Best powerbanks for travel:आज की डिजिटल दुनिया में, ट्रैवलर यात्री अपनी डिवाइस पर पहले से काफी ज्‍यादा डिपेंड हो गए हैं. अनजान गलियों में GPS से रास्ता तनाश करना हो, खूबसूरत फोटो लेना हो, सोशल मीडिया पर अपडेट देना हो, या राइड बुक करना हो, स्मार्टफोन और गैजेट्स हमारे अनिवार्य साथी बन चुके हैं. लेकिन सुविधा के साथ बैटरी ड्रेन की समस्या अकसर हमे परेशान करती है. यहीं, पर आपको पावरबैंक याद आने लगता है. ऐसे में पावरबैंक एक पोर्टेबल डिवाइस है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक टूल को ट्रैवलिंग के दौरान चार्ज करने में मदद करता है. यदि आप एक ट्रैवलर हैं, तो आपको पावरबैंक में इनवेस्‍ट जरूर करना चाहिए.

Stay Charged On The Go: Tips For Choosing The Best Powerbanks; Photo Credit: Pexels