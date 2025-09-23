विज्ञापन
Navratri 2025 Day 2: दूसरे दिन पहने इस रंग के वस्‍त्र, मां दुर्गा की मिलने लगेगी कृपा

नवरात्रि में हर एक दिन एक खास रंग से जुड़ा होता है, जो देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा के जरिए हमारे जीवन में ऊर्जा और संतुलन लाने का काम करता है. ये त्योहार सिर्फ़ धार्मिक दृष्टिकोण से खास नहीं, बल्कि शांति, सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है.

ट्रेडिशनल फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट सारी. फ़ोटो: Myntra

Navratri Day 2 Outfits: नवरात्रि, हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है. नवरात्र एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'नौ रातों का समय'. इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान, देवी की पूजा की जाती है. नवरात्रि के रंग और उनके साथ जुड़ी देवी की पूजा में गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होते हैं.

आमतौर पर नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं. शारदीय नवरात्रि, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो हर साल विशेष रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस दौरान, हर दिन एक विशेष रंग और देवी के साथ जुड़ा होता है, जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है. नवरात्र के दूसरे दिन हरे रंग के वस्‍त्र पहने जाते हैं. Myntra एक बार फिर से महिलाओं के लिए अलग-अलग ब्रांड्स के ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी लेकर आया हैं. आज ही Myntra से अपने पसंदीदा सूट और साड़ी ऑर्डर करें, और अपने नवरात्र को बनाए खास.

एथनिक वियर 

फीचर्स 

रेटिंग 

प्राइस 

 KALINI Saree

लाइटवेट, एंब्रॉयडरी साड़ी 

4.1

₹979

Lookmark Saree

डिज़ाइनर, वोवन बॉर्डर 

4.2

₹819

 KALINI Kurta Sets

स्लीवलेस, प्रिंटेड 

4.0

₹799

Anouk Kurta

बोट नेक, रेगुलर कॉटन 

4.1

₹599

Varanga Kurta

रेगुलर फिट, सिल्क ब्लेंड 

4.3

₹749

ये हैं टॉप ट्रेंडी और ट्रेडिशनल सूट और साड़ी  

1. KALINI Striped Embroidered Pure Georgette Leheriya Saree

KALINI की ये हरे और सुनहरे रंग की साड़ी जो बेहद ख़ूबसूरत हैं. इस साड़ी में आपको 4 अलग-अलग तरह के कलर मिलेंगे. इसमें आपको साड़ी के साथ एक बिना सिला ब्लाउज़ भी मिलेगा. इसके बॉर्डर पर गोल्डन कलर का वर्क किया गया है.

ख़ासियतें 

  • स्‍टाइलिश कढ़ाईदार बॉर्डर
  • आरामदायक जोर्जेट फैब्रिक
  • लाइटवेट 
  • आसानी से पहन सकते हैं 

2. Lookmark Woven Design Zari Banarasi Saree

Lookmark की ये बनारसी साड़ी आपको हरे और सुनहरे रंग में मिलेगी. इस साड़ी के साथ एक अनस्टिच ब्लाउज भी आता है ताकि आप इसको अपनी पसंद से सिलवा सकें. इसका फैब्रिक काफ़ी मुलायम है.

ख़ासियतें

  • woven डिज़ाइन
  • फैब्रिक कॉटन
  • हाई क्वालिटी 

3. KALINI Women Green Viscose Rayon Kurta Sets

KALINI के कुर्ते सेट आपको प्रिंटेड डिजाइन में मिलेंगे. इसमें आपको 2 अलग-अलग कलर मिलेंगे. इसके फैब्रिक की बात करें तो काफ़ी मुलायम और काफ़ी फिट है, जिसके चलते आप इसे लाइफ फंक्‍शन में आराम से कैरी कर सकते हैं. 

ख़ासियतें

  • हाई क्वालिटी फैब्रिक 
  • अच्छी फिटिंग 
  • इसकी कुर्ती A -Line में आएगी 

4. Anouk Women Green Bandhani Printed Sheers Kurta

Anouk के कुर्ते में थ्री-फोर्थ, रोल-अप स्लीव्स दी गई हैं. आप इसको आसानी से स्टाइल कर सकते हैं. इसके फैब्रिक की बात करें तो वुवन कॉटन का ये कुर्ता साइड स्लिट के साथ आता है.

ख़ासियतें

  • रेगुलर फिट के लिए बेस्ट हैं 
  • आप इसको आसानी से मशीन में धो सकते हैं
  • काफ लेंथ
  • स्‍ट्रेट हेमलाइन

5. Varanga Women Sea Green Floral Embroidered Kurta

सिल्क ब्लेंड फ़ैब्रिक की बनावट, शाइन एहसास के लिए ये कुर्ता आपको जरूर ऑर्डर करना चाहिए. सिल्क अपनी कोमलता, प्राकृतिक चमक और टेम्‍प्रेचर को आराम से कंट्रोल कर लेता है.

ख़ासियतें

  • स्मूथनेस और नेचुरल चमक 
  • कम्फर्टेबल 
  • इसे आप ड्राई क्लीनिंग के लिए दे सकते हैं 

FAQs 

सवाल 1: नवरात्र के दूसरे दिन कौन-सा कलर पहनना चाहिए?
जवाब: नवरात्र के दिन हरे रंग के वस्‍त्र पहनना शुभता लाता है. 

सवाल 2: क्या कुर्ती को वर्कप्लेस पर पहन सकते हैं?
जवाब: हां, आप कैजुअल आउटिंग से लेकर वर्कप्लेस पर यूज करने तक, कुर्ती को आराम से किसी भी इवेंट में कैरी कर सकते हैं.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

सवाल 3: नवरात्रि के लिए किस तरह के फैब्रिक पहने जा सकते हैं? 
जवाब: आपको हल्के, कॉटन और लाइट फैब्रिक वाले कपड़े पहनने चाहिए.

अगर आप भी अपने लिए कुछ कम्फर्टेबल और कैजुअल एथनिक वियर देख रहे हैं तो Myntra आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. Myntra ने डिस्काउंट्स के साथ-साथ यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस भी दिया है. आज ही अपने पसंदीदा सारी और कुर्ता सेट ऑर्डर्न करें, सिर्फ़ Myntra से, यहां पर आपको फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट और अफ़ोरडबल साड़ी मिलेंगी.  

