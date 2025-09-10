विज्ञापन

ये है भारत की सबसे मंहगी वेब सीरीज, ना कोई हीरो, 6 हीरोइनों ने संभाली कमान, हर एपिसोड पर खर्च हुए करोड़ों

2024 में संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ भी ऐसी ही एक वेबसीरीज है. जो काफी भारीभरकम बजट में बन कर तैयार हुई. इस वेब सीरीज का बजट करीब 200 करोड़ रुपये रहा.

ये है ओटीटी की सबसे महंगी वेबसीरीज, 200 करोड़ में बने थे सिर्फ 9 एपिसोड
ओटीटी पर हर हफ्ते नई वेब सीरीज आती रही हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी रहीं जिन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जो इतनी भव्य बनी कि बड़ी बड़ी फिल्मों का बजट भी उनके सामने फीका लगने लगा. 2024 में संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार' भी ऐसी ही एक वेबसीरीज है. जो काफी भारीभरकम बजट में बन कर तैयार हुई. इस वेब सीरीज का बजट करीब 200 करोड़ रुपये रहा. जिस वजह से ये भारत की सबसे महंगी वेब सीरीज मानी गई थी. ये शो 1 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था और आते ही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल हो गया था.

कहानी, सेट और दमदार स्टारकास्ट
‘हीरामंडी' की कहानी आजादी से पहले के लाहौर की थी, जहां तवायफों की दुनिया, शाही ठाठ-बाट और स्वतंत्रता संग्राम की झलक एक साथ देखने को मिली थी. भंसाली ने बड़े सेट्स, बारीकी से डिजाइन किए कॉस्ट्यूम्स और भावनाओं से भरी कहानी के जरिए उस दौर को हकीकत में बदल दिया था. इस सीरीज में मनीषा कोइराला (मल्लिकाजान), सोनाक्षी सिन्हा (फरीदन), अदिति राव हैदरी (बिब्बोजान), ऋचा चड्ढा (लज्जो), संजीदा शेख (वहीदा), शर्मिन सहगल (आलमजेब) और ताहा शाह बदुश्शा जैसे कलाकार नजर आए थे. उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने शो को और खास बना दिया था.

अवॉर्ड्स और दूसरा सीजन
‘हीरामंडी' को 2024 में खूब अवॉर्ड्स भी मिले. फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में इस सीरीज को सबसे ज्यादा, 17 नॉमिनेशन्स मिले थे, जिनमें बेस्ट ड्रामा सीरीज और बेस्ट डायरेक्टर (संजय लीला भंसाली) शामिल थे. ऋचा चड्ढा और संजीदा शेख को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला था. इनमें से शो ने 5 अवॉर्ड्स जीते थे, जिनमें मनीषा कोइराला ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया था. सफलता को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने जून 2024 में इसका दूसरा सीजन भी अनाउंस कर दिया था.


200 करोड़ का बजट और नेटफ्लिक्स डील
इस भव्य सीरीज को बनाने में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जिससे ये भारत की सबसे महंगी वेब सीरीज बन गई थी. इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने लगभग 80 करोड़ रुपये में खरीदे थे. शानदार सेट्स, उम्दा एक्टिंग और दमदार कहानी की वजह से ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार' को भारत की सबसे यादगार और चर्चित वेब सीरीज में गिना जाता है.

