KBC से पहले इस क्विज शो का था जलवा, हर सवाल का जवाब देने में छूट जाते थे पसीने, IMDb पर 8.1 रेटिंग

क्या आप जानते हैं कि केबीसी से पहले भी एक ऐसा क्विज शो था जिसने पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक को दीवाना बना दिया था? इस शो की खातिर बड़े से लेकर बच्चे तक पूरे सप्ताह इंतजार करते थे.

नई दिल्ली:

इंडियन टेलीविजन की बात करें तो आज क्विज शो का मतलब है कौन बनेगा करोड़पति और अमिताभ बच्चन की आवाज. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केबीसी से पहले भी एक ऐसा क्विज शो था जिसने पूरे देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक को दीवाना बना दिया था? इस शो की खातिर बड़े से लेकर बच्चे तक पूरे सप्ताह इंतजार करते थे. इस शो का नाम था कैडबरी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट. ये शो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं था, बल्कि उस दौर के बच्चों और युवाओं के लिए नई जानकारी देने वाला और उन्हें जनरल नॉलेज हासिल करने के लिए मोटिवेट करने का भी बड़ा जरिया बन गया था.

शो की शुरुआत और सफर
इस क्विज शो की शुरुआत 1972 में हुई थी. लेकिन उस समय ये टीवी पर नहीं आता था. शुरुआत में ये शहर-शहर घूमकर लाइव कॉन्टेस्ट के रूप में आयोजित होता था. इसके बाद ये रेडियो पर आया और धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया. आखिरकार 1992 में इसे टेलीविजन पर लॉन्च किया गया और यहीं से इसकी असली पहचान बनी.

टीवी पर आने के बाद शो की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ये लगातार कई चैनलों पर प्रसारित हुआ. पहले जी टीवी (तब Zee TV) से शुरुआत की, फिर सोनी टीवी, पोगो और आखिर में कलर्स तक इसकी यात्रा जारी रही. हर चैनल पर शो को दर्शकों ने खुले दिल से पसंद किया.

अवॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी
इस शो को खास बनाया इसके होस्ट डेरेक ओ ब्रायन ने. उनके सवाल पूछने का अंदाज, सटीक जानकारी और बच्चों से जुड़ाव ने उन्हें हर घर का जाना पहचाना चेहरा बना दिया. बाद में डेरेक राजनीति में भी आए और आज राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनकी पहचान सबसे पहले इसी शो से बनी थी. कैडबरी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट ने अपने सफर के दौरान चार बड़े अवॉर्ड जीते और आज भी IMDb पर इसकी रेटिंग शानदार 8.1 है. ये शो नॉलेज और एंटरटेनमेंट का ऐसा संगम था जिसने 90 के दशक में टीवी क्विज शोज की नींव मजबूत की. कहा जा सकता है कि केबीसी से पहले अगर किसी शो ने भारतीय दर्शकों को क्विज की दुनिया से जोड़ा और इसे घर घर तक पहुंचाया, तो वह यही शो था. आज भी 90s के बच्चे इसे याद कर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते.

फॉलो करे:
KBC, Bournvita Quiz Contest, Kaun Banega Crorepati, Show Bournvita Quiz Contest, Host Derek O Brien
