रिटर्न फ्रॉड का खेल खत्म! आ गया Apple का स्कैनर, iPhone खरीदने वालों के लिए काम की खबर

Apple के iPhone काफी पॉपुलर होते हैं. इसकी वजह से चोरों की नजर भी इस पर होती है. अब Apple ने अपने नए iPhone 18 Pro सीरीज, पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo और नए Apple Watch सीरीज के बाद एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया है. इन नए डिवाइसेस के स्टोर्स पर पहुंचते ही कंपनी ने एक गंभीर दिक्कत रिटर्न फ्रॉड और बिल्कुल नए फोन्स के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक नई तकनीक लागू की है.

Bloomberg के प्रसिद्ध रिपोर्टर मार्क गुरमन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, क्युपर्टिनो स्थित इस कंपनी ने अपने रिटेल आउटलेट्स या Apple Store पर एक नया एंटी-थेफ्ट स्कैनर लगाना शुरू कर दिया है. इस टूल की मदद से स्टोर कर्मचारी वापस किए गए iPhone डिब्बों को बिना खोले ही उसके अंदर की जांच और डायग्नोस्टिक्स रन कर सकते हैं.

Apple के लिए जरूरी था ये स्कैनर

पिछले कुछ समय से Apple Store पर शातिर ठगों द्वारा रिटर्न धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं. स्कैमर्स स्टोर से महंगे फोन्स खरीदते हैं, फिर बॉक्स के पीछे की सील को बेहद सावधानी से हटाकर उसके अंदर से नया iPhone या उसके महंगे पार्ट्स को निकाल लेते हैं. इसके बाद वे उसमें कोई नकली चीज या खराब फोन रखकर बॉक्स को दोबारा इस तरह बंद कर देते हैं कि वह बिल्कुल नया दिखे, और फिर स्टोर पर जाकर पूरा रिफंड ले लेते हैं.

इस धोखाधड़ी से निपटने के लिए Apple ने पहले अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे वापस आने वाले हर बॉक्स को खोलकर चेक करें. इससे चोर तो पकड़े जा रहे थे, लेकिन कंपनी के लिए एक बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि जो असली ग्राहक डिब्बे को बिना खोले वापस कर रहे थे, उनके फोन्स की भी सील टूट जाती थी. सील टूटने के कारण उस बिल्कुल नए और अनछुए फोन को दोबारा नए के रूप में नहीं बेचा जा सकता था. कंपनी को इस पूरे स्टॉक को बेकार मानकर वापस अपने वेयरहाउस भेजना पड़ता था.

स्कैनर से दूर होगी दिक्कत

कंपनी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐसी खास मशीन तैयार की है, जो iPhone के डिब्बे को खोले बिना ही उसकी पूरी जांच कर लेती है. ये मशीन सीलबंद बॉक्स के भीतर मौजूद आईफोन को वायरलेस तरीके से स्कैन करती है. ये तुरंत एक डायग्नोस्टिक चेक रन करके सुनिश्चित करती है कि बॉक्स के अंदर असली iPhone ही मौजूद है और उसके सभी पार्ट्स पूरी तरह सही सलामत हैं.

अब यदि कोई असली ग्राहक डिब्बे को बिना खोले उसे केवल अपना मन बदलने के कारण वापस करने आता है, तो स्टोर कर्मचारी बिना सील तोड़े इस स्कैनर से उसकी जांच करेंगे और फोन को तुरंत दोबारा बिक्री के लिए शेल्फ पर रख सकेंगे.

Presto टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, ये नए एंटी-थेफ्ट स्कैनर्स Apple की पेटेंटेड "Presto" तकनीक पर आधारित हैं. Apple पहले से ही इस वायरलेस "Presto" तकनीक का इस्तेमाल अपने सीलबंद iPhone डिब्बों को बिना खोले उनके भीतर लेटेस्ट iOS सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कर रहा है. इससे ग्राहकों को डिब्बा खोलते ही बिल्कुल नया और अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है.

इस अपडेटेड "Presto" डिवाइस में एक और नया कस्टमाइजेशन फीचर भी जोड़ा गया है. ये सिस्टम डिब्बे के भीतर ही नए iPhone Duo की सेटअप स्क्रीन पर वायरलेस तरीके से ग्राहक का नाम जोड़ सकता है, जिससे फोन पहली बार चालू करते ही वह ग्राहक को उसके असली नाम से पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग मैसेज दिखाएगा. यह एडवांस एंटी-थेफ्ट स्कैनिंग डिवाइसेस इस महीने की शुरुआत से ही Apple के रिटेल स्टोर्स पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब पूरी तरह से काम कर रहे हैं.

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