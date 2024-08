अमेज़न दे रहा है Skechers, Puma और ASICS के स्पोर्ट्स शूज़ पर 74% तक की छूट

फिटनेस और एथलीज़र के बढ़ते चलन के साथ, कर्म्‍फट, परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए अच्‍छे शूज होना ज़रूरी है. चाहे आप रनर हों, जिम के शौकीन हों या बस अपने कैज़ुअल वियर के लिए कुछ बढ़िया तलाश रहे हों, अब अपने फुटवियर कलेक्शन को अपग्रेड करने का ये सही समय है. Amazon के एक्सक्लूसिव डील में टॉप रेटेड स्पोर्ट्स शूज़ पर 74% तक की बचत के साथ बेजोड़ छूट दी जा रही है. Skechers, Puma और ASICS जैसे मशहूर ब्रैंड की ये डील सुनिश्चित करती हैं कि आपको किफ़ायती दामों पर बेहतरीन क्वालिटी और इनोवेशन मिले. अपने लिए सही शूज पाने और लेटेस्‍ट फुटवियर तकनीक के साथ अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस या स्टाइल को बढ़ाने के लिए आज ही इन शूज को खरीदें.

1. New Balance Women's 880 Running Shoe

Discount: 61% | Price: ₹7,354 | M.R.P.: ₹18,999 | Rating: 4.6 out of 5 stars

न्यू बैलेंस 880 उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो परफॉर्मेंस और आराम दोनों की तलाश करती हैं. इस रनिंग शू में ब्रीदेबल मेष अपर दिया गया है जो वर्कआउट के दौरान वेंटिलेशन देता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीदेबल मेष अपर

कुशनदार मिडसोल

टिकाऊ रबर आउटसोल

कई कलर्स और साइज में उपलब्ध है

2. New Balance Women's 680 Running Shoe

Discount: 63% | Price: ₹2,957 | M.R.P.: ₹7,999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

न्यू बैलेंस 680 स्टाइल और फंक्शनैलिटी का सही कॉम्बिनेशन है. एक आकर्षक डिज़ाइन के साथ, यह शूज सिंथेटिक और मेष मटेरियल से बनाया गया है, जिससे यह लाइट और फ्लेक्सिबल हो जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट और फ्लेक्सिबल डिजाइन

सिंथेटिक-और-मेष अपर

बेहतर पकड़ के लिए रबर सोल

स्टाइलिश कलर्स उपलब्ध

3. Skechers Women's Go Walk Evolution Ultra-Conce Walking Shoes

Discount: 66% | Price: ₹2,024.39 | M.R.P.: ₹5,999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

जिन लोगों के लिए आराम प्राथमिकता है, उनके लिए स्केचर्स गो वॉक इवोल्यूशन अल्ट्रा-कॉन्स लास्‍ट ऑप्‍शन है. ये वॉकिंग शूज़ लाइट और ब्रीदेबल डिज़ाइन के साथ तैयार किए गए हैं जो रोज़ाना पहनने के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

अल्ट्रा-लाइटवेट डिज़ाइन

5GEN मिडसोल कुशनिंग

Goga Max इनसोल

4. Skechers Women's Go Walk Joy-Paradise Walking Shoes

Discount: 60% | Price: ₹2,218.36 | M.R.P.: ₹5,499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

स्केचर्स गो वॉक जॉय-पैराडाइस के साथ चलने का आनंद लें. ये शूज लाइट मेष अपर के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो ब्रीदेबल होते है, जिससे ये गर्म मौसम के लिए बिल्कुल सही हो जाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट मेष अपर

एयर कूल्ड गोगा मैट इनसोल

फ्लेक्सिबल रबर सोल

5. New Balance Women's Arishi Running Shoe

Discount: 69% | Price: ₹2,491.59 | M.R.P.: ₹7,999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

न्यू बैलेंस अरिषी रनिंग शू उन रनर्स के लिए एक बेस्‍ट ऑप्‍शन है जिन्हें परफॉर्मेंस और आराम का बैलेंस चाहिए. मेष अपर की विशेषता वाले ये शूज बेहतर ब्रीदेबल क्षमता देते हैं, जिससे आपके पैर वर्कआउट के दौरान भी ठंडे रहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीदेबल मेष अपर

कुशनदार मिडसोल

टिकाऊ और लाइट प्रोडक्‍शन

दौड़ने और फिटनेस एक्टिविटी के लिए आदर्श

6. Skechers Girls Go Walk 4 - All Day Comfort Walking Shoe

Discount: 19% | Price: ₹4,296 | M.R.P.: ₹5,299 | Rating: 4.3 out of 5 stars

सभी दिन के आराम के लिए डिज़ाइन किया गया, स्केचर्स गर्ल्स गो वॉक 4 उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें विश्वसनीय वॉकिंग शूज़ चाहते हैं. इन जूतों में से हल्का डिज़ाइन है, जो उन्हें लंबी सैर या रोज़ाना पहनने के लिए आदर्श बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट डिजाइन

5GEN मिडसोल कुशनिंग

टिकाऊ सिंथेटिक सोल

7. Puma Unisex-Adult Anzarun Lite Bold Shoes Running Shoe

Discount: 49% | Price: ₹1,775 | M.R.P.: ₹3,499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

The Puma Anzarun Lite Bold Running शू किफायती कीमत पर परफॉर्मेंस और स्‍टाइल देते हैं. ईवीए (एथिलीन विनाइल एसीटेट) सोल लाइट और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे यह दौड़ने के लिए परफेक्‍ट हो जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट ईवीए सोल

ब्रीदेबल मेष अपर

दौड़ने के लिए उपयुक्त

कई कलर्स में उपलब्ध

8. Skechers Women's Go Run Casual Shoes Glide - Step Flex Rose

Discount: 60% | Price: ₹3,200 | M.R.P.: ₹7,999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

Skechers Go Run Glide स्टेप फ्लेक्स रोज़ उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों को महत्व देते हैं. इन जूतों में एक ग्लाइड-स्टेप जियोमेट्रिक मिडसोल है जो प्रत्येक कदम के साथ नेचुरल स्‍पीडल को बढ़ाता है.

मुख्य विशेषताएं:

ग्लाइड-स्टेप जियोमेट्रिक मिडसोल

ब्रीदेबल अपर

रीसाइकिल्ड रबर मटेरियल

ऑर्थोलाइट कम्फर्ट फोम इनसोल





9. Bourge Women's Glatt11 Running Shoes

Discount: 74% | Price: ₹589 | M.R.P.: ₹2,299 | Rating: 4.9 out of 5 stars

Bourge Glatt11 Running शूज़ क्‍वालिटी से समझौता किए बिना आपके पूरे पैसे वसूल करवाने की क्षमता रखते हैं. ये जूते लंबे वर्कआउट के दौरान भी आपके पैरों को सूखा और स्‍मैल से दूर रखते हैं. मेमोरी फोम इनसोल अतिरिक्त कुशनिंग देता है, जिससे पूरे दिन पैरों को आराम मिलता है.

मुख्य विशेषताएं:

नमी रोकने वाला मेष

मेमोरी फोम इनसोल.

लइट वर्सेटाइल

10. Skechers-Women's GO RUN GLIDE-STEP FLEX - SKYL-Running Shoes

Discount: 60% | Price: ₹3,200 | M.R.P.: ₹7,999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

स्केचर्स की एक और शानदार पेशकश, GO RUN GLIDE-STEP FLEX SKYL-Running Shoes को आराम और परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है. ब्रीदेबल अपर और ग्लाइड-स्टेप मिडसोल की विशेषता वाले ये जूते उन रनर्स के लिए बिल्कुल सही हैं जो एक उत्तरदायी और कुशनदार शूज पसंद करते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

आराम के लिए ब्रीदेबल अपर

ग्लाइड-स्टेप मिडसोल

टिकाऊ रबर सोल

11. New Balance Women's Fresh Foam 880v11

Discount: 65% | Price: ₹4,502 | M.R.P.: ₹12,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अपने बेहतर कुशनिंग के लिए जाने जाने वाले, न्यू बैलेंस फ्रेश फोम 880v11 रनर्स की पसंदीदा च्‍वाइस हो सकते हैं. फ्रेश फोम मिडसोल एक अल्ट्रा-कुशन देता है, जबकि मेष अपर ब्रीदेबल और लचीलापन देता है.

मुख्य विशेषताएं:

कुशनिंग के लिए फ्रेश फोम मिडसोल

ब्रीदेबल मेष अपर

लेस-अप क्लोजर के साथ रेगुलर फिट

12. Puma Women's Pure Xt Wn's Training Shoe

Discount: 62% | Price: ₹2,470 | M.R.P.: ₹6,499 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Puma Pure Xt Wn's Training शू स्टाइल और फंग्‍शनैलिटी का एक आदर्श कॉम्बिनेशन हैं. हाई वर्कआउट के लिए डिज़ाइन किए गए, इन जूतों में एक टिकाऊ रबर सोल और ब्रीदेबल मेष अपर दिया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ रबर का सोल

ब्रीदेबल मेष अपर

लेस-अप क्लोजर

अमेज़न पर ये सीमित समय की डील प्रीमियम स्पोर्ट्स शूज़ में काफी कम कीमतों पर इवेंसट करने का एक सुनहरा अवसर है. स्केचर्स के कुशनिंग से लेकर Puma और ASICS के टिकाऊ डिजाइनों तक, इस कलेक्‍शन का हर शूज आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ बना है. चाहे आप अपने वर्कआउट रूटिन को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हों या केवल डेली एक्टिविटी के लिए बने हैं. इतनी अविश्वसनीय छूट पर इन हाई क्‍वालिटी स्पोर्ट्स शूज़ को हथियाने का मौका न चूकें. आज ही लेस-अप करें, बचत करें और आराम और स्‍टाइल के एक नए लेवल में कदम रखें. अमेज़न पर अभी खरीदारी करें.