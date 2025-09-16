Anupamaa Spoiler: अनुपमा में मचेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, तोषू और गौतम की पोल खोलेगी अनुपमा

टीवी का सुपरहिट शो 'अनुपमा' हर दिन नए-नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को चौंका रहा है. कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर एपिसोड में एक नया धमाका देखने को मिल रहा है. डांस कॉम्पिटिशन में अनुपमा की शानदार जीत ने पूरे शहर में उसका डंका बजा दिया है और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. लेकिन इसके साथ ही शाह और कोठारी परिवार में भूचाल मच गया है. खासकर तोषू के लिए ये जीत किसी करारे थप्पड़ से कम नहीं है क्योंकि उसकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं. लेकिन असली मज़ा तो अब आने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ऐसे-ऐसे राज़ खुलेंगे और ड्रामा होगा कि दर्शक हैरान रह जाएंगे.

अनुपमा खोलेगी तोषू और गौतम के राज

दरअसल अनुपमा को जल्द ही पता चलेगा कि तोषू पैसे कमाने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ा है. साथ ही उसे ये भी मालूम होगा कि कमरे में उसे बंद करने की साजिश के पीछे गौतम का हाथ था. अब अनुपमा किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी और सीधा कोठारी हाउस पहुंचकर गौतम को सबक सिखाएगी.

गौतम को मिलेगी करारी सजा

अनुपमा गुस्से में गौतम की जमकर क्लास लगाएगी. ख्याति को भी हद में रहने की चेतावनी देगी. खबरें तो यहां तक हैं कि अनुपमा गुस्से में गौतम की पिटाई तक कर डालेगी. साथ ही वो साफ-साफ कह देगी कि अगर गौतम ने अंश या प्रार्थना पर गलत नजर डाली तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा.

प्रेम और राही के रिश्ते में आएगा तनाव

अनुपमा की सख्ती का असर सिर्फ गौतम पर ही नहीं बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते पर भी पड़ेगा. दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा और उनकी पर्सनल लाइफ में तनाव बढ़ जाएगा. दर्शकों को यहां भी एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा.

कोठारी बिजनेस पर गौतम का कब्जा

सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब गौतम पराग के पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा. इस चालाकी से कोठारी परिवार पूरी तरह टूट जाएगा. ख्याति और वसुंधरा सदमे में आ जाएंगी जबकि प्रेम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा. ऐसे मुश्किल हालात में कोठारी परिवार का असली सहारा सिर्फ अनुपमा ही बनेगी.