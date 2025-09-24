विज्ञापन
Navratri 2025 Day 3: नवरात्रि के तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा, आज पहने इस विशेष रंग के आउटफिट

आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है.

ग्रे रंग के ये सूट और साड़ियां नवरात्रि के तीसरे दिन पहनने के लिए हैं बेहद ख़ास. फोटो : Myntra

नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को असुरों का वध करने वाली देवी कहा जाता है. इस दिन का विशेष रंग ग्रे होता है. नवरात्रि के तीसरे दिन पर भक्तगण अगर ग्रे रंग के आउटफिट पहनते हैं, तो इससे माता के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. मां चंद्रघंटा की मूर्ति को हमेशा ग्रे रंग की ही साड़ी पहनाई जाती है.

जो लोग भी नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन ग्रे कलर के आउटफिट पहनते हैं, माता रानी उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देती हैं. अकसर लोगों को ग्रे कलर के आउटफिट आसानी से नहीं मिलते हैं. लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस वजह से Myntra लेकर आया है ग्रे कलर के बेहद आकर्षक आउटफिट, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से बने ये ड्रेस आपको एक क्लासी लुक तो देंगे ही साथ ही पूजा के दौरान आपको आरामदायक भी महसूस कराएंगे. 

Grey Colour's Outfit

Maintenance

Ratings

Price

HK colours of fashion Ethnic motifs Kurta & Trousers With Dupatta

हैंड वॉश 

4.4

₹1930

Astita Floral Woven Design Zari Saree

ड्राई क्लीन 

4.1

 ₹1499

KALINI Warli Poly Cotton Bagh Saree

ड्राई क्लीन 

4

₹749

Divena Women Printed Kurta with Sharara & Dupatta

हैंड वॉश 

4.2

₹1586

Moda Rapido Woven  Designer Kanjeevaram Saree

हैंड वॉश 

4.1

₹474

ग्रे रंग के ये सूट और साड़ियां नवरात्रि के तीसरे दिन पहनने के लिए हैं बेहद ख़ास 

1.  HK colours of fashion Ethnic motifs Kurta & Trousers With Dupatta

पूजा के दौरान पहनने के लिए महिलाएं ऐसे आउटफिट तलाशती हैं, जिनमें वो आकर्षक तो दिखें पर साथ ही वो पहनने में आरामदायक भी हो जिससे पूजा के काम करने में कोई परेशानी महसूस न हो. ऐसे में ग्रे कलर का यह कुर्ता सेट आपकी तलाश को पूरा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इतना आकर्षक प्रिंट वाला कुर्ता सेट शायद ही कभी देखने को मिलता है.

खासियतें:

  • इसका प्रिंट आई कैचिंग है 
  • जियोमेट्रिक शेप
    वूल ब्लेंड से बना
    फंक्‍शनल

2. Astita Floral Woven Design Zari Saree

यह साड़ी रेड और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में मिल रही है. एक बार देखने के बाद आप इसे खरीदे बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे. इस पर किया गया ज़री वर्क इसकी खूबसूरती में चार-चांद लगा रहा है. यह लिनेन फैब्रिक से बनी है. इसके ब्लाउज पीस पर भी बेहद आकर्षक गोटे का डिज़ाइन बनाया गया है.

खासियतें:

  • रॉयल लुक देती है 
  • रेड कलर का बॉर्डर इसे अट्रैक्टिव बनाता है
  • ज़री का वर्क खूबसूरती देता है
  • त्योहार के लिए बेस्ट

3. KALINI Warli Poly Cotton Bagh Saree

इस साड़ी को अगर आप अपने वर्कप्लेस पर पहन कर जाती हैं, तो लोगों की नजर आपके ऊपर ही तिकी रहेगी. यह साड़ी पूरी प्लेन है बस इसके बॉर्डर पर डिज़ाइन बने हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं. इस साड़ी के साथ आपको ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस भी मिलेगा, जिसे आप अपनी पसंद से डिज़ाइन करवा सकते हैं.

खासियतें:

  • यह साड़ी कॉटन से बनी है
  • सिंपल और सोबर लुक देती है
  • यह आपको एलिगेंट फील देती है 
  • लाइट फैब्रिक

4. Divena Women Printed Kurta with Sharara & Dupatta

महिलाएं हमेशा ऐसे त्योहार के इंतज़ार में रहती हैं, जहां उन्हें कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक में दिखने का मौका मिले. ट्रेडिशनल लुक के लिए शरारा हमेशा से ही ट्रेंड में रहता है. ऐसे में Myntra पर मिल रहा ये शरारा सेट काफी खूबसूरत प्रिंट में डिज़ाइन किया गया है. यह प्योर कॉटन से बना है.

खासियतें:

  • यह प्रिंटेड पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है 
  • इसका दुप्पट्टा नेट फैब्रिक से बना है 
  • इसका बैक डिज़ाइन इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है
  • हर इवेंट पर कैरी कर सकते हैं

5. Moda Rapido Woven Design Zari Silk Blend Designer Kanjeevaram Saree

जब भी तीज-त्योहार आता है तब कांजीवरम साड़ी की मांग काफी बढ़ जाती है. कांजीवरम की साड़ी एक एलिगेंट और रॉयल लुक देती है. ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन पर पहनने के लिए यह ग्रे कलर की कांजीवरम साड़ी सही चॉइस हो सकती है. यह साड़ी के बॉर्डर और आंचल पर डिज़ाइन किया गया है.

खासियतें:

  • यह 90% असम सिल्क और 10% पॉलीस्टर से बनी है 
  • इसका ब्लाउज पीस पॉलीकॉटन फैब्रिक से बना है 
  • यह किसी भी स्टाइल में ड्रेप कर सकते हैं 
  • स्टाइलिश लुक देती है

FAQ 

सवाल 1: किस फैब्रिक की साड़ियां सबसे अच्छी होती हैं?

जवाब: कॉटन, शिफॉन, सिल्क और लिनेन फैब्रिक की साड़ियां बेस्ट होती हैं. इन्‍हें हर सीजन में आसानी से कैरी किया जा सकता है.

सवाल 2: साड़ियों की मेंटेनेंस कैसे करें?

जवाब: कॉटन की साड़ियों को घर पर वॉश कर सकते हैं पर सिल्क, शिफॉन और लिनेन की साड़ियों को ड्राई क्लीन कराना चाहिए.

सवाल 3: नवरात्रि का त्‍योहार कब तक मनाया जाएगा? 

जवाब: शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर दो अक्टूबर को विजयादशमी के दिन संपन्न होगी.

नवरात्रि के तीसरे दिन पहनने के लिए Myntra पर उपलब्ध ये ग्रे कलर के आउटफिट बेस्ट ऑप्शन कहे जा सकते हैं. इनको पहनकर आप घर की पूजा में भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही इन्‍हें अपने वर्कप्लेस पर भी कैरी कर सकते हैं. इनको पहनकर आपको बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं होगा. ये आउटफिट हर जगह आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. 

