केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन ने अपने ही नाती से पूछा ये मुश्किल सवाल, अगस्त्य नंदा बोले- यह बहुत मुश्किल है

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन के पोते और अभिनेता अगस्त्य नंदा जल्द ही अपने नाना के मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 के एक एपिसोड में नजर आने वाले हैं. यह एपिसोड अगस्त्य की आने वाली फिल्म 'इक्कीस' के प्रमोशन के लिए है, जिसमें वह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस एपिसोड में परिवार का पूरा माहौल होगा, क्योंकि अगस्त्य की मां श्वेता बच्चन और बहन नव्या नवेली नंदा भी मेहमान के तौर पर शामिल होंगी. शो के निर्माताओं ने मंगलवार रात इंस्टाग्राम पर एपिसोड का एक मजेदार प्रमो जारी किया, जिसमें बच्चन परिवार की मस्ती भरी झलक दिखाई गई. प्रोमो में अगस्त्य हॉट सीट पर बैठे हैं और फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन के साथ उनके को-स्टार जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी मौजूद हैं.

क्या है पूरा मामला

एक दर्शक ने अगस्त्य से सवाल पूछा, "आपका फेवरिट कौन है – नाना या नानी?" यह सुनते ही अगस्त्य हंसते हुए बोले, "यह बहुत मुश्किल है... नहीं-नहीं, अगला सवाल पूछिए." लेकिन अमिताभ बच्चन ने बीच में टोकते हुए कहा, "नहीं, बोलने दीजिए... हमें जानना है." इस पर श्वेता दर्शकों की सीट से हंसती नजर आईं, जबकि जयदीप अहलावत ने मजाक में कहा, "अगर वैनिटी वैन में पिटना है तो नानी का नाम लो, और घर जाकर पिटना है तो नाना का नाम लो." यह सुनकर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे.

अमिताभ बच्चन ने किया इक्कीस का रिव्यू

'इक्कीस' 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जीवनी पर आधारित है. फिल्म में अगस्त्य उनकी भूमिका निभा रहे हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी ब्लॉग पर फिल्म देखने के बाद अगस्त्य की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि पोते को नवजात शिशु के रूप में गोद में लेने से लेकर आज अभिनेता बनने तक की यादें ताजा हो गईं. अमिताभ ने अगस्त्य के अभिनय को "हर शॉट में परफेक्शन" बताया और कहा कि स्क्रीन पर उन्हें देखकर आंखें नम हो गईं. यह एपिसोड दर्शकों के लिए परिवार की गर्मजोशी और हल्की-फुल्की नोक-झोंक से भरपूर होगा.