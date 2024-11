अब चमक उठेगी आपकी स्किन, Myntra दे रहा है Lakme के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 60% तक की छूट

हर कोई अपनी खूबसूरती को एक नया निखार देना चाहता है, इसके लिए वह कई तरह के जतन भी करता है? पर सही प्रोडक्‍ट न मिल पाने के कारण मन को मारना पड़ता है. ऐसे में ये सबसे सही समय है अपने स्किनकेयर और मेकअप कलेक्शन को रिफ्रेश करने का. Myntra के Lakme प्रोडक्ट्स पर एक्सक्लूसिव डील्स का फायदा उठाएं और अपने फेवरेट टॉप-रेटेड प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त सेविंग करें. चाहे हो ताज़गी भरा पॉप-ऑफ कलर लेने की बात या फिर स्किन को नरिशमेंट देने वाले प्रीमियम फॉर्मूलेशन चुनने की, इस ऑफर में आपके लिए सब कुछ है. मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ, आप अपना मनचाहा लुक पा सकते हैं वो भी बजट के अंदर.

साथ ही, Lakme प्रोडक्ट्स की शेड्स, टेक्सचर और फॉर्मूलेशन्स में इतनी वैरायटी है कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है. तो आइए, एक नजर डालते हैं Myntra पर इस समय उपलब्ध Lakme के पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर.



1. Lakme CC Tinted Serum with 2% Hyaluronic Acid 30ml - Latte

Discount: 14% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस टिंटेड सीरम से पाएं नेचुरल ग्लो. 2% हायलुरोनिक एसिड की हाइड्रेटिंग पावर के साथ, यह सीरम न सिर्फ इम्परफेक्शंस को कवर करता है, बल्कि स्किन को नरिश भी करता है.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्‍ट

शीयर कवरेज और ड्यूई फिनिश

हल्का और आसानी से ब्लेंड हो जाता है

4 शेड्स में उपलब्ध



2. Lakme Glitterati Chroma Chic Eye Shadow Palette - Stilettos - 12g

Discount: 46% | Price: ₹647 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपनी आंखों में दें ग्लैमर का टच इस ग्लिटर पैलेट के साथ. चाहे दिन का सिंपल लुक हो या रात का बोल्ड अंदाज, शिमर शेड्स वाली यह पैलेट हर मौके के लिए परफेक्ट है.

मुख्य विशेषताएं:

शिमर फिनिश के लिए शानदार

आसानी से लगाने और ब्लेंड करने योग्य

डे और ईवनिंग लुक्स दोनों के लिए परफेक्‍ट



3. Lakme Lip Love Chapstick SPF 15 Lip Care - Caramel (4.5g)

Discount: 40% | Price: ₹96 | M.R.P.: ₹160 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अपने होंठों को सॉफ्ट और सन-प्रोटेक्टेड रखें Lakme Lip Love Chapstick के साथ. SPF 15 के साथ यह लिप बाम हर दिन के इस्तेमाल के लिए बढ़िया है.

मुख्य विशेषताएं:

SPF 15 से सन प्रोटेक्शन

होंठों को मुलायम और पोषित बनाए

कैरामेल फ्लेवर के साथ

हल्का ग्लॉसी फिनिश



4. Lakme Absolute Hydra Pro Gel Creme with Hyaluronic Acid for 72H Hydration - 50g

Discount: 25% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.6 out of 5 stars

अपनी स्किन को 72 घंटे तक हाइड्रेटेड रखें Lakme Absolute Hydra Pro Gel Creme के साथ. हायलुरोनिक एसिड से भरपूर यह क्रीम आपकी स्किन को फ्रेश, सॉफ्ट और प्लंप बनाए रखती है. यह सभी स्किन टाइप्स, खासकर ड्राई स्किन के लिए एक परफेक्ट डेली मॉइस्चराइज़र है.

मुख्य विशेषताएं:

72 घंटे तक गहराई से हाइड्रेशन

लाइट, नॉन-ग्रीसी फॉर्मूला

सभी स्किन टाइप्स के लिए परफेक्‍ट



5. Lakme Powerplay Priming Powder Foundation - Ivory Cream (9g)

Discount: 48% | Price: ₹325 | M.R.P.: ₹625 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Lakme Powerplay Priming Powder Foundation आपकी स्किन को मैट फिनिश देने के साथ-साथ मेकअप को पूरे दिन टिकाए रखता है. इसका लाइट और स्मूद टेक्सचर पोर्स की दिखाई देने वाली लाइन्स को कम करता है. ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए यह परफेक्ट है.

मुख्य विशेषताएं:

ऑयली स्किन के लिए मैट फिनिश

लंबे समय तक टिकाऊ

लाइट और स्मूद टेक्सचर

पोर्स को कम दिखाने में मददगार



6. Lakme Face Sheer Blusher - Desert Rose

Discount: 30% | Price: ₹350 | M.R.P.: ₹500 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Lakme Face Sheer Blusher के Desert Rose शेड के साथ अपने गालों को दें नेचुरल-सी लालिमा. इसका स्मूद पाउडर फॉर्मूला लगाने और ब्लेंड करने में आसान है, जो घंटों तक टिकने वाला ग्लोइंग फिनिश देता है. लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट यह ब्लश आपके मेकअप लुक को और बेहतर बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

नेचुरल ग्लो के लिए ल्यूमिनस फिनिश

लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्‍ट

आसानी से ब्लेंड और अप्लाई किया जा सकता है

ट्रैवल-फ्रेंडली कॉम्पैक्ट साइज



7. Lakme 9 to 5 Eyeconic Liquid Eyeliner - Black (4.5ml)

Discount: 46% | Price: ₹161 | M.R.P.: ₹299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अपनी आंखों को परफेक्ट डेफिनिशन देने के लिए Lakme 9 to 5 Eyeconic Liquid Eyeliner का इस्तेमाल करें. इसका स्मज-प्रूफ और वॉटरप्रूफ फॉर्मूला दिनभर टिका रहता है, जबकि रिच ब्लैक पिगमेंट आपकी आंखों को बोल्ड और खूबसूरत बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्मज-प्रूफ और वॉटरप्रूफ

ड्रमैटिक लुक के लिए डीप ब्‍लैक कलर

पूरे दिन बना रहता है

प्रीसाइज़ अप्लिकेशन के लिए आसान ऐप्लिकेटर



8. Lakme Peach Ceramide Moisturizer With SPF 24 - 120ml

Discount: 60% | Price: ₹208 | M.R.P.: ₹520 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Hydration और sun protection का बेस्ट कॉम्बिनेशन है Lakme Peach Ceramide Moisturizer. पीच एक्सट्रैक्ट और सेरामाइड्स से भरपूर यह मॉइस्चराइज़र स्किन को पोषण देने के साथ-साथ हानिकारक UV किरणों से भी बचाता है. इसका हल्का, नॉन-ग्रीसी फॉर्मूला इसे डेली यूज़ के लिए परफेक्ट बनाता है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए.

मुख्य विशेषताएं:

SPF 24 के साथ डेली सन प्रोटेक्शन

स्किन को हाइड्रेट और पोषित करता है

हल्का और नॉन-ग्रीसी टेक्सचर

ऑयली स्किन टाइप के लिए परफेक्‍ट



9. Lakme SPF 50 PA+++ Matte Sunscreen Niacinamide - 100ml

Discount: 57% | Price: ₹247 | M.R.P.: ₹575 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Lakme का SPF 50 PA+++ Matte Sunscreen आपकी स्किन के लिए एक गेम-चेंजर है. Niacinamide से भरपूर यह सनस्क्रीन UV किरणों से बचाने के साथ एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है. इसका मैट फिनिश स्किन को फ्रेश और शाइन-फ्री रखता है. हल्के और नॉन-ग्रीसी फॉर्मूले की वजह से यह ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है.

मुख्य विशेषताएं:

SPF 50 PA+++ के साथ हाई सन प्रोटेक्शन

Niacinamide स्किन टोन को ब्राइट और इवन करता है

ऑयल कंट्रोल के लिए मैट फिनिश

हल्का, नॉन-ग्रीसी टेक्सचर

ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्‍ट



10. Lakme Unreal Cover Soft Creme Color Corrector 3.9 g - Orange

Discount: 40% | Price: ₹330 | M.R.P.: ₹550 | Rating: 4.4 out of 5 stars

डार्क स्पॉट्स और अनईवन स्किन टोन को कम करने के लिए Lakme का यह ऑरेंज कलर करेक्टर बेस्ट चॉइस है. इसका क्रीमी फॉर्मूला आसानी से स्किन में ब्लेंड होता है और दिनभर टिकी रहने वाली फुल कवरेज देता है. लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्‍ट, यह डार्क सर्कल्स और पिग्मेंटेशन को न्यूट्रलाइज़ करता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्मूद, क्रीमी टेक्सचर के साथ फुल कवरेज

डार्क स्पॉट्स और पिग्मेंटेशन को न्यूट्रलाइज़ करता है

नेचुरल लुक के लिए मैट फिनिश

अल्कोहल-फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड

लाइट से मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्‍ट



11. Lakme Glycolic Illuminate Day Creme With Glycolic Acid For Radiant And Even Tone

Skin - 50g

Discount: 45% | Price: ₹384 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.5 out of 5 stars

स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए Lakme की यह डे क्रीम परफेक्ट है. ग्लायकोलिक एसिड से भरपूर यह क्रीम डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करती है और स्मूद, ब्राइट स्किन रिवील करती है. डल स्किन को टार्गेट करने और मेकअप के लिए स्किन को तैयार करने में यह क्रीम शानदार है.

मुख्य विशेषताएं:

ग्लायकोलिक एसिड से स्किन रिन्यूअल और एक्सफोलिएशन

स्किन को हाइड्रेट और ब्राइट करता है

कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्‍ट

नॉन-ग्रीसी और जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्मूला

डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और क्रुएल्टी-फ्री



12. Lakme Xtraordin-airy Mattereal Mousse Foundation, Matte Finish - 02 Rose Creme, 25g

Discount: ₹300 Off | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Lakme का यह मूस फाउंडेशन आपको देता है फ्लॉलेस, मैट फिनिश. इसका लाइटवेट फॉर्मूला मीडियम कवरेज के साथ आसानी से ब्लेंड होता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और स्मूद लगती है. दिनभर की पहने जाने के लिए ब्रीदेबल और आरामदायक है. फेयर से लाइट स्किन टोन के लिए यह नेचुरल लुक देता है.

मुख्य विशेषताएं:

मूस टेक्सचर के साथ सॉफ्ट, ब्रीदेबल फिनिश

मीडियम कवरेज और फ्लॉलेस बेस

मैट फिनिश पूरे दिन ऑयल कंट्रोल करता है

एसपीएफ प्रोटेक्शन के साथ सन डिफेंस

फेयर से लाइट स्किन टोन के लिए परफेक्‍ट









Lakme की Myntra डील आपकी ब्यूटी रूटीन को अपग्रेड करने का सुनहरा मौका हैं. मॉइस्चराइजर्स से लेकर मेकअप एसेंशियल्स तक, आपको यहां हर जरूरी प्रोडक्ट बेहतरीन कीमतों पर मिलेगा. चाहे स्किन केयर हो या मेकअप, Lakme के साथ अपने लुक को करें और भी खूबसूरत, वो भी बजट फ्रेंडली कीमतों पर. अभी शॉपिंग करें.