विज्ञापन

CHAUHAAN Title Announcement: अजय देवगन की नई फिल्म में सवाल, 300 युवा आए थे तो 270 ही घर क्यों लौटे

CHAUHAAN Title Announcement:अनाउंसमेंट वीडियो से साफ पता चलता है कि अजय देवगन की यह फिल्म भारत-कश्मीर मुद्दे पर आधारित रहने वाली है. फिल्म का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है.

Read Time: 2 mins
Share
CHAUHAAN Title Announcement: अजय देवगन की नई फिल्म में सवाल, 300 युवा आए थे तो 270 ही घर क्यों लौटे
CHAUHAAN Title Announcement: भारत-कश्मीर मुद्दे पर फिल्म लेकर आए अजय देवगन
NDTV

CHAUHAAN Title Announcement: अजय देवगन एक बार फिर से पर्दे पर एक्शन करते दिखाई देने वाले हैं. उनकी नई फिल्म चौहान की घोषणा हो गई है. फिल्म से जुड़ा एक वीडियो जिया स्टूडियो ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. जिसमें अजय देवगन का एक्शन अंदाज देखने को मिल रहा है. अनाउंसमेंट वीडियो से साफ पता चलता है कि अजय देवगन की यह फिल्म भारत-कश्मीर मुद्दे पर आधारित रहने वाली है. फिल्म का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें; 25 जून 1992 को शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर खोला था खाता, अब इस दुनिया में जिंदा नहीं फिल्म की हीरोइन और को-स्टार

बजा अमिताभ बच्चन का गाना

वीडियो की शुरुआत फिल्म चौहान के डायलॉग से होती है. इसके बाद वीडियो में कई कश्मीरी लड़के प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं. वहीं वीडियो के आखिरी में अजय देवगन का लुक नजर आता है. साथ ही बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का जुम्मा चुम्मा दे दे गाना बजता हुआ सुनाई देता है. सोशल मीडिया पर रिलीज होते तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी चौहान 

खास बात यह है कि फिल्म चौहान की घोषणा अजय देवगन के पिता स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन के जन्मदिन पर की गई है. यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशू शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि चौहान का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं. फिल्म की घोषणा के बाद फैंस कमेंट कर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chauhaan Title Announcement, Ajay Devgn, Ajay Devgn Films, Ajay Devgn News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com