती सिंह ने एक बार फिर अपनी खुशखबरी से इंटरनेट पर सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है. भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं, और उनके फैंस इस प्यारी जोड़ी के लिए बहुत खुश हैं. सोमवार शाम को इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की. उन्होंने पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में खींची गई एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में हर्ष, भारती को प्यार से गले लगाए हुए हैं और उनके बेबी बंप को बड़े प्यार से छू रहे हैं. 

दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक साफ दिख रही है. भारती ने पेस्टल पिंक और येलो टॉप के साथ सफेद पैंट पहनी थी, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हर्ष उनके साथ खड़े होकर प्यार और सुरक्षा का एहसास दे रहे थे. भारती ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "हम फिर से माता-पिता बनने वाले हैं, आशीर्वाद, गणपति बप्पा मोरया, भगवान का शुक्रिया, बेबी जल्द आ रहा है." उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तुरंत धूम मचा दी. फैंस और सितारों ने कमेंट सेक्शन में ढेर सारी बधाइयां दीं. एक्ट्रेस प्रियंका सेनापति ने हार्ट इमोजी के साथ शुभकामनाएं दीं, तो एक फैन ने लिखा, "बधाई हो मैम... आपके लिए बहुत खुश हूं!" 

कई फैंस ने भारती और हर्ष को इंडस्ट्री की "सबसे सच्ची और प्यारी जोड़ी" बताया. यह खबर उन लोगों के लिए खास सरप्राइज थी जो इस जोड़े के माता-पिता बनने की जर्नी को फॉलो करते हैं. भारती और हर्ष का पहला बच्चा, लक्ष, जिसे प्यार से "गोला" बुलाते हैं, अप्रैल 2022 में पैदा हुआ था."लाफ्टर क्वीन" के नाम से मशहूर भारती अपनी कॉमेडी, टीवी शोज और हर्ष के साथ मजेदार कंटेंट से सबको हंसाती रहती हैं. वे मां बनने के साथ अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को भी शानदार तरीके से संभाल रही हैं.

