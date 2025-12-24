विज्ञापन

एक्टर अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म इक्कीस को प्रमोट करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड में अपने नाना अमिताभ बच्चन के साथ स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं. यह एपिसोड पूरी तरह से फैमिली अफेयर होने वाला है.

Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त्य नंदा से पूछा, नाना बिग बी या नानी जया कौन है ज्यादा पसंद ?
Kaun Banega Crorepati 17 में आएंगे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा
एक्टर अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म इक्कीस को प्रमोट करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड में अपने नाना अमिताभ बच्चन के साथ स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं. यह एपिसोड पूरी तरह से फैमिली अफेयर होने वाला है, जिसमें अगस्त्य की मां श्वेता बच्चन भी उनके साथ शामिल होंगी.मज़ेदार एपिसोड में अमिताभ अपने पोते से मज़ाकिया अंदाज़ में सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं कि उनके पसंदीदा कौन हैं - उनके नाना अमिताभ बच्चन या उनकी नानी जया बच्चन.
 

अगस्त्य नंदा फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म में जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनके को-स्टार जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति 17 के एक एपिसोड में नज़र आएंगे. मेकर्स ने मंगलवार रात को इंस्टाग्राम पर एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया, जिसमें KBC के मंच पर बच्चन परिवार के मिलन की झलक दिखाई गई. क्लिप से पता चलता है कि अगस्त्य की मां, श्वेता बच्चन, और बहन, नव्या नवेली नंदा, मेहमान के तौर पर शामिल होंगी.

प्रोमो में अगस्त्य खुद को मुश्किल में पाते हैं, जब एक दर्शक उनसे एक मुश्किल सवाल पूछता है, जिससे एक्टर हैरान रह जाते हैं. “मेरा सवाल अगस्त्य से है… आपका फेवरेट कौन है नाना या नानी?,” वह पूछते हुए दिख रही हैं. इस पर, अगस्त्य हंसते हुए जवाब देते हैं, “यह बहुत मुश्किल है… नहीं-नहीं अगला सवाल.”

इस पल, उनके नाना अमिताभ बीच में आते हैं और कहते हैं, “नहीं, नहीं बोलने दीजिए… हम जानना चाहते हैं (उसे बोलने दो. मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं).” श्वेता दर्शकों के बीच से हंसती हुई दिखती हैं, जबकि जयदीप युवा एक्टर का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाते. वह कहते हैं, “अगर वैनिटी में पिटना है तो नानी का नाम ले लो… और घर जाकर पिटना है तो नानू का नाम ले लो.

अमिताभ ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर अगस्त्य की परफॉर्मेंस के बारे में एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्होंने उसे एक नवजात बच्चे के रूप में अपनी बाहों में लिया था.

