वह समय फिर से आ गया है, जब आपके वार्डरोब को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है. ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी Myntra आपकी मदद के लिए डील्‍स लेकर आया है . चाहे आप बोल्ड प्रिंट, स्लीक डेनिम या पलाज़ो की तलाश कर रहे हों, सभी के लिए कम दाम पर इन डील्‍स में कुछ न कुछ जरूर है. Myntra पर "स्पिन, सेव, सिज़ल" डील प्रीमियम ब्रांड के टॉप आउटफिट पर 65% तक की छूट के साथ स्कर्ट और पलाज़ो आपके लिए लेकर आई है. एलिगेंस ए-लाइन स्कर्ट से लेकर पलाज़ो तक, यह डील्‍स हर फैशनिस्टा के टेस्‍ट को पूरा करती है. चाहे आप अपने कैजुअल कलेक्‍शन को अपग्रेड करना चाहते हों या फंग्‍शन के लिए कुछ ट्रेंडी तलाश कर रहे हों, ये सेल आपके जरूर काम आने वाली है.

1. OTABU Printed Pleated A-Line Maxi Skirts

Discount: 65% OFF | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह क्रीम और ब्लैक प्रिंटेड प्लीटेड ए-लाइन स्कर्ट आपके आउटफिट में एलिगेंस ला सकती है. इसकी इलास्टिकेटेड वेस्‍ट और हेम इसे पूरे दिन पहनने के लिए बिल्कुल सही बनाते हैं. इसका प्रिंट इसे मॉर्डन बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

पॉलिएस्टर कपड़ा

स्लिप-ऑन क्लोजर

वॉल्यूम के लिए फ्लेयर्ड हेम

मशीन से धो सकते है

2. StyleCast x Revolte Women Denim Skirts

Discount: ₹1,650 OFF | Price: ₹1,099 | M.R.P.: ₹2,749 | Rating: 3.3 out of 5 stars

एक डेनिम स्कर्ट हमेशा आपके वार्डरोब में होनी चाहिए.द यह मिड-राइज़, फ्लेयर्ड डेनिम बेहद स्‍टाइलिश है. इसका लाइट शेड और फेड स्‍टाइल इसे ट्रेंडी बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ पॉलिएस्टर कपड़ा

बटन क्लोजर

फ्लेयर्ड सिल्हूट

मशीन से धो सकते हैं

3. OTABU Floral Printed Accordion Pleats A-line Maxi Skirts

Discount: 65% OFF | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह पिंक फ्लोरल प्रिंटेड प्लीटेड स्कर्ट फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्‍ट है. अकॉर्डियन प्लीट्स के साथ इसका ए-लाइन डिजाइन, एक बहते हुए, सुंदर आंदोलन बनाता है. इलास्टिकेटेड वेस्‍ट शैली से समझौता किए बिना आराम सुनिश्चित करता है, जिससे यह आकस्मिक आउटिंग या अर्ध-औपचारिक आयोजनों के लिए आदर्श बन जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल पैटर्न

स्लिप-ऑन क्लोजर

पॉलिएस्टर कपड़ा

मशीन से धो सकते हैं

4. Varanga Geometric Printed Flared Pure Cotton Maxi Skirt

Discount: 62% OFF | Price: ₹949 | M.R.P.: ₹2,499

यह ज्योमेट्रिक प्रिंटेड फ्लेयर्ड कॉटन स्कर्ट स्टाइल और आराम देने के लिए बनी है. कॉटन से बनी, यह स्कर्ट आपको फेस्टिव वाइब देगी. फ्लेयर्ड सिल्हूट और क्रिंकल इफेक्‍ट इसे स्‍टाइलिश बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन स्‍टफ

ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ फ्लेयर्ड सिल्हूट

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ इलास्टिक वेस्‍ट

मशीन से धो सकते हैं

5. StyleCast x Revolte Women Solid Flared Maxi Skirts

Discount: ₹1,950 OFF | Price: ₹1,599 | M.R.P.: ₹3,549

इस रेड सोलडि फ्लेयर्ड मैक्सी स्कर्ट को आप ऑफिस में भी पहन सकती हैं. स्लिप-ऑन क्लोजर और फ्लेयर्ड हेम के साथ डिज़ाइन की गई ये स्‍कर्ट आपको बोल्ड फैशन स्टेटमेंट देगी.

मुख्य विशेषताएं:

विस्कोस रेयॉन कपड़ा

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

फ्लेयर्ड हेम

मशीन से धो सकते हैं





6. StyleCast x Revolte Women Denim Straight Midi Skirts

Discount: ₹1,600 OFF | Price: ₹1,099 | M.R.P.: ₹2,699 | Rating: 3.6 out of 5 stars

यह स्ट्रेट डेनिम मिडी स्कर्ट, अपने बटन क्लोजर और बैक स्लिट के साथ, उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो चिक लुक चाहते हैं. इसका डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि आप इसे हर तरह के टॉप के साथ पेयरअप कर पाएं.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ पॉलिएस्टर कपड़ा

बैक स्लिट

बटन क्लोजर

मशीन से धो सकते हैं

7. Libas Wide Leg Cotton Palazzos

Discount: 53% OFF | Price: ₹563 | M.R.P.: ₹1,199 | Rating: 4.1 out of 5 stars

ये सफेद वाइड-लेग कॉटन पलाज़ो हर कुर्ती के साथ पहना जा सकता है. इनका पार्शली इलास्टिकेटेड वेस्‍ट स्नग फिट देता है, जबकि कॉटन से बने होने के कारण इसे डेली यूज किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

वाइड लेग फिट

कॉटन कपड़ा

स्लिप-ऑन क्लोजर

मशीन से धो सकते हैं





8. Libas Solid Ethnic Palazzos

Discount: 53% | Price: ₹469 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

लिबास द्वारा ये सफेद पलाज़ो हर एथनिक वार्डरोब में होना चाहिए. ये स्ट्रेट-फिट पलाज़ो इलास्टिकेटेड वेस्‍ट के साथ डिज़ाइन किए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

सोलिड पैटर्न

स्‍ट्रेट फिट

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

मशीन से धो सकते हैं

9. Kalini Abstract Printed Maxi Skirt

Discount: 64% | Price: ₹791 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.2 out of 5 stars

कालिनी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंटेड मैक्सी स्कर्ट फ्लेयर्ड डिज़ाइन में आती है, जो कैजुअल आउटिंग या बोहो-एलिगेंट स्टाइलिंग के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लेयर्ड डिज़ाइन

स्लिप-ऑन स्टाइल के लिए इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

बोल्ड फैशन स्टेटमेंट के लिए एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट

मशीन से धो सकते हैं

10. Sangria Women Ethnic Palazzos

Discount: 80% | Price: ₹359 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.2 out of 5 stars

सांग्रिया का ये मारून एथनिक पलाज़ो फेस्टिवल या पार्टी के दौरान पहना जा सकता है. इसका कलर बेहद स्‍टाइलिश है. इसे पॉलिएस्‍टर से बनाया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

स्‍ट्रेट फिट

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

पॉलिएस्टर कपड़ा

यह भी देखें

Myntra डील सौदे आपके वार्डरोब में शाइन लाने का सुनहरा अवसर हैं,वो भी बिना ज्‍यादा पैसे खर्च किए. चाहे आप मैक्सी स्कर्ट, डेनिम या पलाज़ो की तलाश में हों, सभी के लिए यहां कुछ न कुछ है. देर न करें तुरंत Myntra से ऑर्डर कर दें.