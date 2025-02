कैसा होना चाहिए वर्किंग मेंस का वार्डरोब, चुनाव करें संभलकर

किसी भी वर्किंग मैन के लिए उसका वार्डरोब बहुत मायने रखता है. दरअसल प्रोफेशनल लाइफ में आपका लुक न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट रखता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को निखारता भी है. इसलिए, अपने काम के हिसाब से सही वार्डरोब का सेलेक्‍शन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है.

चाहे आप स्टार्टअप के लिए कैज़ुअल आउटफिट की तलाश करना चाहते हों, या फाइनेंस बिजनेस से जुड़े हों, सही आउटफिट आपको मानसिक रूप से भी फिट रखने का काम करता है. ऐसे में अब सवाल आता है कि सही आउटफिट के लिए किन बातों का ध्‍यान रखा जाए. तो आपकी परेशानी को हल करने के लिए हम आ चुके हैं.



1. ऑफिस के लिए Gen Z फैशन

बोरिंग सूट्स और टाई की बजाए Gen Z फैशन का रूख करें. दूसरा पर प्रभाव डालने के लिए आपका आउटफिट सबसे अहम होता है. ऐसे में Gen Z फैशन आपकी मदद कर सकता है.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

Oversized Blazers: ये काफी आरामदायक होते हैं. Trousers or Chinos: स्किनी जींस की बजाए, सिंपल वाइब के लिए ये बढ़िया ऑप्‍शन है. Minimalist Trainers: क्‍लीन, व्‍हाइट और वर्कप्‍लेस के लिए ये काफी स्‍टाइलिश लगते हैं. Layering Pieces: ब्लेज़र के नीचे टर्टलनेक? क्रिस्प टी के ऊपर वुवन बनियान? आपके लिए कूल हो सकते हैं.





2. स्‍टार्टअप करने वालों के लिए बेस्‍ट हैं ये ऑप्‍शन

स्टार्टअप करने वाले ज्‍यादातर लोग जॉगर्स पहनना पसंद करते हैं, कॉफ़ी शॉप में मीटिंग होती है, और आप दुनिया को बदलने से बस एक कदम दूर होते हैं.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

Blazer: ये आपको ऑफिशियली और कैजुअल दोनों तरह का लुक देगा. Dark Jeans Or Chinos: सूट्स जहां काफी कॉपरेट फील देते हैं वहीं जॉगर्स कैजुअल लगते हैं. Well-Fitted Polos और Henleys: मीटिंग के लिए ये बेस्‍ट रहते हैं. Loafers Or Sleek Trainers: वर्सेटाइल और स्‍टार्टअप करने वालों के लिए परफेक्‍ट ऑप्‍शन हैं.



3. फाइनेंस की दुनिया

अगर आप फाइनेंस की दुनिया में काम करते हैं, तो आपका लुक ऐसा होना चाहिए, जो ये दिखा सके की सामने वाला आप पर भरोसा कर सकें. हमेशा ऐसे कपड़े पहनें जैसे कि आप बैंक के मालिक हैं, भले ही आप डेस्क के पीछे बैठकर सिर्फ नंबरों पर ही क्यों न काम कर रहे हों.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

सूट

सफ़ेद शर्ट

सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वेयर

ऑक्सफ़ोर्ड या डर्बी शूज

4. The Creative Pro:

क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है कि आपका पहनावा मूल रूप से आपका पर्सनल ब्रांड है. आप स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो इन ऑप्‍शन को ट्राई करें.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

ओवरसाइज़्ड ब्लेज़र और रिलैक्स्ड टेलरिंग स्टेटमेंट शर्ट और प्रिंट चंकी निटवियर और लेयरिंग चेल्सी बूट्स या हाई-टॉप स्नीकर्स

5. The Techie Guy

तकनीकी लोग एफिशिएंसी पसंद करते हैं, ऐसे में उनका वार्डरोब भी परफेक्‍ट होना चाएिह.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

ब्लेज़र या हुडी डार्क कलर की जींस पोलो शर्ट और फिटेड जंपर्स स्नीकर्स

6. The Millennial Manager

आप कॉर्पोरेट जगत में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, लेकिन आप सूट-टाई से दूरी बनाना चाहते हैं, ये ऑप्‍शन आपके काम आ सकते हैं.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

फिटेड ब्लेज़र

स्लिम-फिट ट्राउज़र या डार्क चिनोज़

स्मार्ट निटवियर

लेदर लोफ़र्स या मॉन्क स्ट्रैप्स

7. The Boss in Charge

आप ही बड़े फैसले लेते हैं, टीम का नेतृत्व करते हैं और डील्‍स साइन करते हैं, ऐसे में आपका आउटफिट शानदार होना चाहिए.

ऐसा होना चाहिए आपका लुक:

थ्री पीस सूट प्रीमियम कॉटन शर्ट सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वेयर लेदर शूज

The modern working man's wardrobe isn't about following outdated dress codes- it's about knowing the vibe of your workplace and dressing with confidence. Whether you're pitching your startup, managing big accounts, or leading a creative team, your outfit should match your ambition.