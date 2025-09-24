Headphones under 800 Myntra: आज के दौर में हम जिस तेजी से भाग रहे हैं, उसमें हम अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं. परिवार की जिम्‍मेदारी, ऑफिस का वर्कलोड और दुनियाभर की टेंशन, कभी-कभी हमारे दिमाग पर सीधा असर डालने लगती है. जिसका नतीजा तनाव, डिप्रेशन और स्‍ट्रेस के तौर पर उभरकर सामने आता है. यही वो समय होता है जब हमें अपने लिए Me Time की दरकार होने लगती है. ये मी-टाइम अकेले वॉक करके, टीवी देखकर या म्‍यूजिक का लुत्‍फ उठाकर हमारे दिमाग को रिलैक्‍स करने का काम करता है. अब चूंकि टीवी और वॉक हर जगह संभव नहीं है, तो लोग म्‍यूजिक का रूख करने लगे हैं. अगर आप भी अपने म्‍यूजिक एक्‍सपीरिएंस को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा समय है.

Myntra Big Fashion Festival इन दिनों धमाल मचा रहा है. यहां से आप टॉप क्‍वालिटी के Headphone पर बंपर छूट पा सकते हैं. Noise, boAt जैसे ब्रांड जो अपने बेहतरीन साउंड के लिए पसंद किए जाते हैं, अब आपके हो सकते हैं. मजेदार बात ये है कि Myntra Sale में इन हेडफोन के दाम मात्र 799 रुपये से शुरू हो रहे हैं. आइए इन हेडफोन के बारे में आपको बताते हैं.

ये हैं टॉप हेडफोन | Top Headphone on Myntra Sale

1. boAt, Airdopes 163 TWS Earbuds w/ 50H Playback, ENx Tech & 13mm Drivers

10 मिमी ड्राइवर्स के साथ आने वाले ये ईयरबड्स आपको इमर्सिव साउंड एक्‍सपीरिएंस देने के लिए तैयार‍ किए गए हैं. यह ब्लूटूथ v5.1 वायरलेस तकनीक से लैस है, ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपने सभी म्‍यूजिक या मीटिंग सेशन को आराम से सुन सके. IWP तकनीक से लैस TWS ईयरबड, केस का कवर खुलते ही काम करना शुरू कर देते हैं. ASAP चार्ज तकनीक ईयरबड्स को केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 180 मिनट तक का प्लेटाइम देने का काम करता है.

2. NOISE, Buds Aero With 45hrs Playtime, Instacharge and 13mm Driver Truly Wireless Earbuds

ब्‍लैक कलर में आने वाले ये ईयरबड्स बेजोड़ ऑडियो एक्‍सीरिएंस देते हैं. 45 घंटे तक के प्लेटाइम के साथ आने वाले ये ईयरबड आपको दिन भर अपना पसंदीदा म्‍यूजिक सुनने में मदद करते हैं. इन बड्स में पावरफुल 13 मिमी ड्राइवर दिए गए हैं. इन बड्स में लो लेटेंसी तकनीक भी दी गई है, जिसका अर्थ है कि गेम खेलते समय आपको ऑडियो और वीडियो में कोई रुकावट नहीं आएगी. इस पर आपको 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है.

oise के ये Aero buds बेहतरीन हैं. शानदार बनावट में आने वाले ये ईयरबड मजबूत मैट फिनिश में आते हैं जिसमें ब्लिंकिंग इंडिकेटर भी दिया गया है. इसकी बैटरी जल्‍दी खत्म नहीं होती और एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक आपका साथ निभाती है. इसकी साउंड क्‍वालिटी काफी अच्छी है, बास मजबूत है, हाई वॉल्यूम पर भी ट्रेबल कंट्रोल रहता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ईयरबड का प्‍लेटाइम लगभग 45 घंटे तक दिया गया है.

4. boAt, Airdopes 207 True Wireless Earbuds

ब्लैक कलर के इस ईयरबड में गेमर्स के लिए बीस्ट मोड दिया गया है. क्वाड माइक और ENx तकनीक से युक्त Airdopes 207 के साथ बेजोड़ कॉल क्लैरिटी का आनंद लिया जा सकता है. Airdopes 207 में 50 घंटे तक चलने वाली दमदार बैटरी लाइफ दी गई है, जिससे आप दिन भर और उसके बाद भी अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट का आनंद ले सकते हैं.

बेहतरीन म्‍यूजिक का मजा तब दोगुना हो जाता है, जब आपका साउंडबार या ईयरबड सही हो. ऐसे ईयरबड जिसमें साफ आवाज, आसान कनेक्टिविटी और दमदार सिस्‍टम हो, आज के दौर में हर किसी की पॉकेट या बैग में नजर आ ही जाते हैं. लेकिन मार्केट में मौजूद हेडफोन की भरमार के चलते अपने जेब के मुताबिक सही सेट लेने में अगर आपको परेशानी हो रही हैं, तो Myntra Sale आपकी मदद कुछ ही समय में कर सकती है. अब देर न करें, आज ही अपना फेवरेट ईयरबड ऑर्डर बिना किसी टेंशन के ऑर्डर कर दें.

FAQ

सवाल 1: वायर्ड या वायरलेस- कौन से ईयरबड सबसे अच्छे होते हैं?

जवाब: यह आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है. वायर्ड ईयरबड के दाम कम होते हैं और इनमें बैटरी चार्ज करने की चिंता नहीं होती. वायरलेस ईयरबड अधिक सुविधाजनक होते हैं और उनमें तार उलझने का झंझट नहीं होता.

सवाल 2: ईयरबड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जवाब: ईयरबड खरीदते समय, इनकी साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, फिटिंग, और वॉटर रेजिस्टेंस जैसी सुविधाओं पर ध्यान जरूर देना चाहिए.

सवाल 3: ईयरबड अगर चार्ज नहीं हो रहे हों, तो क्‍या करना चाहिए?

जवाब: ईयरबड और चार्जिंग पॉइंट्स को साफ करें. अगर फिर भी चार्ज न हों, तो चार्जिंग केबल या केस को जांचें कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है.