चाहे आप दौड़ने के शौकीन हों, जिम जाने के दीवाने हों, या सिर्फ घूमना पसंद करते हों, सही स्पोर्ट्स शूज ढूंढना बहुत ज़रूरी है. ये काफी चलते भी हैं और आराम भी देते हैं. अच्छी खबर यह है कि Myntra पर हर तरह के पैरों के लिए अलग-अलग तरह के स्पोर्ट्स शूज मिलते हैं. इस गाइड में, हम आपको विभिन्न ऑप्‍शन दिखाएंगे और सही चुनाव करने में आपकी मदद करेंगे.

1. HRX By Hrithik Roshan Unisex Back To School Shoes

Discount: 73% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹3699 | Rating: 4.3 out of 5 stars (72 Ratings)

इन ब्‍लैक स्‍नीकर शूज में ऊपर की ओर हवादार मेश और पूरे दिन आराम के लिए गद्देदार फुटबेड दिया गया है. टेक्सचर्ड आउटसोल के चलते आप इसे डेलीयूज में आसानी से ट्राई कर सकते हैं.

2. Puma Unisex Smash Sprint Printed Sports Shoes

Discount: 50% | Price: ₹2499 | M.R.P.: ₹4999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (2.7k Ratings)/

ये ब्‍लू कलर के स्पोर्ट्स शूज मेन और वूमेन दोनों के लिए इनडोर एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसमें कुशनिंग के लिए लाइट मिडसॉल और आपके पैरों को ठंडा रखने के लिए हवादार ऊपरी हिस्सा दिया गया है. आउटसोल हैवी वर्कआउट के दौरान स्थिरता और सहारा देता है.

3. FCUK Men Woven Design Sneakers

Discount: 52% | Price: ₹1679 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 3.9 out of 5 stars (189 Ratings)

ये व्‍हाइट स्नीकर शूज एक स्टाइलिश वुवन डिज़ाइन और आरामदायक गद्देदार फुटबेड के साथ आपको मिल जाएंगे. लेस-अप क्लोजर एक सेफ फिट सुनिश्चित करता है, और टेक्सचर्ड आउटसोल अच्छा ट्रैक्शन देता है. ये कैजुअल आउटिंग और लाइट स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए बिल्कुल सही हैं.

.

4. Adidas Women Woven Design Round-Toe Ultraboost Light Running Shoes With Striped Detail

Discount: 45% | Price: ₹10449 | M.R.P.: ₹18999 | Rating: 4.1 out of 5 stars (16 Ratings)

ये एडिडास अल्ट्राबूस्ट शूज आपको दौड़ने के दौरान काफी मददगार महसूस होंगे. टेक्सटाइल अपर और रबर आउटसोल की विशेषता के साथ, वे कुशनिंग और पैरों को स्‍पोर्ट देते हैं. क्लासिक 3-स्ट्राइप डिज़ाइन इसमें स्टाइल लाता है, जबकि रिस्पॉन्सिव बूस्ट मिडसोल हर कदम पर एनर्जी देता है.

5. Skechers Men Grey Woven Design Equaliser 4.0 - Wraithern Sneakers

Discount: 45% | Price: ₹3299 | M.R.P.: ₹5999 | Rating: 4.3 out of 5 stars (885 Ratings)

ये नेवी ब्लू वुवन डिज़ाइन स्नीकर जूते आराम और स्टाइल की तलाश करने वालों के लिए बिल्कुल सही हैं. बंजी लेस के साथ स्लिप-ऑन डिज़ाइन एक परफेक्‍ट फिट देता है, जबकि एयर-कूल्ड मेमोरी फोम इनसोल बेहतर कुशनिंग की सुविधा देता है.

6. Xtep Men Textured Lightweight Lace-Ups Sneakers

Discount: 20% | Price: ₹5439 | M.R.P.: ₹6799 | Rating: 3.9 out of 5 stars (8 Ratings)

Xtep Men Textured Lightweight Lace-Ups Sneakers उन एथलीटों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो टिकाऊपन और आराम चाहते हैं. ये हाई-टॉप स्नीकर सिंथेटिक लेदर अपर, गद्देदार फुटबेड और टेक्सचर्ड आउटसोल की विशेषता रखते हैं. ये 3 महीने की वारंटी के साथ आते हैं.

7. Liberty Women Walking Shoes

Discount: 64% | Price: ₹1151 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4.2 out of 5 stars (116 Ratings)

Liberty Walking Shoes फ्लैट पैरों वाली महिलाओं के लिए अपने गद्देदार फुटबेड और मिड-टॉप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इन स्लिप-ऑन शूज में सिंथेटिक अपर और टेक्सचर्ड आउटसोल होता है, जो चलने के लिए स्थिरता देता है. ये भी 14 दिन की वारंटी के साथ आते हैं.

8. Red Tape Men Colourblocked PU High-Top Sneakers

Discount: 80% | Price: ₹1179 | M.R.P.: ₹5899 | Rating: 4.5 out of 5 stars (1.2k Ratings)

हाई आर्च वाले लोगों के लिए, रेड टेप मेस के कलर्ड PU हाई-टॉप स्नीकर एक शानदार ऑप्‍शन हैं. ये स्नीकर पीयू अपर, गद्देदार फुटबेड और वेल्क्रो फास्टनिंग की सुविधा देते हैं, जो एक सेफ फिट और आराम सुनिश्चित करते हैं. ये हाई-टॉप स्टाइल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और 45 दिन की वारंटी के साथ आते हैं.

9. Marks & Spencer Men Woven Design Slip-On Sneakers

Discount: 60% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 3.4 out of 5 stars (50 Ratings)

Marks & Spencer Men Woven Design Slip-On Sneakers नॉर्मल पैरों के लिए बेस्‍ट होते हैं. इन स्लिप-ऑन स्नीकर्स में सिंथेटिक अपर, गद्देदार फुटबेड और टेक्सचर्ड आउटसोल होता है. ये एक आरामदायक फिट और स्टाइलिश वुवन डिज़ाइन के साथ आपको ट्रेंडी लुक देते हैं.

Myntra का शूज कलेक्‍शन आपकी हर तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के ऑप्‍शन आपके लिए लेकर आया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी गतिविधियों के दौरान कर्म्‍फटेबल रहें. आज ही Myntra पर इन शूज को खरीदें.

Disclaimer: The images used in this article are for illustration purpose only. They may not be an exact representation of the products, categories and brands listed in this article.