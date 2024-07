घुंघराले बाल! ये अपनी खास बनावट और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकी देखभाल भी खास होनी चाहिए. फिर चाहे आपके बाल लाइट वेवी हों या छोटे, घने कल्‍र्स हों, इनकी बनावट और नमी बनाए रखना जरूरी है. ये गाइड आपको ऐसे आसान टिप्स और जरूरी प्रोडक्ट्स बताएगा, जिनसे आपके बाल लहराते हुए और खूबसूरत दिखेंगे. अपने बालों की खास जरूरतों को समझकर आप उनकी नेचुरल टेक्सचर को निखारने के लिए अपना खुद का रूटीन बना सकती हैं. इस गाइड में हम आपको अपने कर्ल्स की पहचान से लेकर नॉन सल्फेट शैंपू और डीप कंडीशनर के फायदों तक, हर वो चीज बताएंगे, जिससे आपके घुंघराले बाल हमेशा लाजवाब दिखें!

Myntra पर हेयर केयर प्रोडक्‍ट पर बेस्‍ट डील; Photo Credit: Pexel

1. अपने कर्ल्स को जानें:

घुंघराले बालों की देखभाल का पहला कदम है ये जानना कि आपके बाल किस तरह के कर्ल्स हैं. कर्ल्स वेवी (Type 2) से लेकर कर्ली (Type 3) और कोयल (Type 4) तक कई तरह के हो सकते हैं. हर तरह के कर्ल की अलग-अलग देखभाल की जरूरत होती है और वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर भी अलग रिएक्ट करते हैं. अपने कर्ल्स की पहचान करने से आपको सही प्रोडक्ट्स और रूटीन चुनने में मदद मिलेगी, जिससे आपके बाल स्वस्थ और खूबसूरत रहेंगे. ज्यादा जानकारी और प्रोडक्ट्स के सुझाव के लिए Myntra पर जाएं.

2. नॉन सल्फेट शैंपू का इस्तेमाल करें:

सल्फेट आपके बालों के नेचुरल ऑयल को कम कर देता है, जिससे वो रूखे और बेजान हो जाते हैं. सल्फेट-रहित शैंपू से बालों को धोएं, ये आपके बालों को धीरे से साफ तो करेगा ही, साथ ही उनकी नमी भी बरकरार रखेगा. ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें, जिनमें शिया बटर और नारियल तेल जैसे मॉइस्चराइजिंग तत्व हों. Myntra पर सल्फेट-रहित शैंपू की कई किस्में मिलेंगी, जो आपके कर्ल्स को हाइड्रेटेड और बाउंसी बनाए रखेंगी.

3. नियमित रूप से डीप कंडीशनिंग करें:

आपके सीधे बालों के मुकाबले घुंघराले बालों में आमतौर पर ज्यादा ड्राईनेस होती है. ऐसा बालों की बनावट की वजह से होता है, जिसकी वजह से नेचुरल ऑयल बालों की जड़ों से नीचे सिरे तक नहीं पहुंच पाते. रेगुलर डीप कंडीशनिंग आपके बालों में नमी वापस लाने और उन्हें लचकदार बनाए रखने में मदद करता है. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनर लगाएं. Myntra पर डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स की कई किस्में देखें, जो आपके कर्ल्स को साफ्ट और हाइड्रेटेड बनाए रखेंगी.

Myntra पर हेयर केयर प्रोडक्‍ट पर बेस्‍ट डील; Photo Credit: Pexel

4. धीरे से सुलझाएं:

घुंघराले बालों को सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बालों को टूटने से बचाने और कर्ल्स की बनावट बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है. बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें या गीले, कंडीशनर लगे बालों में धीरे से अपनी उंगलियां फेरें. इससे बालों में रूखापन नहीं आएगा और कम नुकसान होगा. बालों को सुलझाने के टूल्‍स और कंडीशनर के लिए, Myntra के हेयर केयर सेक्शन को देखें.

5. हीट स्टाइलिंग से बचें:

हीट स्टाइलिंग घुंघराले बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वो रूखे हो जाते हैं और कर्ल्स की बनावट खराब हो जाती है. जब भी संभव हो अपने बालों को नेचुरलरूप से हवा में सूखने दें. अगर आपको हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाएं और सबसे कम हीट सेटिंग का इस्तेमाल करें. Myntra पर कई तरह के हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे मिलते हैं जो आपके कर्ल्स को नुकसान से बचाते हैं.

6. लीव-इन कंडीशनर लगाएं:

एक अच्छा लीव-इन कंडीशनर लगातार नमी देता है और पूरे दिन कर्ल्स की बनावट बनाए रखने में मदद करता है. इसे गीले बालों पर लगाएं, खासकर बालों के निचले हिस्सों और ड्राई एरिया पर. बेस्‍ट रिजल्‍ट के लिए लाइट, मॉइस्चराइजिंग तत्वों वाला लीव-इन कंडीशनर चुनें. Myntra से घुंघराले बालों के लिए बने लीव-इन कंडीशनर की कई किस्में खरीदें.

Myntra पर हेयर केयर प्रोडक्‍ट पर बेस्‍ट डील; Photo Credit: Pexel

7. माइक्रोफाइबर टॉवल या टी-शर्ट का इस्तेमाल करें:

आम तौलिये बालों को फ्रिज़ी बना सकते हैं और कर्ल्स की बनावट खराब कर सकते हैं. इनकी जगह माइक्रोफाइबर टॉवल या मुलायम कॉटन टी-शर्ट से बालों का अतिरिक्त पानी धीरे से निचोड़ें. ये तरीका बालों में रूखापन कम करता है और आपके नेचुरल कर्ल्स की बनावट को बनाए रखने में मदद करता है. घुंघराले बालों की देखभाल के लिए बढिया माइक्रोफाइबर टॉवेल Myntra पर देखें.

8. LOC तरीका अपनाएं:

LOC तरीका (लिक्विड, ऑयल, क्रीम) घुंघराले बालों की देखभाल की एक मशहूर तकनीक है. पहले लिक्विड (पानी या लीव-इन कंडीशनर) लगाएं, फिर नमी को रोकने के लिए ऑयल लगाएं, और आखिर में बालों की बाहरी परत को सील करने के लिए क्रीम लगाएं. ये तरीका बालों में लंबे समय तक नमी और कर्ल्स की बनावट बनाए रखता है. LOC तरीके के लिए बिलकुल सही प्रोडक्ट्स Myntra पर ढूंढें.

9. सिल्क के तकिये के कवर पर सोएं:

कॉटन के तकिये के कवर बालों में रूखापन पैदा कर सकते हैं और फ्रिज़ और बालों के टूटने का कारण बन सकते हैं. रात में अपने कर्ल्स को बनाए रखने के लिए रेशमी या साटन के तकिये के कवर पर सोएं, ये बालों के लिए कोमल होते हैं और नमी बनाए रखने में मदद करते हैं. लग्जरी सिल्क के तकिये के कवर के लिए, Myntra पर खरीदारी करें.

Myntra पर हेयर केयर प्रोडक्‍ट पर बेस्‍ट डील; Photo Credit: Pexel

10. Refresh Curls With A Mist

घुंघराले बालों की देखभाल के लिए थोड़ी मेहनत और सही प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, तभी वो खूबसूरत दिखेंगे. इन आसान टिप्स को अपनाकर आप हेल्‍दी, हाइड्रेटेड और अट्रेक्टिव कर्ल्स पा सकती हैं. अपने कर्ल्स की पहचान करने से लेकर डीप कंडीशनिंग और LOC तरीके को अपनी आदत में शामिल करने तक, हर कदम आपके बालों की खूबसूरती और सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. नियमित बाल कटवाना, धूप और गर्मी से बालों को बचाना, और सही औजारों का इस्तेमाल करना आपके कर्ल केयर रूटीन को और भी बेहतर बना सकता है.

1. Agaro Professional 24K Gold Styling Ceramic Tourmaline Coating Volumizer Hair Dryer HV2179

Discount: 51% OFF | Price: ₹1959 | MRP: ₹3999 | Rating: 4.1 out of 5 stars (based on 1300+ Ratings)

एडवांस सिरेमिक टूमलाइन कोटिंग और 24K गोल्ड स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ, ये ड्रायर एक हीट डिस्‍ट्रीब्‍यूट कर बालों को स्मूथ और फ्रिज़-फ्री बनाता है. चाहे आप वॉल्यूम या स्लीक लुक पाना चाहती हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है. साथ ही, इसपर एक साल की वारंटी भी मिलती है!

2. Curl Up Curl Moisturizing Shampoo with Argan Oil & Flaxseed - 200 ml

Discount: 5% OFF | Price: ₹546 | MRP: ₹575

Curl Up Moisturising Shampoo आपके कर्ल्स को नया जीवन और आकार देगा. आर्गन ऑयल और फ्लैक्ससीड से भरपूर ये क्रीमी फॉर्मूला बालों को धीरे से साफ करने के साथ-साथ उनकी नमी को बनाए रखने में भी मदद करता है. घुंघराले बालों के लिए आदर्श, ये बालों को कोमल, मैनेज्ड और खूबसूरती से डिफाइंड बनाता है.

3. Schwarzkopf PROFESSIONAL OSiS+ Curl Jam Defining Gel - 300ml

Discount: 14% OFF | Price: ₹1548 | MRP: ₹1800 | Rating: 4.3 out of 5 stars (based on 7 Ratings)

Schwarzkopf OSiS+ कर्ल जैम डिफाइनिंग जेल (Schwarzkopf OSiS+ Curl Jam Defining Gel) के साथ अपने कर्ल्स को परफेक्ट बनाएं. यह डिफाइनिंग जेल बालों के लिए बनाया गया है और बेहतरीन कर्ल डेफिनिशन और कंट्रोल करता है. क्रीमबेस्‍ड फॉर्मूले से भरपूर, ये बालों को बिना रूखे लंबे समय तक होल्ड देता है.

4. Bare Anatomy Curl Defining Shampoo With Curl Retention & 2X Frizz Protection 250ml

Discount: 20% OFF | Price: ₹399 | MRP: ₹499 | Rating: 4.5 out of 5 stars (based on 293 Ratings)

Bare Anatomy's Curl Defining Shampoo फ्रिज़ को अलविदा कहने का वक्त है! नारियल जैसे तत्वों से भरपूर ये शैम्पू न सिर्फ कर्ल्स को डिफाइन करता है बल्कि 48 घंटों तक 2 गुना ज्यादा फ्रिज़ प्रोटेक्शन भी देता है. रूखे और घुंघराले बालों के लिए बनाया गया ये पैराबेन-रहित शैम्पू कर्ल्स के नेचुरल आकार को बनाए रखने में मदद करता है साथ ही गहरी नमी और चमक भी देता है.

5. BBLUNT Curly Hair Conditioner with Coconut Water & Jojoba Oil - 250g

Discount: 11% OFF | Price: ₹355 | MRP: ₹399 | Rating: 4.3 out of 5 stars (based on 157 Ratings)

BBLUNT's Curly Hair Conditioner से अपने कर्ल्स को पोषण और नमी दें! नारियल पानी और जोजोबा ऑयल से भरपूर ये कंडीशनर बालों को सुलझाने और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जिससे आपके कर्ल्स मुलायम, मैनेज्ड और डिफाइंड बनते हैं. घुंघराले बालों के लिए आदर्श, ये बिना पैराबेन के कंडीशनर बालों को बिना झुकाए लंबे समय तक हाइड्रेशन देता है.

6. ARATA Advanced Curl Care Shampoo for Soft & Luscious Curls - 300 ml

Discount: 37% OFF | Price: ₹566 | MRP: ₹899 | Rating: 4.3 out of 5 stars (based on 169 Ratings)

ARATA's Advanced Curl Care Shampoo से अपने कर्ल्स को बेहतरीन देखभाल दें! नारियल के गुणों से भरपूर ये शैम्पू बालों को धीरे से साफ करता है साथ ही कर्ल्स को उनकी टेक्सचर और सॉफ्टनेस बनाए रखने में भी मदद करता है. वीगन और सस्टेनेबल, ये शैम्पू हर बार बाल धोने पर कर्ल्स को निखारने और उन्हें स्वस्थ, चमकदार बनाने में मदद करता है.

7. Livon Style Pro Curl Defining Cream for Curly Wavy Hair With Shea Butter & Avocado - 100ml

Discount: 48% OFF | Price: ₹345 | MRP: ₹665 | Rating: 4.3 out of 5 stars (based on 219 Ratings)

Livon Style Pro Curl Defining Cream के साथ अपने कर्ल्स को डिफाइन और पोषण दें! शिया बटर और एवोकैडो से भरपूर ये क्रीम घुंघराले और वेवी बालों के लिए बेहतरीन है, जो गहरी नमी और पोषण देती है. ये फ्रिज़ हेयर को कंट्रोल करने में मदद करती है साथ ही कर्ल्स को निखारती है और लंबे समय तक बिना रूखे होल्ड देती है.

8. ARATA Advanced Curl Care Hair Conditioner - 300 ml

Discount: 30% OFF | Price: ₹629 | MRP: ₹899 | Rating: 4.1 out of 5 stars (based on 116 Ratings)

ARATA's Advanced Curl Care Hair Conditioner के साथ अपने कर्ल केयर रूटीन को पूरा करें! शिया बटर से भरपूर ये कंडीशनर बालों को सुलझाता है और मुलायम बनाता है साथ ही जरूरी नमी और चमक भी देता है. पैराबेन-फ्री और सस्टेनेबल ये कंडीशनर आपके कर्ल्स को स्वस्थ, मैनेज्ड और लग्जरी एहसास देता है.

बेस्‍ट रिजल्‍ट के लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूरी है. Myntra कर्ली हेयर की देखभाल के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, सल्फेट-रहित शैंपू से लेकर डीप कंडीशनर और सिल्क के तकिये के कवर से लेकर स्टाइलिंग जेल तक. Myntra से खरीदारी करने पर आपको अपने घुंघराले बालों की जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं.

अस्वीकरण: इस लेख में इस्तेमाल की गई तस्वीरें केवल उदाहरण के लिए हैं. ये दिखाए गए वास्तविक प्रोडक्‍ट, कैटेगरी और ब्रांड से पूरी तरह मेल नहीं खा सकती हैं.