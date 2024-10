स्टाइलिश स्कूल बैग्स पर ये स्पेशल डील्स आपके लिए रहेंगी बेस्ट, मात्र 600 रुपए से शुरू है कीमत

स्कूल का मौसम तेजी से नजदीक आ रहा है, और अपने छोटे बच्चों के लिए नए बैकपैक के साथ शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? Myntra के स्पेशल डील्स स्टाइल, फंक्शनेलिटी और अफोर्डेबिलिटी के कॉम्बिनेशन से बच्चों के बैकपैक्स पर कम से कम 30% की छूट प्रदान करते हैं. चाहे आपके बच्चे को ड्यूरेबल रोजमर्रा के स्कूल बैग की जरूरत हो या कुछ और मज़ेदार चीज़ की, आपको इस सूची में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. इस रेंज में देखभाल के साथ डिज़ाइन किए गए बैकपैक शामिल हैं, जो आपके बच्चे की दैनिक स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. इन स्पेशल छूटों का लाभ उठाएं और बिना पैसे खर्च किए अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करें.

1. Smily Kiddos Unisex Kids Blue Backpack

Discount: 45% | Price: ₹879 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह Smily Kiddos backpack प्रक्टिकेलिटी और मज़ेदार डिज़ाइन का एकदम सही मिश्रण है. ड्यूरेबल पॉलिएस्टर से निर्मित, इसमें एडजस्टेबल, पैडेड शोल्डर स्ट्रैप और कई कम्पार्टमेंट हैं, जो किताबों, स्नैक्स और स्कूल की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करते हैं. इसकी सुपरहीरो थीम इसे बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाएगी. हल्का निर्माण पूरी तरह से पैक होने पर भी आराम सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

क्षमता: 19 लीटर

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए एकाधिक जेबें

आराम के लिए एडजस्टेबल, पैडेड शोल्डर स्ट्रैप

सुपरहीरो-थीम वाला डिज़ाइन

2. Gear Kids Graphic Printed Backpack 26L

Discount: ₹1114 Off | Price: ₹1085 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.4 out of 5 stars

गियर किड्स ग्राफिक प्रिंटेड बैकपैक स्टाइल और उपयोगिता को जोड़ता है. वाइब्रेंट ग्राफिक प्रिंट के साथ डिज़ाइन किया गया, यह 26-लीटर बैकपैक किताबों, स्टेशनरी और यहां तक कि पानी की बोतल के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है. यह पैडेड एर्गोनोमिक शोल्डर स्ट्रैप और एक जालीदार बैक के साथ आता है, जो लंबे स्कूल के दिनों के लिए भी आरामदायक फिट सुनिश्चित करता है. इसकी वॉटर रेसिस्टेंट मटेरियल सामान को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि कई ज़िप पॉकेट हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ रखती हैं.

खासियतें:

26-लीटर क्षमता

वॉटर रेसिस्टेंट मटेरियल

पैडेड शोल्डर स्ट्रैप और जालीदार पीठ

तीन बाहरी ज़िप जेबें

3. Skybags Kids Textured Backpack

Discount: 58% | Price: ₹630 | M.R.P.: ₹1500 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यदि आप अट्रैक्टिव डिज़ाइन और फंक्शनेलिटी के मिश्रण की तलाश में हैं, तो Skybags किड्स टेक्सचर्ड बैकपैक आदर्श ऑप्शन है. ड्यूरेबल पॉलिएस्टर से निर्मित, इस बैकपैक में एक मुख्य कम्पार्टमेंट और एर्गोनोमिक शोल्डर स्ट्रैप हैं. बैग हल्का है, युवा छात्रों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इसकी पैडेड पीठ और ज़िप बंद होने के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल की सभी आवश्यक वस्तुएं पूरे दिन सुरक्षित रहें.

खासियतें:

विशाल मुख्य कम्पार्टमेंट

नॉन-पैडेड हॉल लूप

अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड पीठ

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर मटेरियल

4. Skybags Kids Solid Small Backpack

Discount: 30% | Price: ₹945 | M.R.P.: ₹1350 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Skybags का यह छोटा लेकिन स्टाइलिश बैकपैक छोटे बच्चों के लिए एकदम सही है. ब्राइट पर्पल और पिंक कलर की विशेषता वाले इस बैग में अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड शोल्डर स्ट्रैप हैं और दैनिक स्कूल की आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए पर्याप्त जगह है. वॉटर रेसिस्टेंट फैब्रिक अंदर मौजूद वस्तुओं को अचानक होने वाली बारिश से बचाने में मदद करता है. अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद, बैकपैक 23 लीटर तक की एक उदार क्षमता प्रदान करता है, जो इसे रोजमर्रा के स्कूल के उपयोग के लिए एक विश्वसनीय साथी बनाता है.

खासियतें:

23-लीटर क्षमता

पैडेड पीठ और शोल्डर स्ट्रैप

वॉटर रेसिस्टेंट फैब्रिक

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए अतिरिक्त ज़िप जेब

5. Genie Unisex Floral Print Backpack 27L

Discount: ₹1590 Off | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹2339 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Genie Unisex Floral Print बैकपैक एक वाइब्रेंट, फ्लोरल-पैटर्न वाला बैकपैक है जो उन बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो अलग दिखना पसंद करते हैं. 27-लीटर क्षमता के साथ, यह स्कूल की सभी आवश्यक चीजों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है और इसमें आराम के लिए पैडेड शोल्डर स्ट्रैप और पैडेड पीठ की सुविधा है. यह वॉटर रेसिस्टेंट बैकपैक तीन मुख्य कम्पार्टमेंट और कई ज़िप जेबों के साथ आता है, जो स्कूल की आपूर्ति और व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए उत्कृष्ट संगठन प्रदान करता है.

खासियतें:

27-लीटर क्षमता

पैडेड शोल्डर स्ट्रैप और पीठ

वॉटर रेसिस्टेंट मटेरियल

तीन मुख्य कम्पार्टमेंट और अतिरिक्त ज़िप जेबें

6. VISMIINTREND Kids Baby Shark Printed School Backpack

Discount: 80% | Price: ₹999 | M.R.P: ₹4999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

VISMIINTREND बेबी शार्क प्रिंटेड स्कूल बैकपैक छोटे बच्चों का बेहद पसंदीदा है. बेबी शार्क थीम वाला यह कलरफुल, वाइब्रेंट बैकपैक उन बच्चों के लिए एकदम सही है जो लोकप्रिय एनिमेटेड चरित्र को पसंद करते हैं. यह दैनिक स्कूल की दिनचर्या में मज़ा जोड़ने के साथ-साथ प्रैक्टिकल फीचर्स भी प्रदान करता है.

खासियतें:

आराम के लिए पैडेड एर्गोनोमिक शोल्डर स्ट्रैप

टैबलेट स्लीव के साथ दो मुख्य कम्पार्टमेंट

वॉटर रेसिस्टेंट पॉलिएस्टर मटेरियल

हल्का और ड्यूरेबल

आयाम: 25 सेमी (ऊंचाई), 12 सेमी (चौड़ाई), 31 सेमी (लंबाई), 23 लीटर क्षमता

7. Skybags Kids Graphic Print Backpack

Discount: 68% | Price: ₹703 | M.R.P: ₹2198 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह Skybags किड्स ग्राफिक प्रिंट बैकपैक स्टाइल और फंक्शन दोनों के लिए बिल्कुल सही है. अपने शानदार ब्लैक और सी ग्रीन कलर के ग्राफ़िक डिज़ाइन के साथ, यह स्कूल के लिए प्रैक्टिकल होने के साथ-साथ अलग भी दिखता है. इसके विशाल कम्पार्टमेंट किताबों, स्टेशनरी और दोपहर के भोजन सहित स्कूल की सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करते हैं.oom for all school essentials, including books, stationery, and lunch.

खासियतें:

सुरक्षित ज़िप बंद के साथ तीन मुख्य कम्पार्टमेंट

अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड जालीदार पिछला भाग

बाहरी ज़िप जेबें और छिपाने की जगहें जेबें

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर मटेरियल

आयाम: 45 सेमी (ऊंचाई), 35 सेमी (चौड़ाई), 22 सेमी (गहराई)

8. Skybags Kids Troop Geometric Backpack

Discount: 67% | Price: ₹693 | M.R.P: ₹2100 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Skybags ट्रूप जियोमेट्रिक बैकपैक उन बच्चों के लिए एक शानदार विकल्प है जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन पसंद करते हैं. अपनी अट्रैक्टिव येलो और ब्लैक कलर योजना के साथ, यह एक साहसिक बयान देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. साथ ही, इसमें किताबों से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ रखने के लिए पर्याप्त जगह है.

खासियतें:

तीन बड़े कम्पार्टमेंट और एक बाहरी ज़िप जेब

बेहतर आराम के लिए पैडेड एयर मेश बैक

ड्यूरेबल पॉलिएस्टर कपड़ा

आयाम: 46 सेमी (ऊंचाई), 35 सेमी (चौड़ाई), 22 सेमी (गहराई), 15 इंच के लैपटॉप तक फिट बैठता है

9. Puma Kids Printed Small Backpack

Discount: 30% | Price: ₹1119 | M.R.P: ₹1599 | Rating: 4.0 out of 5 stars

जो लोग किसी कॉम्पैक्ट लेकिन फंक्शनल चीज़ की तलाश में हैं, उनके लिए प्यूमा किड्स प्रिंटेड स्मॉल बैकपैक एकदम सही विकल्प है. यह बैकपैक अपने ग्रे और ब्लू प्रिंट के साथ एक मज़ेदार और बोल्ड लुक बनाए रखते हुए आवश्यक चीज़ों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हल्का भी है और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है.



खासियतें:

ज़िप बंद करने वाला एक मुख्य कम्पार्टमेंट

अतिरिक्त स्टोरेज के लिए बाहरी ज़िप जेबें

आराम के लिए पैडेड पीठ

आयाम: 36 सेमी (ऊंचाई), 25 सेमी (चौड़ाई), 12 सेमी (गहराई)

10. Skybags Unisex Kids Black Graphic Backpack

Discount: 68% | Price: ₹755 | M.R.P: ₹2360 | Rating: 4.4 out of 5 stars

एक बहुमुखी ऑप्शन, Skybags यूनिसेक्स किड्स ब्लैक ग्राफिक बैकपैक स्टाइल के साथ ड्यूरेबिलिटी को जोड़ता है. स्लीक ब्लैक डिज़ाइन, कई कम्पार्टमेंट के साथ मिलकर, इसे सभी उम्र के बच्चों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है. यह स्कूल आदि के लिए आवश्यक सभी चीजें ले जाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है.

खासियतें:

दो मुख्य कम्पार्टमेंट और दो बाहरी ज़िप जेबें

वॉटर रेसिस्टेंट पॉलिएस्टर मटेरियल

सपोर्ट के लिए पैडेड जालीदार पिछला भाग

आयाम: 44 सेमी (ऊंचाई), 34 सेमी (चौड़ाई), 21 सेमी (गहराई)

11. Skybags Unisex Kids Blue And Green Brand Logo Print Backpack

Discount: 66% | Price: ₹883 | M.R.P: ₹2598 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Skybags यूनिसेक्स किड्स ब्लू और ग्रीन ब्रांड लोगो प्रिंट बैकपैक एक मजबूत और स्टाइलिश ऑप्शन की तलाश कर रहे छात्रों के लिए आदर्श है. अपनी बड़ी क्षमता और कई कम्पार्टमेंट के साथ, यह बैकपैक जितना फैशनेबल है उतना ही फंक्शनल भी है.

Key Features:

एक मुख्य कम्पार्टमेंट और एक अतिरिक्त ज़िप कम्पार्टमेंट

अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड एर्गोनोमिक शोल्डर स्ट्रैप

छोटी वस्तुओं तक आसान पहुंच के लिए बाहरी ज़िप पॉकेट

आयाम: 49 सेमी (ऊंचाई), 35 सेमी (चौड़ाई), 23 सेमी (गहराई), 39.44-लीटर क्षमता

इस बैक-टू-स्कूल सीज़न में, Myntra के डील्स PUMA और स्काईबैग जैसे टॉप ब्रांडों के हाई क्वालिटी वाले बैकपैक्स पर अपराजेय बचत की पेशकश करते हैं. 30% से शुरू होने वाली छूट के साथ, माता-पिता भारी कीमत की चिंता किए बिना अपने बच्चों को स्टाइलिश, फंक्शनल बैग से लैस कर सकते हैं. चाहे वह Skybags कलेक्शन की ड्यूरेबिलिटी हो या VISMIINTREND के मज़ेदार, एनिमेटेड प्रिंट, हर यंग जनरेशन के लिए कुछ न कुछ है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.