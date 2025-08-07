विज्ञापन
विशेष लिंक

Sale खत्म होने से पहले अभी Order करें ये शानदार Ear Buds, मात्र 599 रुपये से शुरू है इनकी कीमत

Ear Buds Starting Just At 599: म्यूजिक का मज़ा अब होगा और भी शानदार, क्योंकि आ गई है Flipkart की Freedom Sale. स्टाइलिश डिज़ाइन, दमदार साउंड और वायरलेस फ्रीडम, इन शानदार बड्स में सब कुछ मिलेगा एक साथ वो भी बजट में. स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, तो अभी ऑर्डर करें और इस सुपर डील का फायदा उठाएं.

Read Time: 3 min
Share
Link Copied
Sale खत्म होने से पहले अभी Order करें ये शानदार Ear Buds, मात्र 599 रुपये से शुरू है इनकी कीमत
599 रुपये से शुरू हैं ये शानदार Ear Buds, ये डील्स नहीं मिलेगी दोबारा; Photo Credit: Pexels

Ear Buds Starting Just At 599: अगर आप लंबे समय से एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो अब इंतजार खत्म हुआ. Flipkart की Freedom Sale आ गई है, इस सीमित समय की सेल में आपको मिल रहे हैं शानदार Ear Buds, वो भी मात्र 599 रुपये से शुरू होने वाली कीमत पर! ये ऑफर न सिर्फ बजट-फ्रेंडली है, बल्कि क्वालिटी और स्टाइल दोनों में बेजोड़ है. चाहे आप म्यूजिक लवर हों, कॉल्स के लिए क्लियर साउंड चाहते हों, या फिर वर्कआउट के दौरान वायरलेस सुविधा की तलाश में हों, ये Ear Buds हर जरूरत को पूरा करते हैं. इन Ear Buds की डिज़ाइन इतनी स्लीक और मॉडर्न है कि ये आपके स्टाइल स्टेटमेंट को भी बढ़ा देते हैं. साथ ही, इनमें नॉइज़ कैंसलेशन, टच कंट्रोल, और लॉन्ग बैटरी लाइफ जैसी प्रीमियम फीचर्स भी मौजूद हैं, जो आमतौर पर महंगे ब्रांड्स में ही देखने को मिलते हैं.


599 रुपये से शुरू हैं ये शानदार Ear Buds, ये डील्स नहीं मिलेगी दोबारा 

1. Truke Buds

Truke Buds एलीट में है दमदार 10mm ड्राइवर, जो देता है शानदार साउंड क्वालिटी. 70 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आप बिना रुकावट म्यूजिक और कॉल्स का मज़ा ले सकते हैं. इसमें वॉल्यूम कंट्रोल, 2-माइक ENC और गेम मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स भी हैं.

2. Noise Buds

Noise Buds Trance में मिलता है 45 घंटे का दमदार प्लेटाइम और सिर्फ 40ms की कम लेटेंसी, जिससे गेमिंग और वीडियो का मज़ा दोगुना हो जाता है. हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी से ये तुरंत कनेक्ट होते हैं, और IPX5 रेटिंग इन्हें वाटर-रेज़िस्टेंट बनाती है.

3. Realme Buds 

Realme Buds T200 Lite में है पावरफुल 12.4mm ड्राइवर, जो देता है रिच और क्लियर साउंड. 48 घंटे का लंबा प्लेबैक और AI ENC से कॉल्स भी होंगी शार्प और नॉइज़-फ्री. वहीं, ये डुअल-डिवाइस पेयरिंग से आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं. 

4. OnePlus Nord Buds 


OnePlus Nord Buds 3 में आपको दमदार साउंड और स्मूद कनेक्टिविटी मिलेगी, जो हर मूड के साथ फिट बैठता है. ट्रू वायरलेस डिजाइन से आप पूरी तरह से वायर-फ्री एक्सपीरियंस का मज़ा ले सकते हैं. क्रोमैटिक ब्लू कलर में ये बड्स दिखते हैं बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम.

5. CMF by Nothing Buds 

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

CMF by Nothing Buds 2 Plus में है 50dB हाइब्रिड ANC, जो देता है पूरी तरह नॉइज़-फ्री एक्सपीरियंस. हाई-रेज़ ऑडियो, LDAC और स्थानिक साउंड से म्यूजिक सुनना बनता है एकदम सिनेमैटिक. 6HD माइक से कॉल्स होंगी क्रिस्टल क्लियर, और 61.5 घंटे की बैटरी से चलेगा बिना रुके.
 

सेल की अवधि सीमित है, और स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अभी ऑर्डर करना ही समझदारी होगी. 599 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ, ये Ear Buds हर किसी के बजट में फिट बैठते हैं. चाहे आप खुद के लिए खरीदें या किसी को गिफ्ट देना चाहें, ये एक परफेक्ट चॉइस हैं. तो देर किस बात की? Flipkart की Freedom Sale खत्म होने से पहले अपने पसंदीदा Ear Buds का ऑर्डर करें और पाएं एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, वो भी बेहद अफोर्डेबल दाम में. इस ऑफर को मिस करना मतलब एक शानदार डील को हाथ से जाने देना. अभी ऑर्डर करें और अपने म्यूजिक और कॉल्स को दें एक नया, स्मार्ट और वायरलेस अंदाज़.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
Ear Buds, Best Ear Buds, Buds Deals, Flipkart Freedom Sale, Flipkart Freedom Sale 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com