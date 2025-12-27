रुपाली गांगुली पर चढ़ा धुरंधर का बुखार, अक्षय खन्ना के स्टाइल में झूमी एक्ट्रेस, पूछा ये सवाल

विज्ञापन

रुपाली गांगुली ने धुरंधर के गाने पर किया डांस
नई दिल्ली:

फिल्म 'धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने 22 दिनों में वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं, खासकर एफए9एलए. अब टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर' के गाने एफए9एलए पर ठुमके लगाए हैं और रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के स्टेप दोहराए. सोशल मीडिया पर रुपाली का यह डांस बहुत पसंद किया जा रहा है और इस पर फैंस जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ये गाना अनुपमा के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इस गाने को उनके भाई विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. विजय गांगुली की गिनती बॉलीवुड के बड़े कोरियोग्राफर में होती है. उन्होंने डांस वीडियो पोस्ट कर लिखा, "एफए9एलए वाइब्स, ये गाना पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमता रहा. मेरे भाई का गाना, मुझे तुम पर गर्व है विजय गांगुली. उन्होंने फैंस से पूछा कि इस गाने का नाम एफए9एलए क्यों रखा गया है और इसका उच्चारण कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर एफए9एलए गाना बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसके लिरिक्स को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाने में अरबी लिरिक्स और म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है.

विजय गांगुली ने धुरंधर के दूसरे गाने 'नैना लड़ांवा' को भी कोरियोग्राफ किया है. उन्होंने हाल ही में अपनी बुजुर्ग मां के साथ इस गाने पर डांस किया था.कोरियोग्राफर की बूढ़ी मां ने ऐसा डांस किया कि पूरा सोशल मीडिया उनका दीवाना हो गया. बुजुर्ग होने के बाद भी उनकी डांसिंग एनर्जी टॉप पर थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने विजय गांगुली की बजाय उनकी मां को असली कोरियोग्राफर बताया था और खुद आदित्य धर ने भी वीडियो पर रिएक्ट किया था.

इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने भी पूरी टीम की तारीफ कर एफए9एलए गाने पर शानदार डांस किया था. अभिनेत्री ने फिल्म की पूरी टीम की तारीफ की और आदित्य धर को हिंदी सिनेमा का उभरता डायरेक्टर बताया.

