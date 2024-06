मॉनसूम में नहीं है टेंशन लेने की जरूरत: वूमेन रेनकोट अब 50% तक की छूट पर आज ही घर ले आएं

बरसात के दिनों का मतलब अब स्टाइल या आराम से समझौता करना नहीं है. जैसे-जैसे आसमान में बादल छाने लगते हैं और बारिश का मौसम करीब आता है, यह सही रेनकोट के साथ तैयार होने का समय होता है. Myntra के पास सभी फैशन के प्रति जागरूक महिलाओं के लिए एक दिलचस्प डील है: टॉप-रेटेड रेनकोट पर 50% तक की छूट के साथ स्‍पेशल सेल को आपको मिस नहीं करना चाहिए. चाहे आप एक आकर्षक, आधुनिक लुक पसंद करती हैं या कुछ अधिक जीवंत और वाइब्रेंट पसंद करती हैं, हमारे कलेक्शन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. क्लासिक सॉलिड कलर्स से लेकर प्रिंट तक, हर किसी के लिए ये एकदम सही रेनकोट हैं.

1. THE CLOWNFISH Women Reversible Waterproof Rain Jacket

Discount: 20% | Price: ₹1349 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.5 out of 5 stars (11 Ratings)

THE CLOWNFISH की यह पिंक रिवर्सिबल रेन जैकेट उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें मल्‍टीपरपस ऑप्‍शन पसंद है. एडजस्टेबल हुड, स्नैप बटन और फ़ैब्रिक बेल्ट के साथ, यह आपको स्टाइल देता है. पॉलिएस्टर से बना, यह वाटरप्रूफ़ और लीक-प्रूफ़ दोनों है, जो सुनिश्चित करता है कि आप मौसम चाहे जो भी हो, सूखे रहें.

मुख्य विशेषताएं:

रिवर्सिबल डिज़ाइन

ड्रॉकॉर्ड के साथ एडजस्टेबल हुड

स्नैप बटन और ज़िप क्लोज़र

फ्लैप के साथ दो साइड पॉकेट

एक टेलर्ड फ़िट के लिए फ़ैब्रिक बेल्ट

2. Super Polka Dot Printed Reversible Waterproof Long Rain Jacket

Discount: 50% | Price: ₹900 | M.R.P.: ₹1800

बारिश के दिनों में इस पर्पल और व्‍हाइट पोल्का डॉट रेन जैकेट के साथ स्‍टाइलिश दिखें. यह रिवर्सिबल है, जो दोनों तरह से यूज की जा सकती है. जैकेट में एक अटैच्ड हुड, एडजस्टेबल हेम और हवादार वेंट्स हैं.

मुख्य विशेषताएं:

पोल्का डॉट डिज़ाइन के साथ रिवर्सिबल

एडजस्टेबल हेम और कफ

बेल्ट के साथ अटैच्ड हुड

पूरी तरह से वाटरप्रूफिंग के लिए सीम-सील्ड

3. Alexvyan Women EVA Hooded Rain Jacket

Discount: 30% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.9 out of 5 stars (9 Ratings)

Alexvyan की यह ब्लू हुडेड रेन जैकेट उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें बारिश से सुरक्षा चाहिए. एडजस्टेबल हेम्स, एक फुल फ्रंट बटन प्लैकेट के साथ, यह आराम और आपको ड्राई रखता है. सॉलिड कलर और रेगुलर फिट इसे किसी भी वार्डरोब में शामिल करने योग्‍य बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

ड्रॉकॉर्ड टॉगल के साथ एडजस्टेबल हुड

सीम-सील्‍ड कंस्ट्रक्शन

फुल फ्रंट बटन प्लैकेट

दो फ्लैप ज़िपर पॉकेट

4. THE CLOWNFISH Waterproof Reversible Double Layered Hooded Rain Suit

Discount: 22% | Price: ₹1329 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.5 out of 5 stars (6 Ratings)

द क्लाउनफिश का यह ब्राउन रेन सूट हैवी रेन के लिए एक परफेक्‍ट सॉल्‍यूशन है. इसमें हाई कॉलर, डबल लेयर वाला हुड और पानी के रिसाव को रोकने के लिए ज़िपर पर स्नैप बटन शामिल हैं. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें पूरे शरीर की सुरक्षा की चाहिए होती है.

मुख्य विशेषताएं:

हाई कॉलर और एडजस्टेबल हुड

डबल लेयर वाला

ज़िपर पर स्नैप बटन

फ्लैप के साथ दो साइड पॉकेट





5. THE CLOWNFISH Women Blue Solid Waterproof Double Layer Long Rain Jacket

Discount: 28% | Price: ₹2889 | M.R.P.: ₹3999

स्‍काई ब्‍लू कलर का घुटने तक लंबा यह रेनकोट प्रीमियम सुरक्षा चाहने वालों के लिए बनाए गए हैं. पॉलिएस्टर से बना यह रेनकोट ड्रॉ कॉर्ड हुड, सीम-सील्ड प्रोडक्‍शन और हवादार वेंट्स के साथ आता है. इसका खूबसूरत डिज़ाइन आपको सूखा रहने के साथ-साथ स्टाइलिश भी रखेगा.

खासियतें:

घुटने तक लंबा

ड्रॉ कॉर्ड टॉगल के साथ एडजस्टेबल हुड

वाटरप्रूफिंग के लिए सीम-सील्ड

हवादार वेंट

दो सिंगल-फ्लैप ज़िप वाली पॉकेट





6. Columbia Colourblocked Hikebound Rain Jacket

Discount: 20% | Price: ₹5999 | M.R.P.: ₹7499 | Rating: 5 out of 5 stars (8 Ratings)

कोलंबिया की हाइकबाउंड रेन जैकेट स्टाइल के साथ बेहतरीन परफॉरमेंस देती है. ओमनी-टेक वॉटरप्रूफिंग, एडजस्टेबल कफ और कई ज़िपर पॉकेट की विशेषता वाली यह जैकेट आउटडोर अधिक रहने वालों के लिए बना है.

मुख्य विशेषताएं:

ओमनी-टेक वॉटरप्रूफ

ड्रॉकॉर्ड एडजस्टेबल हुड

ज़िपर्ड हैंड और चेस्ट पॉकेट

एडजस्टेबल कफ और हेम

कलर-ब्लॉक डिज़ाइन

7. HOUSE OF VEDAS Women Waterproof Hooded Rain Jacket

Discount: 50% | Price: ₹1499 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 5 out of 5 stars (5 Ratings)

ये हाउस ऑफ वेदास की ऑलिव कलर की रेन जैकेट फैशन को फंग्‍शनेलिटी के साथ जोड़ती है. इसमें एक अटैच्ड हुड, एडजस्टेबल हेम और एक फुल फ्रंट जिपर प्लेकेट है. इसका सॉलिड डिज़ाइन इसे किसी भी बरसात के दिन के लिए एक मल्‍टीपरपस ऑप्‍शन बनाता है.

खासियतें:

ड्रॉकोर्ड टॉगल के साथ अटैच्ड हुड

सीम-सील्ड प्रोडक्‍शन

एडजस्टेबल हेम और कफ

फुल फ्रंट जिपर प्लेकेट

दो फ्लैप ज़िप वाली जेबें

8. THE CLOWNFISH Waterproof Reversible Double Layer Hooded Rain Jacket

Discount: 32% | Price: ₹1149 | M.R.P.: ₹1699

रेड कलर का यह डबल लेयर्ड हुड वाला रेनकोट पहनकर मॉनसून में ड्राई और स्टाइलिश रहें. इसका हाई कॉलर, एडजस्टेबल हुड और ज़िपर के ऊपर लगे स्नैप बटन आपको बारिश से बचाते हैं. रिवर्सिबल डिज़ाइन इसे बहुत किफायती बनाता है.

खासियतें:

हाई कॉलर और एडजस्टेबल हुड

डबल लेयर्ड

ज़िपर के ऊपर स्नैप बटन

मोबाइल सुरक्षा के लिए इनर पॉकेट

स्टोरेज बैग

9. Wildcraft Men Yellow Solid Hooded HypaDry Rain Jacket

Discount: 50% | Price: ₹1749 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4 out of 5 stars (79 Ratings)

Wildcraft की यह शाइनी येलो रेन जैकेट फंक्शनैलिटी के साथ-साथ एक बोल्ड लुक देता है. इसकी हाइपाड्राई तकनीक सुनिश्चित करती है कि आप भारी बारिश में भी सूखे रहें. एडजस्टेबल हुड और इलास्टिकेटेड हेम एक आरामदायक फिट देते हैं, जबकि कई पॉकेट पर्याप्त स्टोरेज ऑप्‍शन भी उपलब्ध कराते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% नायलॉन मटीरियल

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोज़र के साथ हुड

ज़िप और वेल्क्रो क्लोज़र के साथ लंबी स्‍लीव्‍स

दो इन्सर्ट ज़िप पॉकेट

इलास्टिकेटेड हेम





10. Kuber Industries Waterproof PVC Adjustable Hood Rain Suit

Discount: 45% | Price: ₹769 | M.R.P.: ₹1399 | Rating: 3.7 out of 5 stars (6 Ratings)

इस रेन सूट में जैकेट और ट्राउजर शामिल हैं, जो पूरी बॉडी को आसानी से कवर करता है. टिकाऊ PVC से बना, यह आपको आरामदायक रखते हुए भारी बारिश का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ब्‍लू सूट में आसानी से पहनने और निकालने के लिए स्नैप बटन क्लोज़र दिया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

ड्रॉकॉर्ड के साथ एडजस्टेबल हुड

स्नैप बटन और ज़िप क्लोज़र

फ्लैप के साथ दो साइड पॉकेट

इलास्टिक ट्राउजर





11. THE CLOWNFISH Women's Brown Waterproof Long Rain Jacket

Discount: ₹50 Off | Price: ₹1449 | M.R.P.: ₹1499 | Rating: 4.3 out of 5 stars (6 Ratings)

ये खूबसूरत ब्राउन रंग की रेन जैकेट लॉन्‍ग स्टाइल पसंद करने वालों के लिए एकदम सही है. स्नैप बटन क्लोजर और लीक-प्रूफ स्टिचिंग के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आप सिर से घुटने तक सूखे रहें. जैकेट में एक ड्रॉस्ट्रिंग हुड और पॉकेट दी गई हैं.

विशेष विवरण:

पॉलिएस्टर मटीरियल

सीम-सील्ड जॉइंट्स

ड्रॉस्ट्रिंग के साथ एडजस्टेबल हुड

स्नैप बटन क्लोजर

फ्रंट पॉकेट





12. CAMISON Printed Waterproof Rain Jacket

Discount: ₹200 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹999

इस प्रिंटेड रेन जैकेट के साथ मॉनसून के दिनों में रंग भर दें. इसका वाइबेंट डिज़ाइन सभी मौसमों में आपको सेफ्टी देता है. जैकेट में हुड, बटन के साथ ज़िपर और दो फ्रंट पॉकेट दी गई हैं.

मुख्य विशेषताएं:

पॉलिएस्टर मटीरियल

अटैच्ड हुड

बटन और फ्लैप के साथ लंबा ज़िपर

दो फ्रंट पॉकेट





13. Columbia Women Insulator Parkette Long Wind Rain Jacket

Discount: 10% | Price: ₹8999 | M.R.P.: ₹9999

कोलंबिया की यह प्रीमियम जैकेट उन लोगों के लिए बेस्‍ट है जो सेफ्टी और स्टाइल दोनों चाहते हैं. इसका इंसुलेटर डिज़ाइन ठंडे, ड्राइनेस दिनों के लिए बिल्कुल सही है, जो आपको गर्म और सूखा रखता है. जैकेट का स्पोर्टी लुक और प्रिंट इसे खास बनाते हैं.

विशेष विवरण:

नायलॉन मटीरियल

ज़िप क्लोजर हुड

दो पॉकेट

पॉलिएस्टर लाइनिंग

वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं

14. Alexvyan Women Reusable Hooded Rain Jacket

Discount: ₹300 Off | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹999

यह रियूजेबल ग्रीन रेन जैकेट प्रैक्टिकल और स्टाइलिश दोनों है. टिकाऊ नायलॉन से बने इस रेनकोट में फ्लैप, एडजस्टेबल हेम और पैक करने योग्य हुड के साथ एक फुल फ्रंट ज़िपर प्लैकेट है.

मुख्य विशेषताएं:

नायलॉन मटीरियल

ड्रॉकॉर्ड टॉगल के साथ अटैच हुड

एडजस्टेबल हेम के साथ सीम-सील्ड

दो फ्लैप ज़िपर पॉकेट

बारिश के दिनों में अब आपको ये सोचकर उदास नहीं होना पड़ेगा कि कहीं हमारा लुक खराब न हो जाए. हमारे स्‍पेशल रेनकोट सेल का लाभ उठाकर आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ बरसात के मौसम का आनंद लें. इस स्‍पेशल डील के साथ, आप एक ऐसा रेनकोट ढूंढ सकती हैं, जो आपकी स्टाइल के अनुकूल हो और आपको गिला न होने दे. वूमेन रेनकोट की एक वाइड रेंज पर 50% तक की छूट के साथ, अब अपने वार्डरोब को अपग्रेड करने का बिल्कुल सही आ गया है. रिवर्सिबल जैकेट से लेकर फुल-बॉडी रेन सूट तक, हमारा चयन सुनिश्चित करता है कि आप फैशन से समझौता किए बिना ड्राई रहें. अभी Myntra पर खरीदें.