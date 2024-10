Myntra पर स्टोरेज एसेंशियल पर 70% तक की छूट, बेस्ट क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस

आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, स्पेस का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है. चाहे आप अपनी वार्डरॉब को साफ-सुथरा रखना चाहते हों, अपनी यात्रा को सुऑर्गेनाइज करना चाहते हों, या अपने मेकअप के चीज़ों सामान को स्टोर करना चाहते हों, एक अच्छा ऑर्गनाइज़र महत्वपूर्ण है. शुक्र है, स्टोरेज संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर Myntra के लेटेस्ट डील्स ने आपको कवर कर लिया है. 70% तक की छूट के साथ, अब आप ऑर्गनाइज़र पर बेस्ट डील्स प्राप्त कर सकते हैं जो न केवल अव्यवस्था को दूर करते हैं बल्कि आपके स्थान में स्टाइल का स्पर्श भी जोड़ते हैं. आइए इस ऑफर के कुछ टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जानें जो आपको बजट में रहते हुए आसानी और सुंदरता के साथ ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे.

1. Nestasia Black Reusable Jewellery Organiser

Discount: 40% off | Price: ₹690 | M.R.P.: ₹1150 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह ब्लैक ज्वेलरी ऑर्गनाइज़र उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने सामान के लिए स्टाइलिश लेकिन फंक्शनल सोल्यूशन चाहते हैं. सिंथेटिक लेदर से निर्मित, इस ऑर्गनाइज़र में आपके ज्वेलरी को साफ-सुथरे तरीके से ऑर्गेनाइज रखने के लिए कई कम्पार्टमेंट हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके कीमती चीजें टेंगल-फ्री रहें.

खासियतें:

सिंथेटिक लेदर का निर्माण

सेल्फ-डिज़ाइन पैटर्न

आयाम: 65 सेमी x 28 सेमी

सूखे कपड़े से साफ करना आसान है

वार्डरॉब फ्रेंडली

2. House Of Quirk Blue 6-Piece Water Resistant Packing Cubes Travel Organisers

Discount: 56% off | Price: ₹703 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.6 out of 5 stars

बार-बार ट्रेवल करने वालों के लिए बिल्कुल सही, ये वॉटर रेसिस्टेंट पैकिंग क्यूब्स आपके सामान को यात्रा के दौरान ऑर्गेनाइज रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. सेट में एक बड़ा स्टोरेज बैग, एक छोटा स्टोरेज बैग, दो वेट कम्पार्टमेंट बैग, एक शू बैग और एक कॉस्मेटिक बैग शामिल है. ट्रेवलिंग के लिए आदर्श, यह आपके सूटकेस की जगह का अधिकतम उपयोग करने में आपकी मदद करता है.

खासियतें:

वॉटर रेसिस्टेंट पॉलिएस्टर फैब्रिक

विभिन्न उपयोगों के लिए एकाधिक साइज

ड्यूरेबल और हल्का

आसान पहुंच के लिए स्लीक ज़िपर

बेहतर संगठन के लिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

3. House of Quirk Grey 4-Piece Regular Multi-Utility Organisers

Discount: 60% off | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.6 out of 5 stars

घरेलू उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, यह 4-पीस ऑर्गनाइज़र सेट किसी भी लिविंग रूम या बेडरूम के लिए जरूरी है. कॉटन-लिनेन फैब्रिक से निर्मित, यह कपड़े, कंबल और अन्य घरेलू सामानों के लिए मजबूत स्टोरेज सोल्यूशन प्रदान करता है. सॉलिड ग्रे कलर एक न्यूनतम स्पर्श देता है, जो इसे आपके स्थान में एक सूक्ष्म जोड़ बनाता है.

खासियतें:

कॉटन-लिनन फैब्रिक

लिविंग रूम में स्टोरेज के लिए आदर्श

सॉलिड पैटर्न

हल्का और ड्यूरेबल

आयाम: 48 सेमी x 28 सेमी x 20 सेमी

4. Nestasia 2-Piece Teal-Blue Storage Bag For Clothes

Discount: ₹770 off | Price: ₹805 | M.R.P.: ₹1575 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ये टील-ब्लू स्टोरेज बैग आपकी वार्डरॉब में कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हैं. हाई क्वालिटी वाले फैब्रिक से बने, वे मजबूत हैं और ट्रांसपेरेंट खिड़कियों के साथ आते हैं, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि अंदर क्या है. ये ऑर्गनाइज़र हल्के वजन वाले हैं और इनमें स्लीक ज़िपर बाड़े हैं, जो उन्हें ड्यूरेबल यूज़ के लिए आदर्श बनाते हैं.

खासियतें:

प्रीमियम फ़ैब्रिक मटीरियल

आसान पहचान के लिए ट्रांसपेरेंट खिड़की

BPA मुक्त और वीगन लेदर

ड्यूरेबल और हल्का

सूखे कपड़े से साफ करना आसान है

5. Nestasia White Portable Vegan Leather Jewellery Organiser Box

Discount: ₹755 off | Price: ₹1095 | M.R.P.: ₹1850 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह खूबसूरत व्हाइट ज्वेलरी ऑर्गनाइज़र उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शैली और सुविधा को महत्व देते हैं. कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ, यह ऑर्गनाइज़र यात्रा या रोजमर्रा के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. वीगन लेदर इसे एक प्रीमियम लुक देता है, जबकि इसकी स्टैकेबल प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि यह आपकी वार्डरॉब या यात्रा बैग में सहजता से फिट हो.

खासियतें:

वीगन लेदर

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल

स्टैकेबल डिज़ाइन

हाई क्वालिटी वाली शिल्प कौशल

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वेलवेट इंटीरियर

6. Kuber Industries Red And Transparent 3-Piece Water Resistant Makeup Organisers

Discount: 78% off | Price: ₹483 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.8 out of 5 stars

यदि मेकअप ऑर्गनाइज़र आपकी प्राथमिकता है, तो कुबेर इंडस्ट्रीज के ये वॉटरप्रूफ ऑर्गनाइज़र एक बढ़िया ऑप्शन हैं. सेट में अलग-अलग साइज के तीन टुकड़े शामिल हैं, सभी एक वाइब्रेंट रेड और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ, यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सुंदरता के लिए आवश्यक चीजें हमेशा क्रम में रहें और ढूंढना आसान हो.

खासियतें:

वॉटर रेसिस्टेंट PVC मटेरियल

बहुमुखी प्रतिभा के लिए तीन साइज

प्रिंटेड पैटर्न

बाहरी उपयोग के लिए आदर्श

साफ करने और निर्वाह करने में आसान

7. House of Quirk Women Black Solid Makeup Organiser

Discount: 53% off | Price: ₹751 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह स्लीक ब्लैक मेकअप ऑर्गनाइज़र एक टॉप-रेटेड विकल्प है, जो उन वीमेन के लिए बिल्कुल सही है जो अपनी सुंदरता के लिए ड्यूरेबल और स्टाइलिश सोल्यूशन चाहते हैं. इसका नायलॉन और EVA निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि इसे साफ करना आसान है, जबकि इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे घरेलू उपयोग और यात्रा दोनों के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

नायलॉन + EVA मटेरियल

कॉम्पैक्ट और हल्का

सॉलिड ब्लैक कलर

आसान पहुंच के लिए स्लीक ज़िपर

साफ करने और निर्वाह करने में आसान

8. DREAM WEAVERZ Grey Diamond Textured 5 Metre Anti-Slip Drawers And Shelf Liner Roll

Discount: 79% | Price: ₹314 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

DREAM WEAVERZ के इस स्टाइलिश और प्रैक्टिकल शेल्फ लाइनर रोल के साथ अपनी वार्डरॉब को बदलें. ड्यूरेबल PVC से निर्मित, यह एंटी-स्लिप लाइनर सुनिश्चित करता है कि आपके बर्तन और रसोई के आवश्यक सामान सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर रहें. टेक्सचरड डिज़ाइन न केवल बहुत अच्छा दिखता है बल्कि नमी को भी अवशोषित करता है, जिससे आपकी वार्डरॉब को गिरने और दाग से बचाया जाता है. रसोई, वार्डरॉब और ऑफिस में उपयोग के लिए आदर्श, यह एक स्वच्छ और ऑर्गेनाइज स्थान बनाए रखने में मदद करता है.

खासियतें:

बेहद मजबूत और मोटी सामग्री

काटने और विभिन्न साइज में फिट करने में आसान

नॉन-स्लिप और नॉन-स्टिकी

वॉटर-रेजिस्टेंस और साफ करने में आसान

गंध और स्टैन-फ्री

9. HOUSE OF QUIRK Beige 7 Pieces Waterproof Packing Cubes With Pouch And Toiletry Bag

Discount: 62% | Price: ₹607 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यात्रा के शौकीनों के लिए आदर्श, ये वॉटरप्रूफ पैकिंग क्यूब्स आपके सामान को ऑर्गेनाइज और साफ-सुथरा रखते हैं. हाई क्वालिटी वाले पॉलिएस्टर से निर्मित, इस सेट में आपकी सभी पैकिंग आवश्यकताओं को एडजस्ट करने के लिए कई साइज शामिल हैं. सांस लेने योग्य और फंगस-फ्री डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि आपके कपड़े ताज़ा रहें, जबकि लाइट मटेरियल इसे ले जाना आसान बनाती है.

खासियतें:

हाई क्वालिटी, ड्यूरेबल फैब्रिक

वॉटर-रेजिस्टेंस और जल्दी सूखने वाला

एक टॉयलेटरी बैग शामिल है

हल्का और ले जाने में आसान

सांस लेने योग्य और फंगस-फ्री

10. HOUSE OF QUIRK Set of 4 Closet Drawer Divider Organiser

Discount: 45% | Price: ₹549 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

कोठरी डिवाइडर के इस बहुमुखी सेट के साथ अपने दराज के स्थान को अधिकतम करें. ये ऑर्गनाइज़र आपको मोज़े, टाई और सहायक प्रोडक्ट को बड़े करीने से रखने की अनुमति देते हैं, जिससे एक नज़र में आपको जो चाहिए वह ढूंढना आसान हो जाता है. डिवाइडर को जोड़ना आसान है और इन्हें गंधहीन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आपके फैब्रिक के लिए ताज़ा एनवायरमेंट सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

आसान असेंबली के लिए ज़िपर वाला बॉटम

ड्यूरेबिलिटी के लिए सॉलिड सिलाई

गंधहीन और टॉक्सिक-फ्री मटेरियल

विभिन्न वस्तुओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुविधाजनक

साफ करने और निर्वाह करने में आसान

11. Cortina Green Water Resistant Makeup Organiser

Discount: 60% | Price: ₹619 | M.R.P.: ₹1549

ब्यूटी के प्रति उत्साही लोगों के लिए, यह वॉटर-रेजिस्टेंस मेकअप ऑर्गनाइज़र एक गेम चेंजर है. इसका स्लीक डिज़ाइन आपके सभी मेकअप आवश्यक सामानों को एक ही स्थान पर संग्रहीत और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है. ड्यूरेबल नायलॉन से निर्मित, यह ऑर्गनाइज़र बाहरी उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जो इसे आपकी यात्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए एक स्टाइलिश अतिरिक्त बनाता है.

खासियतें:

वॉटर-रेजिस्टेंस और ड्यूरेबल मटेरियल

आसान स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट साइज

यात्रा और बाहरी उपयोग के लिए बिल्कुल सही

मेकअप के शौकीनों के लिए स्टाइलिश डिज़ाइन

साफ़ करने में आसान

12. HOUSE OF QUIRK Set Of 3 Grey Striped Foldable Fabric Storage Organiser With Lid

Discount: 68% | Price: ₹639 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

फैब्रिक स्टोरेज ऑर्गनाइज़र का यह सेट उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी जगह को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं. स्टाइलिश ग्रे धारीदार पैटर्न की विशेषता वाले, ये फोल्डेबल स्टोरेज बैग आपके सामान को डस्ट-फ्री रखने के लिए ढक्कन के साथ आते हैं. बच्चों के खिलौने, कपड़े, या किसी भी घरेलू सामान के स्टोरेज के लिए आदर्श, वे प्रक्टिकेलिटी और ब्यूटी अपील दोनों प्रदान करते हैं.



खासियतें:

आसान स्टोरेज के लिए फ़ोल्ड करने योग्य डिज़ाइन

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए डस्ट-फ्री ढक्कन

स्टाइलिश ग्रे स्ट्रिपड पैटर्न

विभिन्न स्टोरेज आवश्यकताओं के लिए बहु-उपयोगिता

आसान देखभाल के लिए मशीन से धोने योग्य

13. HOUSE OF QUIRK White And Purple Fabric Organiser Set with Lid-3 Pieces

Discount: 63% | Price: ₹739 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस वाइब्रेंट फैब्रिक ऑर्गनाइज़र सेट के साथ अपने स्टोरेज समाधान को उज्ज्वल करें. स्टाइलिश व्हाइट और पर्पल डिज़ाइन के साथ तीन पीस की विशेषता वाले, ये ऑर्गनाइज़र वार्डरॉब स्टोरेज के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. वेल्क्रो क्लोजर और हैंडल आपकी वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए उन तक पहुंचना आसान बनाते हैं.

खासियतें:

तीन बहुमुखी ऑर्गनाइज़र शामिल हैं

एक कनविनिएंट हैंडल के साथ वेल्क्रो क्लोजर

स्टाइलिश प्रिंटेड पैटर्न

वार्डरॉब स्टोरेज के लिए आदर्श

रीयूजेबल और साफ करने में आसान

14. HOUSE OF QUIRK Beige 7-Pieces Lightweight Travel Organiser

Discount: 50% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह हल्का ट्रैवल ऑर्गनाइज़र सेट उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अक्सर यात्रा करते हैं. कपड़े धोने और टॉयलेटरी बैग सहित विभिन्न प्रकार के बैग के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सभी आवश्यक चीजें अच्छी तरह से पैक की गई हैं. ड्यूरेबल कपड़े से निर्मित, यह सेट अधिकतम दक्षता और सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है.

खासियतें:

बहुउद्देशीय और रीयूजेबल

आसान संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के बैग शामिल हैं

हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल मटेरियल

आसानी से ले जाने के लिए हल्का वज़न

वॉटर-रेजिस्टेंस डिजाइन

स्टोरेज संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर Myntra की डील्स आपके रहने की जगह को अधिक ऑर्गेनाइज और आनंददायक एनवायरमेंट में बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं. प्रोडक्ट्स की सीरीज पर 70% तक की छूट के साथ, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप अपनी वार्डरॉब को सजा रहे हों या अपने यात्रा अनुभव को बढ़ा रहे हों. फंक्शनल दराज डिवाइडर से लेकर स्टाइलिश पैकिंग क्यूब्स तक, ये प्रोडक्ट एलिगेंट अपील के साथ प्रक्टिकेलिटी का मिश्रण करते हैं. इन शानदार डील्स का लाभ उठाएं और Myntra द्वारा पेश किए जा रहे अव्यवस्था भरे आनंद को अपनाएं. आपका घर-और आपका मन-इसके लिए आपको धन्यवाद देगा. अभी Myntra पर खरीदारी करें.