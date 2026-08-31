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दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन, सुलझाएंगे खौफनाक केस, प्रोमो ने बढ़ाई हलचल

अजय देवगन, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर 31 अगस्त, 2026 को शुरू होने वाले सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मशहूर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन, 'क्राइम पेट्रोल - क्राइम का करंट सीजन' में स्पेशल होस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं.

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दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन, सुलझाएंगे खौफनाक केस, प्रोमो ने बढ़ाई हलचल
दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन
नई दिल्ली:

अजय देवगन, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर 31 अगस्त, 2026 को शुरू होने वाले सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मशहूर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन, 'क्राइम पेट्रोल - क्राइम का करंट सीजन' में स्पेशल होस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं. इस नई भूमिका में, देवगन दर्शकों को असल क्राइम केस पर आधारित कहानियों से रूबरू कराएंगे.

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शो के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए अजय देवगन कहते हैं, "इस शो के बारे में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है. वह यह है कि इसकी कहानियां असल क्राइम केस से प्रेरित हैं. इनमें से कुछ कहानियां चौंकाने वाली होती हैं, क्योंकि वे दिखाती हैं कि हमारे आस-पास की दुनिया में कैसी-कैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें कभी-कभी ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनसे आप ऐसी उम्मीद भी नहीं करते. साथ ही, आप इन केस को सुलझाने में की गई मेहनत और लगन को भी देखते हैं. मेरे लिए यह शो सिर्फ दिलचस्प कहानियां सुनाने के बारे में नहीं है. यह दर्शकों की आंखें खोलने वाला भी हो सकता है. यह आपको ज्यादा जागरूक और सावधान बनाता है और याद दिलाता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. यह जागरूकता सभी के लिए ज़रूरी है - चाहे युवा हों, परिवार हों या बुज़ुर्ग दर्शक."

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हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार किरदारों को निभाने के लिए मशहूर अजय देवगन टेलीविजन पर अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराएंगे. वे एक ऐसी भूमिका में नजर आएंगे जो उन्हें देश के सबसे जाने-माने क्राइम शो में से एक के केंद्र में रखती है. 'क्राइम का करंट सीजन' का प्रीमियर 31 अगस्त को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा.

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