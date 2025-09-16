Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: नए ट्विस्ट्स से भरा एपिसोड, नए मोड़ पर पहुंचेगा वृंदा सुभाष का रिश्ता

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 spoilers: टीवी का पॉपुलर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों लगातार ड्रामे और ट्विस्ट्स के चलते चर्चा में है. दिलचस्प बात ये है कि शो का हर एपिसोड जितना रोचक है उसके प्रोमो भी उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर हैं. जिन्हें देखकर ही कई दर्शकों का पूरा एपिसोड देखने का मन कर जाता है. ताज़ा एपिसोड में जहां परी, तुलसी और मिहिर के बीच खिंचाव साफ दिखाई दिया, वहीं वृंदा और सुभाष की कहानी भी नए मोड़ पर पहुंची. बिजनेस टेंशन, रिश्तों की राजनीति और छुपे हुए राज़ ने कहानी को और दिलचस्प बना दिया है. आने वाले एपिसोड्स में नैना, अंगद और अजय की एंट्री से ये ड्रामा और भी पेचीदा होता नजर आएगा.

परी, तुलसी और मिहिर में बढ़ी अनबन

शो के एक एपिसोड में डिनर टेबल पर रितिक ज़िद करता है कि परी ढोकला खाए, लेकिन तुलसी प्यार से उसकी पसंद की खांडवी परोस देती है. मिहिर अचानक टेबल छोड़कर चला जाता है, जबकि परी अकेलेपन में सुकून तलाशती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है. दूसरी तरफ, मिहिर तुलसी पर इल्जाम लगाता है कि वो परी की शादी में दखल दे रही है और अजय के परिवार के साथ बिजनेस डील कैंसिल कर देता है. तुलसी सफाई देती है लेकिन परी ये सब सुनकर और असमंजस में पड़ जाती है. इस बीच नैना का छुपा प्यार भी मिहिर को और उलझा देता है.



वृंदा का संघर्ष और नैना का राज

रणविजय चाहता है कि सुभाष किसी अमीर लड़की से शादी करे, लेकिन सुभाष वृंदा के लिए अपनी जिद पर कायम है. दबाव में वृंदा कैफे में सुभाष से मिलती है, जहां उसे परी से जुड़े कुछ रहस्य सुनने को मिलते हैं. हालांकि वो परी की आवाज पहचान नहीं पाती, लेकिन उसका मन अशांत हो जाता है. बिज़नेस संकट में वृंदा की समझदारी कंपनी को बचा लेती है, जिससे बालव भाई इंप्रेस होते हैं जबकि अंगद नाराज होकर भी उसकी काबिलियत मान लेता है. ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में वृंदा अंगद की नजदीकियों और नैना अजय की टकराहट से कहानी और मजेदार होने वाली है.